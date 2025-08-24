Người đẹp cao 1,78 m là đại điện chủ nhà của Hoa hậu Hoàn vũ 2025

Trên sân khấu Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan, Veena từng nhiều lần đề cập đến câu chuyện bị bắt nạt trong quá khứ và cách đối mặt để trở nên mạnh mẽ. Lúc nhỏ, cô hay bị chế giễu vì là con lai, có chiều cao nổi trội. Lớn lên, Veena nhận ra rằng sự khác biệt đó là điểm mạnh khiến cô được chú ý. Người đẹp cũng học cách yêu thương bản thân.