Cuộc so đọ căng nhất lịch sử giữa Lưu Diệc Phi và Lý Nhược Đồng có kết quả ra sao?

Tiểu Long Nữ là nhân vật kinh điển trong tiểu thuyết kiếm hiệp của cố nhà văn Kim Dung. Qua ngòi bút của "thái đẩu võ hiệp", Tiểu Long Nữ là một nhân vật có vẻ đẹp tựa tiên nữ dưới góc nhìn của Dương Quá: "Dương Quá ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy bàn tay trắng như ngọc vén tấm màn che, rồi 1 thiếu nữ bước vào. Thiếu nữ ấy mặc bộ đồ trắng, tưởng như thân hình ấy đang được bao phủ trong lớp sương mù. Nàng trạc mười bảy, mười tám tuổi. Mái tóc nàng đen nhánh, làn da trắng như tuyết, khuôn mặt tú mỹ tuyệt vời. Dương Quá cảm thấy thiếu nữ này thật thanh lệ tú nhã, càng nhìn càng thích, nhưng thần sắc lại lạnh lùng. Đúng là thanh khiết như băng, giá lạnh như tuyết. Nhìn chẳng biết nàng mừng hay giận, buồn hay vui".

Do Tiểu Long Nữ là tuyệt đại mỹ nhân trong sách, vì vậy các nữ diễn viên được chọn hóa thân thành nhân vật này chịu rất nhiều áp lực. Trong số những minh tinh từng đóng Tiểu Long Nữ, chỉ có Lý Nhược Đồng và Lưu Diệc Phi được khán giả lẫn báo giới công nhận là mỹ nhân đẹp nhất phim kiếm hiệp Kim Dung, như xé truyện bước ra. Vì vậy, những năm qua, công chúng luôn đặt lên bàn cân so sánh nhan sắc của Lý Nhược Đồng và Lưu Diệc Phi, để tìm ra phiên bản "Tiểu Long Nữ hoàn mỹ nhất". Để có đáp án cuối cùng cho cuộc so đọ căng thẳng nhất lịch sử Cbiz này trong nhiều năm qua, netizen đã nhờ trí tuệ nhân tạo AI phục dựng chân dung nàng Tiểu Long Nữ qua miêu tả của cố nhà văn Kim Dung. Thông qua đây, cư dân mạng muốn xem Lý Nhược Đồng và Lưu Diệc Phi ai là người có nhan sắc giống nguyên mẫu nhân vật nhất.

Hình ảnh Tiểu Long Nữ sau khi được công nghệ AI phục dựng (Ảnh minh họa được tạo bởi AI)

Tuy nhiên, kết quả AI cho ra không làm thỏa mãn công chúng. Hình ảnh của nàng Tiểu Long Nữ do trí tuệ nhân tạo tạo ra bị đánh giá không có hồn, khí chất kém xa Lưu Diệc Phi và Lý Nhược Đồng. Theo truyền thông Trung Quốc, Lưu Diệc Phi và Lý Nhược Đồng đều có thể xem là phiên bản nhan sắc hoàn hảo nhất của Tiểu Long Nữ trên màn ảnh. Cả 2 đều sở hữu nét đẹp riêng biệt, bất phân thắng bại nếu so kè. Tùy vào gu thẩm mỹ cá nhân, mỗi người sẽ có cho mình 1 nàng Tiểu Long Nữ hoàn mỹ nhất trong lòng.

Như Tiểu Long Nữ do Lý Nhược Đồng diễn trong Thần Điêu Đại Hiệp 1995, gây ấn tượng với vẻ đẹp đằm thắm, dịu dàng nhưng cũng không kém phần cương nghị, quyết liệt. Lưu Diệc Phi vào vai Tiểu Long Nữ vào năm 2016, khi đó cô mới 17-18 rất sát với độ tuổi của nhân vật trong nguyên tác. "Tiểu Long Nữ" của Lưu Diệc Phi lại toát ra vẻ ngây thơ trong trẻo, thần tiên thoát tục không vương bụi trần.

Tiểu Long Nữ do Lý Nhược Đồng và Lưu Diệc Phi hóa thân đều đẹp hoàn mỹ, có khí chất riêng. Có thể nói cả 2 bất phân thắng bại

Theo hãng tin Tân Hoa Xã, nguyên mẫu nhân vật Tiểu Long Nữ, Vương Ngữ Yên trong tác phẩm kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung là nữ diễn viên Hạ Mộng. Hạ Mộng là biểu tượng điện ảnh của Trung Quốc thập niên 1950-1960. Người ta từng nói rằng nếu như phương Tây có Audrey Hepburn, Marilyn Monroe, Vivien Leigh thì Trung Quốc có Hạ Mộng. Bà cũng là 1 trong "Tứ đại giai nhân" của màn ảnh Hoa ngữ thời kỳ đầu, bên cạnh Chu Tuyền, Lý Hương Lan và Trần Tư Tư.

Vẻ đẹp của Hạ Mộng từng được tờ Nam Đô miêu tả: "Cô ấy tựa hoa mẫu đơn, đầy sức sống. Chỉ cần nhìn thấy Hạ Mộng, không cần biết đó là phim gì, ai nấy cũng mê đắm ngồi xem không chớp mắt". Trong số những người hâm mộ Hạ Mộng năm xưa có cả nhà văn Kim Dung. Trong 1 cuộc trò chuyện trên truyền thông, Kim Dung thừa nhận rằng Hạ Mộng chính là "người tình trong mộng" suốt cuộc đời ông. "Trong mắt tôi, Hạ Mộng và Tây Thi (đại mỹ nhân Trung Quốc) rất giống nhau", cố nhà văn lúc sinh thời từng ca ngợi vẻ đẹp của Hạ Mộng.

Hạ Mộng là biểu tượng nhan sắc của Cbiz 1 thời

Cô cũng là nguyên mẫu nhân vật Tiểu Long Nữ, Vương Ngữ Yên trong tác phẩm kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung

