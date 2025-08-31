Fan cuồng của Jungkook (BTS) có thể sẽ bị truy tố

(Ảnh: BIGHIT)

Theo truyền thông Hàn Quốc, cảnh sát nước này cho biết vào ngày Chủ nhật (31/8, giờ địa phương) rằng một phụ nữ Trung Quốc đã bị chuyển đến cơ quan công tố vì cáo buộc cố gắng xâm phạm nhà riêng của thành viên BTS Jungkook vào tháng 6 vừa qua.

Theo báo cáo, người phụ nữ này khoảng 30 tuổi, bị cáo buộc đã đến nhà của Jungkook ở quận Yongsan, Seoul vào đêm muộn ngày 11 tháng 6, ngày ngôi sao K-pop Hàn Quốc xuất ngũ, và đã bấm khóa cửa nhiều lần. Cảnh sát đã nhận được cuộc gọi và bắt giữ cô tại hiện trường.

Người phụ nữ này được cho là đã khai với cảnh sát rằng cô không sống ở Hàn Quốc và đến đây để gặp Jungkook.