"Quốc bảo nhan sắc" Son Ye Jin làm sao thế này?

Vào ngày 29/8, dàn diễn viên và đạo diễn của phim No Other Choice đã tham dự sự kiện công chiếu trong khuôn khổ LHP Venice 2025. Đến với LHP danh giá, cả dàn sao Son Ye Jin, Lee Byung Hun, Yeom Hye Ran, Lee Sung Min, Park Hee Sun và đạo diễn Park Chan Wook lên đồ bảnh bao, tự tin tạo dáng dưới ống kính của phóng viên quốc tế.

Mọi sự chú ý đã đổ dồn về Son Ye Jin. Nữ diễn viên đình đám Kbiz tạm rời xa phong cách thanh lịch, kín đáo để diện váy hở lưng gợi cảm, tôn lên vóc dáng thon thả hút mắt. Tuy nhiên, netizen đã phải ngỡ ngàng khi nhìn ngắm đến gương mặt bà xã Hyun Bin. Dưới "ống kính hung thần" Getty Images, quốc bảo nhan sắc xứ Hàn lộ rõ dấu vết lão hóa trên gương mặt. Những nếp nhăn càng lộ rõ thêm khi cô cười.

Son Ye Jin bên các bạn diễn Lee Byung Hun, Yeom Hye Ran, Lee Sung Min, Park Hee Sun và đạo diễn Park Chan Wook của No Other Choice

Rất nhanh chóng, loạt ảnh Son Ye Jin dưới ống kính Getty Imags nhanh chóng gây bão khắp các trang mạng xã hội. Nhiều netizen tỏ ra tiếc nuối khi giờ đây, "quốc bảo nhan sắc" xứ Hàn cũng đã lộ dấu hiệu lão hóa. Tuy nhiên có nhiều ống kính bênh vực Son Ye Jin đã ngoài 40 tuổi, việc lão hóa là không thể tránh khỏi. Thay vì "dao kéo" níu giữ tuổi thanh xuân, cô chọn già đi 1 cách duyên dáng.

Sau quãng thời gian nghỉ sinh con và chăm sóc gia đình, Son Ye Jin vừa trở lại với phim No Other Choice. Tuy nhiên màn trở lại của bà xã Hyun Bin vấp phải vô số sóng gió. Trong sự kiện họp báo ra mắt, Lee Byung Hun tiết lộ Son Ye Jin không trả lời diễn viên nhí trên phim trường. Mỹ nhân sinh năm 1982 giải thích rằng cô không phải phớt lờ diễn viễn nhí mà chỉ muốn giữ cảm xúc cho cảnh quay, mẹ của sao nhí cũng lên tiếng "giải vây" cho nữ diễn viên. Nhưng Son Ye Jin đã bị nhiều người chỉ trích, thậm chí "đào" lại video cũ, chỉ trích cô "giả tạo" và nghi ngờ về tính cách thật của cô.