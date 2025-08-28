Sơn Tùng: Flop quá thì ghi tên anh vào

Tối 27/8, mạng xã hội bùng nổ khi một bài đăng khơi lại câu chuyện drama bánh kem trà xanh cách đây 4 năm. Dù không bị nhắc tên trực tiếp nhưng khắp cõi mạng, cái tên Sơn Tùng M-TP một lần nữa bị réo gọi liên tục. Và vẫn như mọi khi, mặc cho sóng gió hay drama quấn vào nhưng Sơn Tùng vẫn giữ động thái im lặng, không có phản ứng gì khi bản thân trở thành tâm điểm bàn tán.

Dù vậy, cư dân mạng thì hoạt động hết công suất. Không chỉ đào lại những tình tiết drama năm xưa, netizen còn nhanh tay chia sẻ rầm rộ một bình luận được cho là của Sơn Tùng trên Fanpage cách đây vài năm, với nội dung: "Flop quá thì ghi tên anh vào!".

Cư dân mạng chia sẻ bình luận được cho là của Sơn Tùng giữa lúc drama bánh kem bị "đào" lại

Thực chất, bình luận "flop quá thì ghi tên anh vào" xuất phát từ một bức ảnh meme do fan "chế" lại. Trào lưu này nhanh chóng được lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội. Cư dân mạng thi nhau áp dụng "công thức" gọi tên Sơn Tùng vào các bài đăng với mục đích thử vận may viral, kéo tương tác và thu hút sự chú ý.

Không dừng lại ở một vài bài đăng lẻ tẻ, càng ngày càng nhiều người tò mò làm theo để "test" độ hot. Bất ngờ thay, hầu hết các bài viết có gắn cái tên Sơn Tùng M-TP đều ghi nhận lượng tương tác cao vượt trội, khiến làn sóng này bùng nổ mạnh mẽ. Chính vì thế, netizen càng thích thú hơn, liên tục thả tim và chia sẻ, biến "Flop quá thì ghi tên anh vào" trở thành trend mới cực hot.

Thế nên, khi drama trà xanh lần nữa bị đào, một bộ phận cư dân mạng dùng meme của Sơn Tùng như một cách "cà khịa". Netizen còn hài hước chia sẻ: "Đúng là flop hay hot, chỉ cần có ồn ào thì cái tên Sơn Tùng cũng không thể thiếu", hay "Drama tái hiện mà không nhắc Sơn Tùng thì còn gì là drama nữa"....

Trong khi Sơn Tùng im lặng trước bão drama thì netizen thay nam ca sĩ lên tiếng bằng cách chia sẻ meme "flop quá thì ghi tên anh vào"

Không ngoa khi nói Sơn Tùng là nghệ sĩ hot nhất hiện nay, và sức nóng tên tuổi của nam ca sĩ kéo dài nhiều năm qua. Độ hot của Sơn Tùng không chỉ đến từ âm nhạc mà còn là đời tư xôn xao. Theo đó, dù không công khai nhưng ai cũng biết Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm là người yêu bí mật trong suốt 8 năm. Đến đầu năm 2021, "drama trà xanh" bùng nổ với tin đồn Hải Tú là nguyên nhân khiến mối quan hệ giữa Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm rạn nứt. Thực hư chi tiết câu chuyện đến nay vẫn chưa được các nhân vật chính lên tiếng xác nhận hay phủ nhận, nhưng vụ việc đã ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh và sự nghiệp của cả ba.

Sau ồn ào, Thiều Bảo Trâm từng gây bàn tán khi có mối tình chóng vánh với người mẫu kém 10 tuổi Matthis. Cả hai hẹn hò chưa đến 1 năm thì ngầm xác nhận đường ai nấy đi. Trong khi đó, Hải Tú vẫn ở lại công ty Sơn Tùng hoạt động với tư cách diễn viên độc quyền. Cả hai vẫn không lên tiếng về mối quan hệ nhưng đã từng 2 lần bị bắt gặp cùng nhau ra vào biệt thự ở Nhà Bè.