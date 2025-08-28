Lý Nhược Đồng: "Tôi đã đầu tư cho chính mình như một “cổ phiếu dài hạn”, và gặt hái trái ngọt ở tuổi 59

24 tuổi, Lý Nhược Đồng trở thành “nhà đầu tư” đầu tiên của chính mình, lấy tuổi trẻ và sức sống làm vốn khởi đầu. 35 năm sau, bằng những ngày miệt mài tập luyện, giữ gìn sức khỏe, chăm sóc tinh thần, nữ diễn viên đã chứng minh rằng đầu tư cho bản thân là khoản lời không bao giờ lỗ.

Dù từng đi qua những thất bại trong tình cảm, mất mát người thân, thậm chí là những ngày dài bị trầm cảm giày vò, cô vẫn đứng dậy, kiên định trên hành trình làm giàu cho chính cuộc đời mình. 59 tuổi, cô nhận ra: Tôi vẫn là “cổ phiếu tiềm năng” quý giá nhất.

Lý Nhược Đồng tỏa sáng ở tuổi 59

Lý Nhược Đồng đã tâm sự trên trang cá nhân của mình thế này.

Năm 24 tuổi, tôi quyết định trở thành nhà đầu tư cho chính bản thân mình. Vốn liếng khi ấy không phải tiền bạc, mà là sức trẻ, nhiệt huyết và niềm tin. Tôi coi thanh xuân là “vốn khởi nghiệp”, từng ngày xây dựng nền móng cho một hành trình dài hơi.

Suốt 35 năm, tôi kiên trì như một người chơi chứng khoán thông thái:

- Mỗi bài tập thể dục là một “lệnh mua” dài hạn, âm thầm tích lũy sức khỏe và sức bền.

- Mỗi thói quen lành mạnh là một “khoản định kỳ đầu tư” đều đặn, chẳng bao giờ lỗ.

- Mỗi nụ cười, mỗi khoảnh khắc an nhiên là “lợi nhuận cổ tức” mà tôi tự trao cho chính mình.

Nhưng hành trình ấy không trải thảm hoa hồng. Tôi từng rơi vào những “cú sốc thị trường”: Thất bại trong tình cảm, mất đi người thân, hay những năm dài bị trầm cảm dày vò. Đó là những giai đoạn trượt giá, đầy biến động. Nhưng cũng chính trong khủng hoảng ấy, tôi học được rằng đầu tư bản thân là tài sản không thể bị đánh cắp hay sụp đổ.

59 tuổi, soi gương, tôi thấy rõ ràng: Yêu mình chưa bao giờ là điểm kết thúc, đầu tư cho mình không bao giờ có thua lỗ. Tôi vẫn là một “cổ phiếu tiềm năng”, đáng để chính tôi giữ gìn và trân trọng như một báu vật.

Và tôi muốn nhắn gửi đến những người phụ nữ đang đọc những dòng này: Có thể bạn đang trên đường đi làm mệt mỏi, tự trách bản thân vì sai sót nhỏ nơi công sở. Có thể bạn đang trằn trọc vì những áp lực gia đình. Có thể bạn lo lắng, mông lung về tương lai. Nhưng xin hãy nhớ: trên hành trình dài đầu tư cho bản thân, chúng ta đều là những “cộng sự”, là những nhà đầu tư chung một niềm tin: Phụ nữ xứng đáng được hạnh phúc, xứng đáng để bản thân nở hoa rực rỡ ở bất cứ độ tuổi nào.

Quả thực, từ lời tâm sự của Lý Nhược Đồng, phụ nữ chúng ta có lẽ học được rất nhiều bài học ý nghĩa.

1. Khoản đầu tư sinh lời nhất trong cuộc đời phụ nữ không nằm ở tài sản hữu hình, mà chính là sức khỏe, tâm hồn và tình yêu dành cho bản thân. Thời gian có thể lấy đi thanh xuân, nhưng mỗi thói quen tốt, mỗi nụ cười an nhiên lại là “lợi nhuận cổ tức” giúp ta bền vững trước biến động của đời.

2. Những cú sốc tình cảm, mất mát hay trầm cảm không phải là dấu chấm hết, mà là bài học về sự kiên cường. Khi phụ nữ biết đứng dậy từ đổ vỡ, họ sẽ nhận ra giá trị thật sự không bao giờ nằm trong mắt người khác, mà nằm trong cách ta nâng niu chính mình.

3. Yêu thương bản thân không phải là một giai đoạn, mà là hành trình dài không có điểm kết thúc. Mỗi ngày biết trân trọng cơ thể, nuôi dưỡng tâm hồn, chăm sóc niềm vui nhỏ bé, ấy chính là đang gieo vốn liếng cho tương lai hạnh phúc.

4. Phụ nữ ở bất kỳ độ tuổi nào cũng là “cổ phiếu tiềm năng” của chính đời mình. 20 tuổi có thể là vốn khởi nghiệp, 40 tuổi là giai đoạn thử thách, 60 tuổi vẫn có thể là mùa gặt ngọt ngào. Đừng bao giờ nghĩ mình đã muộn, vì yêu bản thân chưa từng quá trễ.

5. Khi phụ nữ ngừng so sánh với người khác và bắt đầu đầu tư cho chính mình, họ sẽ nhận ra: Hạnh phúc không phải thứ ai đó mang đến, mà là thành quả bền vững do chính mình kiến tạo.