Nhan sắc tuổi 43 của Son Ye Jin dưới ống kính hung thần

Chiều 29/8 (giờ địa phương), họp báo chính thức của bộ phim No Other Choice tại Liên hoan quốc tế Venice lần thứ 82 diễn ra tại Palazzo del Casinò ở Venice (Italy). Là nữ chính của phim, Son Ye Jin xuất hiện nổi bật với đầm hở lưng gợi cảm.
Chiếc váy màu da thêu hoa lá đến từ thương hiệu Hermione de Paula (Anh), với mức giá niêm yết là 4.804 USD. Bộ đồ tôn được vóc dáng mảnh mai của nữ diễn viên Hàn Quốc, đặc biệt là lưng trần nuột nà.
Nổi tiếng là nữ thần sắc đẹp của xứ sở kim chi, nữ diễn viên sinh năm 1982 không thoát khỏi sự khắc nghiệt của ống kính hung thần. Tuy vậy, nhiều người hâm mộ bênh vực Son Ye Jin. Họ cho rằng cô đang lão hóa một cách tự nhiên và vẫn xinh đẹp dù không còn được như thời kỳ đỉnh cao nhan sắc.
Son Ye Jin rạng ngời trong những tấm ảnh do người hâm mộ chụp. Khán giả có cơ hội gặp mặt trực tiếp Son Ye Jin tại Venice khen cô chu đáo, lịch sự và thân thiện. Trong đoạn video chia sẻ trên mạng xã hội, người đẹp 43 tuổi được thấy vui vẻ ký tặng fan. Trước đó, cô vướng ồn ào không hay do bị Lee Byung Hun tiết lộ ngó lơ diễn viên nhí. Một bộ phận chỉ trích nữ diễn viên giả tạo, trịch thượng. Tài khoản Instagram phụ của Son Ye Jin sau đó cũng biến mất.
Trên thảm đỏ Liên hoan phim quốc tế Venice vào tối cùng ngày, Son Ye Jin chọn váy ren đen cổ yếm trong bộ sưu tập Xuân/Hè 2025 của thương hiệu Cucculelli Shaheen (New York, Mỹ), cùng bộ trang sức kim cương đắt giá của Damiani (Italy).
Kết hợp kiểu tóc búi cao, cô khoe được bờ vai trần thon nuột. Khác với vẻ nữ tính, nền nã trước đó, cô mang đến khí chất sang trọng và sắc sảo. Son Ye Jin tỏa sáng trong mọi khung hình, thách thức cả Getty Images.
Dù ở tuổi U45, vóc dáng của ngôi sao Hạ cánh nơi anh vẫn ấn tượng. Son Ye Jin gây ấn tượng mạnh trong lần trở lại màn ảnh đầu tiên sau khi sinh con năm 2022. Tác phẩm do cô đóng chính cũng được đánh giá cao, nhận tràng pháo tay dài 8 phút tại Liên hoan phim Venice và nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình. Bộ phim đang là ứng cử viên cho giải Sư tử Vàng năm nay.