3 em bé "bí ẩn" nhất Vbiz: Con của cặp Anh trai - Chị đẹp mới xuất hiện đúng 1 lần, có bé chưa từng lộ mặt suốt 10 năm

Trong showbiz Việt, câu chuyện về nhóc tỳ nhà sao luôn là đề tài khiến công chúng tò mò và bàn tán rôm rả. Nếu như nhiều nghệ sĩ thoải mái chia sẻ từng khoảnh khắc lớn khôn của con, thậm chí lập hẳn fanpage cho bé ngay từ khi lọt lòng, thì cũng có những cặp đôi lại chọn cách giữ kín tuyệt đối. Chính sự đối lập này khiến mỗi lần các nhóc tỳ hiếm hoi xuất hiện, dù chỉ vài giây trong livestream, hay bị "team qua đường" bắt gặp từ xa cũng đủ để mạng xã hội "bùng nổ".

Con trai của Lona Kiều Loan

Nguyễn Hà Kiều Loan là Á hậu 1 Miss World Vietnam 2019, cô từng là gương mặt phủ sóng ở nhiều lĩnh vực từ nhan sắc đến ca hát, làm MC, rapper. Thế nhưng, giữa lúc sự nghiệp đang rộng mở, cô bất ngờ biến mất khỏi các sự kiện giải trí. Khi đó, Kiều Loan bỗng dưng thay đổi phong cách ăn mặc, diện những chiếc đầm rộng thùng thình khiến nhiều người đặc nghi vấn về việc cô có tin vui. Tuy nhiên, Kiều Loan không lên tiếng đáp trả, mà dành thời gian đi du lịch, tận hưởng cuộc sống thay vì góp mặt trong các hoạt động showbiz.

Á hậu Kiều Loan từng có giai đoạn chỉ ưu tiên diện những trang phục giấu dáng

Tháng 8/2024, "team qua đường" bắt gặp Kiều Loan được mẹ ruột đưa đi khám thai tại một bệnh viện quốc tế tại TP.HCM. Khi đó, nàng hậu sinh năm 2000 diện váy rộng thùng thình, lộ vòng 2 rõ rệt. Chỉ một tháng sau, nguồn tin thân cận xác nhận Kiều Loan đã âm thầm sinh con trai đầu lòng.

Cô bị bắt gặp đi khám thai vào năm 2024

Từ đó đến nay, mọi chi tiết về quý tử này, từ diện mạo đến tên gọi đều là ẩn số với công chúng. Lần hiếm hoi Kiều Loan để lộ hint về em bé là cư dân mạng soi được một chiếc xe nôi xuất hiện trong vlog du lịch của cô và gia đình. Hay gần đây nhất, một số người cho biết đã bắt gặp Kiều Loan và một vị bác sĩ nổi tiếng cùng nhau tổ chức thôi nôi cho nhóc tỳ ở một nhà hàng sang trọng. Chính sự kín kẽ của Kiều Loan đã khiến con trai cô trở thành một trong những nhóc tỳ "bí ẩn" bậc nhất Vbiz. Dù không chia sẻ công khai, nhưng sự tò mò và quan tâm dành cho cậu bé vẫn không hề thuyên giảm.

Trong một chuyến du lịch cùng gia đình, Kiều Loan để lộ chiếc xe dành cho em bé

Mới đây nhất, cư dân mạng nghi vấn Lona vừa tổ chức thôi nôi cho con trai

Nhóc tỳ của Diệu Nhi - Anh Tú

Diệu Nhi và Anh Tú nổi tiếng là cặp đôi kín tiếng, được nhiều người quan tâm từ yêu đến cưới. Từ năm 2021, cả hai đã vướng tin đồn đón con đầu lòng. Thời điểm đó, trên mạng xã hội rầm rộ thông tin một nữ diễn viên hài vừa sinh con, netizen đồng loạt gọi tên Diệu Nhi vì nhiều chi tiết trùng khớp. Giai đoạn đó Diệu Nhi thường xuyên quay các vlog ở quê Phan Thiết, hạn chế lộ diện tại sự kiện. Trong các clip đi ăn, dạo phố cùng gia đình thì nữ diễn viên đều đi dép bệt, diện áo thùng thình, di chuyển khó khăn, cần có người dìu.

Không chỉ thế, trong một vài khung hình Diệu Nhi còn để lộ vòng 2 lùm lùm khác lạ. Đáng nói nhất, cùng thời gian trên "team qua đường" còn bắt gặp Diệu Nhi và Anh Tú xuất hiện tại một phòng khám thai nổi tiếng. Khi tin đồn đã sinh con bùng nổ, Diệu Nhi "đánh lạc hướng" khi mở livestream nhưng chỉ zoom cận mặt chứ không để lộ dáng vóc.

