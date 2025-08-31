Gần 1 năm sau khi Liam Payne (One Direction) qua đời, bạn gái để lại 1 bức thư gây đau lòng

Ngày 29/8 chính là sinh nhật lần thứ 32 của Liam Payne (cựu thành viên One Direction). Dù cuộc đời của nam ca sĩ đã vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 31 nhưng những người thân yêu vẫn coi đây là ngày vô cùng đặc biệt.

Trên trang cá nhân, bạn gái của Liam Payne là Kate Cassidy đăng loạt ảnh mừng sinh nhật anh Kate Kassidy tự mình nướng bánh, tự trang trí và sau đó tự thưởng thức với chú chó cưng. Cô cũng không trang điểm lên đồ, mà chỉ mặc quần áo bình thường, để mặt mộc, buộc tóc đuôi ngựa như 1 ngày bình thường. Bạn gái nhắn nhủ Liam Payne: "Chúc mừng sinh nhật Liam, em biết anh vẫn là người hảo ngọt nhất trần đời. Em đã cố gắng hết sức rồi, nhưng quan trọng là cảm xúc của anh. Chúc anh vui vẻ".

Hình ảnh Kate Cassidy lẻ loi tự nướng bánh, tự mừng sinh nhật Liam Payne khiến nhiều người xót xa

Bên cạnh đó, cô chia sẻ lại những kỷ niệm cũ bên người yêu và chú thích: "29/8/1993. 1 ngày đặc biệt cho 1 tâm hồn đặc biệt. Em nhớ anh nhiều lắm. Chúc mừng sinh nhật Liam. Ước gì chúng ta có thể cùng nhau ăn mừng. Hẹn gặp lại ở kiếp sau nhé".

Sau đó, cô lại tiếp tục viết 1 bức thư dài gửi đến bạn trai quá cố: "Liam yêu dấu của em. Em rất đau lòng khi hôm nay không thể trao cho anh tấm thiệp sinh nhật thực sự. Em không thể nghe thấy tiếng cười của anh, hay nói với anh tất cả những điều em ước mình đã nói hàng ngàn lần nữa. Em đã vật lộn để tìm ra những từ ngữ thích hợp, nhưng em sẽ bắt đầu bằng lời chúc mừng sinh nhật rõ ràng nhất. Hôm nay, anh sẽ tròn 32 tuổi. Trong 31 năm anh sống trên đời, anh đã mang lại biết bao niềm vui, hạnh phúc và hy vọng cho rất nhiều người - đặc biệt là em. Em hy vọng anh biết rằng anh vẫn tỏa sáng rực rỡ như thế nào, ngay cả khi ở trên cao đó. Em sẵn sàng đánh đổi nhiều năm tháng cuộc đời mình chỉ để dành cho anh thêm vài năm nữa. Em nhớ những kỷ niệm bên anh. Em nhớ những điều mong chờ cùng anh. Nhưng hôm nay, món quà sinh nhật em dành cho anh chính là sức mạnh của em. Em hứa với anh rằng em sẽ trân trọng anh hơn nữa, tôn vinh cuộc sống của anh và trân trọng khoảng thời gian tươi đẹp mà chúng ta đã có. Ngày 29/8 sẽ là một ngày nằm sâu trong trái tim em đến hết cuộc đời. Em yêu anh rất nhiều. Thân ái, Katelyn".

Những bài đăng của Kate Cassidy khiến người hâm mộ không khỏi đau lòng. Rất nhiều người đã để lại bình luận an ủi, chia sẻ với Kate Cassidy, đồng thời chúc mừng sinh nhật thành viên One Direction quá cố.

Kate Cassidy chia sẻ lại những kỷ niệm cũ bên người yêu và mong hẹn gặp anh ở kiếp sau

Cô đăng những hình ảnh hiếm và viết tâm thư dài gửi người yêu quá cố

Vào ngày 16/10/2024 (giờ địa phương), nhân viên khách sạn ở Argentina đã gọi 911 để báo cáo về 1 người đàn ông có hành vi hung hăng. Theo các nhân chứng, Liam Payne đã đập vỡ máy tính xách tay ở sảnh khách sạn và được đưa về phòng.

Đến chiều tối 16/10, Liam Payne được phát hiện ngã lầu tử vong tại chỗ. Cảnh sát địa phương cho biết nam ca sĩ bị vỡ hộp sọ và nhiều chấn thương nghiêm trọng khác sau cú ngã từ tầng 3 khách sạn. Theo kết quả xét nghiệm độc chất ban đầu, cơ quan chức năng tìm thấy cocaine, crack cocaine (một loại ma túy) và thuốc an thần benzodiazepine trong cơ thể nam ca sĩ 31 tuổi sau khi khám nghiệm tử thi. Liam Payne được xác định đã dùng "cocaine hồng" - một loại ma túy thường pha trộn methamphetamine, ketamine, MDMA và nhiều chất khác, gây ra ảo giác và loạn thần nguy hiểm. Kết quả xét nghiệm độc chất này trùng khớp phân tích của cảnh sát trước đó rằng nam nghệ sĩ đã bị ảnh hưởng bởi thuốc và ma túy, dẫn đến việc anh ngã khỏi ban công khách sạn từ tầng 3.

Sau nhiều ngày điều tra, cảnh sát tiếp tục bắt giữ 3 người có liên quan. Nghi phạm đầu tiên là 1 nam doanh nhân (chưa nêu tên), tự giới thiệu mình là quản lý của cựu thành viên One Direction, đã bị cáo buộc bỏ rơi Liam Payne. Người này đã không thông báo cho gia đình Liam Payne rằng nam ca sĩ tái nghiện ma túy. Sau khi Liam Payne qua đời vào ngày 16/10 (giờ địa phương), cảnh sát đã cố gắng liên lạc với người đàn ông qua số điện thoại lưu lại ở khách sạn, nhưng không nhận được phản hồi. Vì vậy, cơ quan chức năng cho rằng người này đã vi phạm nghĩa vụ chăm sóc đối với Liam Payne. Nghi phạm thứ 2 là nhân viên khách sạn CasaSur Palermo - nơi Liam Payne ngã tử vong. Nghi phạm còn lại kẻ buôn ma túy bị cáo buộc đã cung cấp ma túy cho cựu thành viên One Direction.

Cảnh sát đã bắt giữ 3 nghi phạm liên quan đến cái chết của nam ca sĩ

Vào ngày 7/11, thi hài của Liam Payne đã được đưa từ Argentina về Anh để an táng. Bố của cựu thành viên One Direction, ông Geoff Payne, đã có mặt để đưa thi thể con trai về nhà. Gia đình Liam Payne tổ chức tang lễ riêng tư vào ngày 20/11, với sự tham gia của người thân và các thành viên One Direction, bao gồm Louis Tomlinson, Harry Styles, Niall Horan và Zayn Malik.

Liam Payne sinh năm 1993, anh tham gia chương trình X-Factor và được chọn làm thành viên One Direction vào năm 2010. One Direction đạt được thành công rực rỡ, bán được 8 triệu bản album và 14 triệu bản đĩa đơn trên toàn thế giới. Những bản hit What Makes You Beautiful, Live While We Young, Story Of My Life, Perfect, Night Changes ... được khán giả nằm lòng trong thập niên 2010. Sau khi nhóm nhạc tan rã, Liam Payne hoạt động solo. Anh có cậu con trai Bear Grey Payne (năm nay 7 tuổi) với người tình cũ hơn 10 tuổi Cheryl.

Liam Payne là thành viên One Direction - nhóm nhạc từng gây bão toàn cầu

