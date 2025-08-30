Tình sử hỗn loạn của chồng Taylor Swift: Làm cả show hẹn hò với 50 cô gái, mập mờ tình cảm khiến 2 mỹ nhân "cạch mặt"?

Trước khi trở thành một nửa của cặp đôi quyền lực được chú ý nhất thế giới, Travis Kelce đã có một vài mối tình công khai, thu hút sự quan tâm của giới truyền thông và người hâm mộ. Tuy nhiên, tình sử của chồng Taylor Swift chẳng hề yên ả, và cũng gây ra nhiều tranh cãi.

Maya Benberry

Vào năm 2016, Travis Kelce thậm chí còn tổ chức chương trình hẹn hò mang tên Chasing Kelce trên kênh E!. Chương trình này quy tụ 50 thí sinh nữ đại diện cho 50 bang nước Mỹ, với nhiệm vụ giành lấy trái tim cầu thủ này.

Cuối cùng, người chiến thắng là Maya Benberry, đến từ bang Kentucky. Travis Kelce chọn lựa cô dù lòng còn nhiều nghi ngờ: "Anh yêu sự tự tin của em, nhưng đôi khi, em lại quá tự tin. Nó thể hiện sự kiêu ngạo. Anh đã bị thu hút bởi những người phụ nữ như vậy cả đời rồi, và những mối quan hệ đó đã không thành vì điều đó".

Travis Kelce tổ chức show hẹn hò với 50 phụ nữ...

... và chọn Maya Benberry làm người thắng cuộc

Tuy nhiên 2 người chỉ hẹn hò vài tháng rồi "đường ai nấy đi". 7 năm sau, Travis Kelce nhớ lại những tháng ngày tham gia chương trình hẹn hò: "Mặc dù đó là ý tưởng hay nhưng giờ tôi không còn chắc nữa. Thực sự rất khó xử vì tôi không có nhiều điều để nói, hay định làm gì trong chương trình". Hôn phu của Taylor Swift chỉ cảm thấy vui vì "kiếm được 6 con số trong 2 tuần", và khoản thù lao này giúp anh mua được bất kỳ thứ gì anh muốn.

Kayla Nicole

Sau Maya Benberry, Travis Kelce hẹn hò với phát thanh viên thể thao kiêm người mẫu Kayla Nicole từ năm 2017 đến tháng 5/2022. Chuyện tình bắt đầu khi Travis Kelce tán tỉnh Kayla Nicole qua Instagram, theo dõi cô, xem story, ấn like mọi bài đăng: "Tôi cứ làm thế mãi, rồi cuối cùng vào đúng dịp năm mới, cô ấy cũng chịu thua. Bạn biết đấy, năm mới, con người mới của cô ấy thay đổi. Cô ấy cứ thế mà hành động, nhắn tin trực tiếp với tôi, và phần còn lại cứ thế trôi qua".

Họ còn ra mắt trên sự kiện thảm đỏ nhưng đã chia tay lần đầu vào tháng 8/2020. Có tin đồn Travis Kelce "cắm sừng" Kayla Nicole nhưng anh đã phủ nhận điều đó. Sau vài tháng, họ tái hợp nhưng cuối cùng cũng đường ai nấy đi vào tháng 5/2022. Cặp đôi im lặng về lý do chia tay, nhưng Barstool Sporst cho rằng nguyên nhân nằm ở Travis Kelce luôn chia đôi hóa đơn với Kayla Nicole. Tuy nhiên cả 2 đều lên tiếng phủ nhận.

Travis Kelce gắn bó với Kayla Nicole trong thời gian dài

Zuri Hall

Vài tháng sau khi chia tay Kayla Nicola, Travis Kelce nảy sinh tin đồn tình cảm với phóng viên Zuri Hall của chương trình Access Hollywood. Tháng 10/2022, Zuri Hall được nhìn thấy ngồi trong phòng gia đình theo dõi trận đấu của Travis Kelce. 1 người bạn của cầu thủ này cũng chia sẻ ảnh cặp đôi đứng cạnh nhau.

Nhiều fan tinh mắt nhận ra trước đây Kayla Nicole và Zuri Hall theo dõi nhau trên mạng xã hội. Nhưng ngay sau khi tin đồn Zuri Hall hẹn hò Travis Kelce nổ ra, 2 mỹ nhân này đã hủy theo dõi nhau. Điều này làm dấy lên nghi vấn chồng sắp cưới của Taylor Swift mập mờ tình cảm, khiến Zuri Hall và Kayla Nicole "cạch mặt" nhau. Bất chấp đồn đoán, Travis Kelce và Zuri Hall không lên tiếng xác nhận hay phủ nhận chuyện tình cảm. Sau đó, họ cũng không còn xuất hiện bên nhau.

Zuri Hall và Kayla Nicole "cạch mặt" nhau vì Travis Kelce mập mờ tình cảm?

Taylor Swift

Ngôi sao NFL công khai bày tỏ sự quan tâm đến Taylor Swift trong podcast New Heights phát sóng tháng 7/2023. Travis Kelce cho biết anh cố gắng đưa chiếc vòng tay tình bạn có số điện thoại của mình cho Taylor Swift trong đêm diễn The Eras Tour tại Kansas City nhưng không thành. May mắn là họ đã liên lạc được với nhau và bắt đầu đi chơi vào tháng 9/2023.

Chuyện tình này tiến triển rất nhanh, khi Taylor Swift đến sân vận động, ngồi bên gia đình Kelce để cổ vũ cho bạn trai. Kể từ đó, họ khiến cả thế giới phát sốt với những khoảnh khắc ngọt ngào "lịm tim".

Taylor Swift - Travis Kelce yêu nhau từ năm 2023

Cuối cùng vào ngày 26/8 vừa qua, Taylor Swift - Travis Kelce thông báo đính hôn sau 2 năm hẹn hò. "Siêu đám cưới" của Taylor Swift và Travis Kelce chắc chắn sẽ là một trong những sự kiện được mong chờ nhất thập kỷ, thu hút sự chú ý của cả thế giới.

Sau khi về chung nhà, họ cũng sẽ trở thành cặp đôi quyền lực nhất nhì showbiz và thể thao toàn cầu. Khối tài sản ròng của Taylor Swift - Travis Kelce lên đến khoảng 1,7 tỷ USD (khoảng 44.828 tỷ đồng). Tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội của Taylor - Travis cũng không vừa khi sở hữu đến 286,9 triệu người theo dõi trên Instagram và 95 triệu người theo dõi trên X.

Cặp đôi sắp về chung 1 nhà

Nguồn: Page Six