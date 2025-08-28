Lee Byung Hun phát biểu kém duyên gây scandal cho Son Ye Jin, bà xã liền có động thái lạ?

Lee Byung Hun vừa gây tranh cãi lớn khi tiết lộ Son Ye Jin không trả lời diễn viên nhí trên phim trường No Other Choice. Son Ye Jin giải thích rằng cô không phải phớt lờ diễn viễn nhí mà chỉ muốn giữ cảm xúc cho cảnh quay, mẹ của sao nhí cũng lên tiếng "giải vây" cho nữ diễn viên. Nhưng Son Ye Jin vẫn bị nhiều người nghi ngờ về tính cách thật, còn Lee Byung Hun bị chỉ trích kém duyên khi kể chuyện hậu trường không rõ ràng, đẩy đồng nghiệp vào tình huống gây tranh cãi.

Bất chấp những điều này, dàn diễn viên No Other Choice vẫn giữ sự chuyên nghiệp và thân thiết, còn cùng chuẩn bị đi dự LHP Venice. Trên trang cá nhân, bà xã Hyun Bin đăng ảnh thông báo về chuyến đi và nhanh chóng được Lee Min Jung vào bình luận: "Nếu được giải thì nhất định phải mở tiệc champagne đó nha. Từ YouTuber MJ".

Lee Min Jung vào bình luận bài đăng của Son Ye Jin 1 cách vui vẻ

Động thái của bà xã Lee Byung Hun khiến cư dân mạng phải xôn xao bàn tán. Lee Min Jung vốn là bạn thân của Son Ye Jin, nằm trong "hội chị em" thường xuyên tụ họp. Khi Son Ye Jin cưới Hyun Bin, Lee Min Jung cũng đến dự. Việc mỹ nhân Vườn Sao Băng bình luận cổ vũ Son Ye Jin ngầm chứng tỏ tình bạn của họ vẫn tốt đẹp, đồng thời "giải vây" cho chồng Lee Byung Hun khỏi ồn ào kém duyên.

Trong thời gian qua, bản thân Lee Min Jung cũng vướng phải nghi vấn "cà khịa" đồng nghiệp như chồng Lee Byung Hun. Trên chương trình truyền hình, nữ diễn viên liên tục tự nhận là đồng minh của Ahn Jae Hyun, "có mắt nhìn người" và hết lời khuyên nhủ nam diễn viên "hãy hẹn hò với người tốt". Điều này được cho là nguyên nhân khiến Goo Hye Sun nổi cơn thịnh nộ và lên bài chỉ trích Ahn Jae Hyun "ké fame" chuyện ly hôn, dẫn dắt dư luận, thiếu đạo đức và không tôn trọng cô. Vụ việc này đã làm ầm ĩ dư luận 1 thời gian, lại thêm Lee Byung Hun vướng ồn ào tương tự, làm hình ảnh đôi vợ chồng này ngày càng xấu đi trong mắt công chúng.

Lee Min Jung là chị em thân thiết của Son Ye Jin

Hành động của cô được cho là "giải vây" cho chồng giữa ồn ào "bóc" tính cách thật của Son Ye Jin

Về phần Son Ye Jin, sự trở lại của bà xã Hyun Bin không hề êm ả. Sau khi bị Lee Byung Hun hé lộ thái độ lạnh lùng trên phim trường, Son Ye Jin liên tục bị "đào" lại các khoảnh khắc gây tranh cãi trước đây. Nhiều khán giả cho rằng phía sau vẻ ngoài xinh đẹp, cô là người giả tạo, có thái độ khó chịu.

Nữ diễn viên sau đó đã đóng tài khoản phụ chuyên đăng bài chăm sóc trẻ em, ảnh cá nhân và nội dung vui nhộn. Mặc dù không có lý do chính thức nào được đưa ra cho việc xóa tài khoản, nhưng nhiều người nghi ngờ rằng thời điểm tài khoản phụ của Son Ye Jin bị đóng không phải là ngẫu nhiên. Các nhà phê bình cho rằng động thái này của cô có thể bị ảnh hưởng bởi áp lực của công chúng - khi Son Ye Jin cố gắng tránh bị hiểu lầm hoặc soi mói thêm. Những người khác tin rằng việc tạm thời rời xa ánh đèn sân khấu có thể chỉ là quyết định cá nhân của cô.

Son Ye Jin đang phải đối mặt với bão dư luận





