Sao Vbiz "hiện tượng miền Tây" ai cũng biết: Từng là "thảm hoạ" phải vừa diễn vừa khóc, nay thành "phú ông" bên vợ doanh nhân!

Nhắc đến TiTi (tên thật Phạm Linh Phương, sinh năm 1990), nhiều khán giả 9X sẽ rất quen thuộc bởi anh chính là trưởng nhóm HKT, nhóm nhạc bị đánh giá là "thảm hoạ", một thời từng "làm mưa làm gió" các sân khấu hội chợ. Đặc biệt, ở các tỉnh miền Tây, hiếm có khán giả nào không biết đến cái tên HKT và hình ảnh TiTi với mái tóc sành điệu và có phần hơi "dị" cùng giọng hát đặc trưng.

Từ những sân khấu dựng vội ngoài trời, hội chợ đông nghịt khán giả cho đến các show diễn khắp vùng quê, HKT đã trở thành nhóm nhạc "huyền thoại" thời ấy. Những ca khúc như Mặt trái của sự thật, Lòng đau tình phai, Nàng Kiều lỡ bước … dù gây tranh cãi về phong cách và thẩm mỹ, thậm chí bị gắn mác "thảm hoạ" nhưng vẫn thu hút hàng triệu lượt nghe, giúp HKT trở thành "ca lạ" khó ai thay thế trong showbiz. Thậm chí, HKT từng nổi tiếng bất ngờ ở Trung Quốc, có thời điểm chạy show dày đặc chẳng khác gì những ngôi sao thần tượng đình đám lúc đó.

Nhóm nhạc HKT đình đám một thời, khuôn mặt quen thuộc ở những show hội chợ miền Tây

Tạo hình gây tranh cãi của trưởng nhóm TiTi

Trong một cuộc phỏng vấn với chúng tôi, khi được hỏi về việc TiTi cũng như HKT vướng phải những tranh cãi dữ dội, anh chia sẻ: "Thời điểm đó, 3 thành viên của nhóm còn rất trẻ, ở độ tuổi thích tìm hiểu những cái mới lạ, muốn đột phá và muốn đi theo trào lưu của cái thời ấy. HKT đã chọn theo phong cách Châu Á, ở các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản các nhóm nhạc đều mang một phong cách độc đáo từ tóc tai, quần áo.... nên bị ném đá. Tôi không nghĩ HTK đi trước xu hướng, đó chỉ là nhóm đang áp dụng nữa tiến bộ của nước ngoài về Việt Nam để 3 thành viên có thể phát huy và vận dụng cho hình ảnh của mình.

Tuy nhiên có thể thời điểm ấy mọi thứ quá mới mẻ, nên chúng tôi bị phản ứng nhiều. Mọi người phản ứng theo hướng kì thị chúng tôi, do không chấp nhận được phong cách thời trang như thế. Nhưng chúng tôi hài lòng bởi chúng tôi được sống đúng với đam mê và làm những điều mình thích".

Lúc đó, TiTi thường gây chú ý bởi phong cách trình diễn khác lạ, quá lố

Thậm chí, TiTi từng cho biết anh liên tục bị antifan tấn công, ném chai lên sân khấu khi đi diễn. Nam ca sĩ kể: "Tôi nhớ thời điểm đầu đi diễn HKT rất nhiều antifan, chúng tôi diễn show nào cũng bị phá. Đó được là lúc kinh hoàng và khủng khiếp trong sự nghiệp của tôi. Chúng tôi diễn trên sân khấu, khán giả cứ ném những tảng đá rất to, rồi cả ly thuỷ tinh hay bất kì thứ gì họ có thể ném họ đều ném hết mà không cần nghĩ đến chúng tôi có xảy ra chuyện gì hay không. Những lúc như thế tôi vừa diễn, vừa nhảy, vừa khóc vì buồn và không biết mình đã sai gì. Nhiều đêm đi diễn về tôi khóc suốt, tôi khóc vì tại sao mình lại không được tôn trọng, tại sao họ lại làm như thế với chúng tôi, nhiều lúc tôi mệt mỏi và bế tắc kinh khủng".

