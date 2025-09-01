Nữ diễn viên có mẹ là Thượng tá quân đội, vinh dự cầm biển của khối Văn hoá - Thể thao diễu hành A80

Trong những ngày qua, cả nước đều hướng về Hà Nội - nơi diễn ra các buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Không khí hào hùng tại Quảng trường Ba Đình càng thêm lan toả khi có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, mang đến hình ảnh gần gũi, truyền cảm hứng tích cực và góp phần nâng cao tinh thần yêu nước trong cộng đồng.

Trong khối Văn hoá - Thể thao, diễn viên Thu Quỳnh là một trong những gương mặt gây chú ý đặc biệt. Từ những ngày hợp luyện, sơ duyệt cho đến buổi tổng duyệt cấp Nhà nước, nữ diễn viên đều xuất hiện với thần thái rạng rỡ, nhan sắc cuốn hút, giữ tác phong nghiêm túc nhưng không giấu nổi vẻ háo hức.

Nữ diễn viên chia sẻ: "Yêu Nước là sự biết ơn, sự kế thừa và tiếp nối. Hãy viết tiếp câu chuyện yêu Nước cùng gia đình mình nhé! Trái tim mình rung lên từng nhịp tự hào mãnh liệt khi biết rằng màu sắc mà cả gia đình mình yêu nhất đó chính là màu cờ Tổ quốc".

Diễn viên Thu Quỳnh khoe sắc rạng rỡ, tự hào khi góp mặt trong Khối Văn hoá - Thể thao

Nữ diễn viên có mặt tham gia từ hợp luyện đến tổng duyệt

Khoảnh khắc đẹp của Thu Quỳnh trong buổi tổng duyệt cấp Nhà nước

Thu Quỳnh chia sẻ cực tự hào khi được giao nhiệm vụ quan trọng

Chia sẻ thêm với truyền thông, Thu Quỳnh cho biết sau một thời gian tập luyện nghiêm túc, cô đã được tín nhiệm giao vị trí trưởng khối, vinh dự cầm biển dẫn đầu khối Văn hoá - Thể thao trong lễ diễu hành A80. Nữ diễn viên bày tỏ niềm tự hào: "Đây là điều khiến tôi rất hãnh diện và đúng như cách nói của giới trẻ bây giờ, có thể 'sĩ đến hết đời'. Đặc biệt, vị trí này do chính các đồng chí bộ đội chỉ định, và khi tôi được chọn thì các cô chú, anh chị trong khối đều ủng hộ hết lòng".

Trên trang cá nhân, Thu Quỳnh còn chia sẻ hình ảnh cùng mẹ để đón Tết Độc lập. Cư dân mạng càng bất ngờ hơn khi nữ diễn viên hé lộ "hậu phương" đặc biệt của mình. Theo đó, mẹ của Thu Quỳnh là bà Cao Nga từng là diễn viên kịch nổi tiếng của Đoàn kịch Tổng cục Chính trị, được khán giả yêu mến gọi là "thiên nga sân khấu kịch" nhờ nhan sắc đằm thắm và lối diễn tinh tế.

Thời kỳ đỉnh cao, mẹ Thu Quỳnh từng góp mặt trong nhiều vở diễn để đời, ghi dấu ấn với lối diễn giàu cảm xúc. Nhưng điều khiến nhiều người khâm phục hơn cả, đó là sau ánh đèn sân khấu, bà còn là một quân nhân mẫu mực. Trong quân ngũ, bà Cao Nga mang quân hàm Thượng tá, có 33 năm công tác và 25 năm tuổi Đảng.

Sau khi nghỉ hưu ở đoàn kịch, mẹ Thu Quỳnh dành thời gian chăm sóc gia đình, hỗ trợ con gái nuôi dưỡng cháu ngoại. Với Thu Quỳnh, mẹ không chỉ là người truyền cho cô niềm yêu thích sân khấu mà còn là tấm gương về tinh thần trách nhiệm, sự kiên định và tình yêu đất nước.

Mẹ của diễn viên Thu Quỳnh là Thượng tá quân đội, từng công tác trong Đoàn kịch Tổng cục Chính trị

Bà Cao Nga được nhiều người mến mộ ví von là "thiên nga sân khấu kịch"

Thu Quỳnh thừa hưởng nét đẹp và năng khiếu nghệ thuật từ mẹ

Thu Quỳnh chia sẻ mẹ là điểm tựa và là nguồn cảm hứng để cô cống hiến cho nghệ thuật

Thu Quỳnh, sinh năm 1988, nổi tiếng qua các vai diễn trong phim truyền hình như Sống chung với mẹ chồng, Về nhà đi con, Quỳnh búp bê và Hương vị tình thân... Cô từng kết hôn với diễn viên Chí Nhân và có một con trai.

Thu Quỳnh sinh con gái thứ 2 vào tháng 5/2024. Nữ diễn viên chia sẻ, con gái cô tên là An, ở nhà gọi là Tằm, nặng 3,1 kg. Hiện sức khỏe của cả hai mẹ con đều tốt và người thân cùng bố bé luôn ở bên chăm sóc. Hiện tại, Thu Quỳnh tận hưởng hạnh phúc khi luôn nhận được tình yêu và sự ủng hộ từ gia đình và bạn bè.

Thu Quỳnh cho biết cô và bạn trai đã thống nhất không công khai mối quan hệ, nhưng khẳng định con có bố và được bố yêu thương. Cô chia sẻ thêm, dù là mẹ đơn thân trên giấy tờ, nhưng mối quan hệ giữa cô và bạn trai vẫn rất tốt đẹp. Thu Quỳnh đã chia sẻ niềm vui khi có thêm một bé gái, nhà có "đủ nếp đủ tẻ".