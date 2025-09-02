Cô gái cao 1,6 m đăng quang Hoa hậu Hong Kong 2025

Chưa dừng lại ở đó, tân Hoa hậu Hong Kong sinh ra trong gia đình danh giá, là thế hệ thứ tư trong gia tộc của nhà từ thiện Trần Thụy Kỷ. Người đẹp tiết lộ rằng cụ cố Trần Thụy Kỷ từng đi bộ từ Tân Hội (Quảng Đông) đến Hong Kong, gây dựng thành công một doanh nghiệp gạo, sau đó quyên góp xây dựng nhiều ngôi trường tại vùng nông thôn Trung Quốc.