Hình ảnh hiếm của Diệu Nhi khi mang thai con đầu lòng

Cô và Anh Tú che kín khi cùng nhau đi thăm khám

Sau gần 1 tháng quyết im lặng trước thông tin đã lên chức mẹ bỉm, đến tháng 9/2021, Diệu Nhi vô tình để lộ bức thư nói lên tất cả. Cụ thể, nữ diễn viên chủ động khoe nhận được một tấm thiệp viết tay có nội dung: "Gửi chị Nhi và gia đình lời chúc mừng ngọt ngào khi đón chào một thiên thần nhỏ". Chỉ vài phút sau, clip lập tức bị xoá, hành động này càng củng cố thêm nghi vấn bấy lâu.

Sau 3 năm, Diệu Nhi lần nữa dùng "kịch bản cũ" khi rộ tin bầu lần 2. Diệu Nhi bắt đầu lộ những dấu hiệu bầu bí vào khoảng tháng 8/2024, khi đó cô được cho rằng đã bước qua 3 tháng đầu của thai kỳ. Khi xuất hiện với vai trò là bình luận viên ở Đảo Thiên Đường, Diệu Nhi chọn những trang phục giấu dáng, luôn có động tác đặt tay trước bụng để che vòng 2 từ tập 1 đến tập cuối. Nhiều nguồn tin cho biết đó là giai đoạn Diệu Nhi đang mang thai nhóc tỳ thứ 2.

Diệu Nhi kín tiếng trong cả 2 lần sinh con

Đến tháng 4/2025, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ca sĩ Anh Tú chơi game và vô tình để lộ khoảnh khắc Diệu Nhi bên một bé gái tầm 1 giây ở cuối. Nhiều người nhận xét khuôn mặt của cô bé xuất hiện trong clip này xinh xắn, đường nét rất giống với Anh Tú. Bé còn đang được Diệu Nhi ân cần chăm sóc.

Ngay lập tức, nhiều người đã nhắc lại tin đồn Diệu Nhi và Anh Tú từng vướng nghi vấn đã chào đón con đầu lòng vào năm 2021, em bé này cũng độ trạc tầm 4-5 tuổi. Một dấu hiệu đáng nghi hơn chính là Anh Tú đã vội vàng xoá clip này chỉ sau vài phút đăng tải. Chính phản ứng lạ này của nam ca sĩ đã khiến netizen càng thêm cơ sở cho rằng đây chính là nhóc tỳ đầu lòng được vợ chồng cặp đôi Vbiz đình đám này giữ kín suốt thời gian qua. Tính đến hiện tại, đây cũng là lần duy nhất con của Diệu Nhi và Anh Tú lộ diện.

Hình ảnh duy nhất của Diệu Nhi và Anh Tú bên con gái đầu lòng bị lộ

Con gái của Thuỷ Tiên - Công Vinh

Sinh ra trong gia đình nổi tiếng, Bánh Gạo - con gái đầu lòng của Công Vinh và Thủy Tiên là một trong những nhóc tỳ được "giấu kín" nhất Vbiz. Suốt 12 năm qua, cặp đôi giữ nguyên tắc không để lộ diện mạo con gái, chỉ chia sẻ vài khoảnh khắc từ phía sau hoặc góc chụp mờ. Qua những bức hình hiếm hoi được cặp đôi chia sẻ, có thể thấy nhóc tỳ có chiều cao vượt trội, đôi chân dài thẳng tắp. Bà xã Công Vinh từng tự hào nói về con gái: "Nàng ấy cao gần bằng mẹ rồi. Kiểu này vài năm nữa là cao hơn mẹ luôn đó. Ông chồng mình lần nào cũng nói con cao là nhờ gen ổng, ở đâu ra".

Nữ ca sĩ từng lên tiếng chia sẻ lý do không công khai gương mặt bé Bánh Gạo vì muốn cho con sự riêng tư. "Tôi không muốn công khai hình ảnh con vì đó là quyền riêng tư của con. Khi có con, ai cũng muốn khoe với cả thế giới, trên mạng ai cũng khoe con cả. Nhưng việc có để mọi người biết tới hay không sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào nhu cầu của con, tôi sẽ không quyết định", Thủy Tiên cho hay.

Thuỷ Tiên kiên quyết giữ quy tắc không lộ mặt con gái

Lần gần nhất, bạn thân của Công Vinh và Thuỷ Tiên tiết lộ tính cách của nhóc tỳ này. Theo đó, người này cho biết nhóc tỳ chủ động bày biện đồ đãi khách, dọn dẹp, hỗ trợ mẹ công việc nội trợ. "Khi sang nhà, anh Công Vinh sẽ chuẩn bị thức ăn, chị Tiên chuẩn bị trà đạo. Đặc biệt, năm nay Bánh Gạo trông rất cao lớn, rất xinh. Dưới sự dạy bảo nghiêm khắc của bố và mẹ, bé Gạo rất ngoan, luôn có ý thức tốt trong mọi tình huống. Khi có khách đến, Gạo là người bày biện, sau khi ăn xong thì Gạo cũng dọn đẹp và rửa bát", bạn thân của Thuỷ Tiên cho hay.

Nhóc tỳ của Thuỷ Tiên nay đã 12 tuổi, cao lớn thấy rõ