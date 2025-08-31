Nhan sắc tuổi 43 của Son Ye Jin dưới ống kính hung thần

Son Ye Jin rạng ngời trong những tấm ảnh do người hâm mộ chụp. Khán giả có cơ hội gặp mặt trực tiếp Son Ye Jin tại Venice khen cô chu đáo, lịch sự và thân thiện. Trong đoạn video chia sẻ trên mạng xã hội, người đẹp 43 tuổi được thấy vui vẻ ký tặng fan. Trước đó, cô vướng ồn ào không hay do bị Lee Byung Hun tiết lộ ngó lơ diễn viên nhí. Một bộ phận chỉ trích nữ diễn viên giả tạo, trịch thượng. Tài khoản Instagram phụ của Son Ye Jin sau đó cũng biến mất.