Nam ca sĩ từng rơi vào khủng hoảng và áp lực vì bị antifan tấn công

Sau hơn 10 năm gắn bó, đến năm 2018, HKT chính thức tan rã, TiTi quyết định bước đi trên con đường solo. Ban đầu, hành trình solo của TiTi gặp không ít khó khăn. Anh từng phải tạm dừng hoạt động vì gặp vấn đề sức khỏe, ảnh hưởng thính giác. Nhưng bằng nỗ lực, TiTi trở lại với hàng loạt ca khúc solo, tham gia nhiều gameshow truyền hình. Từ hình ảnh ca sĩ hội chợ bị dè bỉu, TiTi dần chứng minh khả năng, trở thành nghệ sĩ giải trí và dần được khán giả đón nhận.

Nói về cột mốc rời nhóm để hoạt động riêng, TiTi chia sẻ: "Thời gian đầu tôi hụt hẫng nhiều, tuy nhiên cái gì cũng có kết thúc. Tôi biết, lúc đó là thời điểm HKT nên dừng lại. Những gì đẹp nhất nên giữ lại trong quá khứ, trong kí ức thanh xuân của tất cả mọi người. Hãy ủng hộ TiTi và các thành viên với những dự định trong tương lai chứ đừng nghĩ nhiều về quá khứ. Tôi chưa bao giờ hối tiếc về thanh xuân gắn bó với HKT. Tuy nhiên, một câu nói khiến tôi khá tâm đắc: Có thể bạn là một viên kim cương tuy nhiên bạn chưa trao đến đúng người mài giũa cho sáng".

Hiện tại, TiTi hoạt động solo và dần có được chỗ đứng riêng

Không chỉ sự nghiệp, chuyện tình cảm của TiTi cũng khiến netizen chú ý. TiTi từng trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ, có con trai riêng. Trước khi thông báo kết hôn với Nhung Babie, TiTi vướng tin đồn hẹn hò Nhật Kim Anh. Sau đó, nữ ca sĩ đã lên tiếng cho biết chỉ là chị em thân thiết, hợp tác làm ăn và hiện tại vẫn giữ mối quan hệ bình thường.

TiTi và Nhung Babie đã có 3 năm bên nhau âm thầm, cả hai cùng quê và đã quen biết nhau từ nhiều năm trước khi quyết định yêu và cưới. Vào những dịp đặc biệt, TiTi (HKT) cũng đăng ảnh tình tứ bên Nhung Babie nhưng thường chọn góc che mặt đối phương. Đám cưới diễn ra hoành tráng tại Cần Thơ, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả bởi quy mô cũng như sính lễ "khủng".

Theo đó, phía gia đình TiTi mang tới 3 cây vàng 9999, 10.000 USD (khoảng 254 triệu đồng), một bộ trang sức hột xoàn gồm dây chuyền, bông tai, lắc tay, cặp nhẫn hột xoàn và nhẫn cưới. Không chịu kém cạnh, gia đình cô dâu cũng chuẩn bị hồi môn "không phải dạng vừa": 2 quyển sổ đỏ, 10.000 USD (khoảng 254 triệu đồng) cùng 200 triệu tiền mặt. Tổng cộng, quà cưới từ hai bên gia đình lên đến gần 1 tỷ đồng hiện kim chưa kể loạt trang sức đắt đỏ.

TiTi mang xe sang, sính lễ bạc tỷ để cưới vợ là DJ

Sau đám cưới, TiTi và Nhung Babie tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn. Cả hai thường xuyên xuất hiện bên nhau trong những chuyến đi sang chảnh, đồng thời chia sẻ loạt khoảnh khắc đời thường đầy ngọt ngào. Vợ chồng TiTi hiện di chuyển bằng xế hộp sang trọng, tận hưởng không gian sống tiện nghi, hiện đại.

Ngoài ca hát, TiTi còn lấn sân sang kinh doanh, hợp tác cùng nhiều nghệ sĩ như Nhật Kim Anh trong lĩnh vực mỹ phẩm, chứng minh khả năng nhạy bén trong cả nghệ thuật lẫn thương trường. Dù không còn phủ sóng ồn ào như thời đỉnh cao HKT, TiTi chọn lối sống cân bằng hơn, kín tiếng đời tư nhưng tận hưởng đầy đủ, hạnh phúc bên gia đình nhỏ. Từ một nam ca sĩ hội chợ từng vấp phải nhiều định kiến, TiTi nay đã lột xác thành người đàn ông thành đạt, có sự nghiệp, có gia đình và một cuộc sống đáng mơ ước.

TiTi nay có cuộc sống thoải mái, đầy đủ

Gia đình của nam ca sĩ cũng đã chào đón em bé đầu lòng



