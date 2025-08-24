Clip: 1 nam ca sĩ ngã nhào khỏi sân khấu cao 2 m, bất tỉnh tại chỗ

Tối 23/8, hàng chục nghìn khán giả tham dự đại nhạc hội của Dương Tông Vĩ ở Trung Quốc đã bàng hoàng, sốc nặng khi chứng khoảnh khắc nam ca sĩ hàng đầu ngã khỏi sân khấu cao 2 m. Theo đó, trong lúc vừa hát, vừa giao lưu với fan ở rìa sân khấu, Dương Tông Vĩ đã bước lùi về bên phải mà không nhìn. Ai ngờ, khu vực Dương Tôn Vĩ bước ra lại khoảng không, khiến anh sẩy chân ngã nhào xuống đất. Cú rơi của nam ca sĩ mạnh đến mức khán giả xung quanh có thể nghe thấy 1 tiếng "bộp" rất lớn. Tất cả mọi người đều xôn xao, la hét hoảng sợ tạo nên bầu không khí hỗn loạn.

Dương Tông Vĩ được cho biết bất tỉnh tại chỗ ngay sau cú ngã. Hơn chục nhân viên sự kiện cùng nhân viên y tế tại chỗ đã tiến hành sơ cấp cứu cho sao nam này. May mắn là Dương Tông Vĩ đã tỉnh lại. Tuy nhiên, anh ôm ngực đau đớn, bị choáng váng đến mức không thể tự đi nổi. Nhân viên y tế tại sự kiện phải đeo oxy, cùng nhân viên an ninh xốc người Dương Tông Vĩ đưa anh khỏi khu vực sân khấu để đi cấp cứu khẩn.

Dương Tông Vĩ ngã nhào khỏi sân khấu cao 2 m

Cú ngã nghe "bộp" 1 tiếng rõ to của nam ca sĩ gây hỗn loạn

Dương Tông Vĩ bất tỉnh, ngất lịm sau khi gặp tai nạn sân khấu ngờ. Nhân viên sự kiện, nhân viên y tế tại chỗ và lực lượng an ninh lập tức kiểm tra tình hình và sơ cấp cứu cho nam ca sĩ

May mắn sau khi được đội ngũ y tế sơ cứu tại chỗ, anh đã tỉnh lại. "Ca thần" ôm ngực đau đớn, phải thở oxy khi được dìu ra xe đi cấp cứu

Đến sáng 24/8, đại diện Dương Tông Vĩ đăng bài báo bình an, cho biết tình trạng thể chất của nam diễn viên đã ổn định và đang được chăm sóc tích cực tại bệnh viện. Tuy nhiên, phía Dương Tông Vĩ không công khai mức độ chấn thương mà anh gặp phải sau cú ngã cực mạnh và nguy hiểm. Trong khi đó, Công ty TNHH Phát triển Văn hóa Âm nhạc Động Đình (Thượng Hải, Trung Quốc) - đơn vị tổ chức kiện - đã lên tiếng xin lỗi vì sự cố đáng tiếc đối với nghệ sĩ. Ngoài Dương Tông Vĩ, sự kiện âm nhạc đêm qua, còn có Phan Vỹ Bá, Tiêu Kính Đằng, Bành Giai Huệ góp mặt.

Đại diện Dương Tông Vĩ cho biết nam ca sĩ đã bình an, nhưng không công bố mức độ chấn thương anh gặp phải sau cú ngã

Dương Tông Vĩ sinh năm 1978, là ca sĩ nổi tiếng hàng đầu ở showbiz Trung Quốc. Anh được mệnh danh là "Ca thần khiến người nghe phải rơi lệ". Ngoài ra, Dương Tông Vĩ còn được fan yêu mến gọi là "Ca sĩ bồ câu" vì album đầu tay mang tên Chim Bồ Câu của anh từng bán được 70.000 bản vào thời điểm phát hành, lập kỷ lục doanh số bán ra trong lịch sử làng nhạc Đài Loan (Trung Quốc) 1 thời.

Nguồn: Weibo, Sohu