Chị đẹp Vbiz khoe bụng bầu 6 tháng, tự tin công khai nỗi ám ảnh chung của hội chị em

Cuối tháng 7 vừa qua, Chị đẹp Thái Trinh thông báo tin vui mang thai con đầu lòng trên mạng xã hội. Mới đây, giọng ca sinh năm 1993 chia sẻ hình ảnh check-in ở bãi biển, diện bikini khoe bụng bầu vượt mặt ở tháng thứ 6 của thai kỳ.

Nữ ca sĩ không ngần ngại để lộ những vết rạn da – đây được coi là nỗi ám ảnh quen thuộc của không ít những mẹ bầu khi mang thai. Kèm theo bức hình này, Thái Trinh viết: "Mỗi vết rạn là một chiếc vương miện của mẹ bầu, và mình chọn đội nó một cách tự hào. Da mình rạn nhưng tim mình đầy. Vậy là đủ".

Sau khi kết hôn, nữ ca sĩ sinh năm 1993 hạn chế hoạt động nghệ thuật và dành thời gian cho gia đình nhỏ. Thời gian qua, cô và ông xã cùng nhau đi du lịch khắp nơi.

Thái Trinh thông báo tin vui mang thai con đầu lòng vào khoảng 1 tháng trước

Nữ ca sĩ sinh năm 1993 mới đây công khai chia sẻ hình ảnh để lộ bụng bầu vượt mặt khi mang thai ở tháng thứ 6

Trong bài đăng chia sẻ việc đang mang thai, Thái Trinh viết: "Suốt 5 tháng nay là những trải nghiệm mới mẻ, hai vợ chồng vừa mừng vừa vui vừa lạ lẫm với danh xưng ông bố bà mẹ, ngại ngùng mãi chưa quen. Một chiếc ảnh nhỏ - một thay đổi lớn của cuộc đời tụi mình. Em bé ơi, bố mẹ đang đợi con bằng tất cả tình yêu".

Ca sĩ cũng thừa nhận gặp những thay đổi tâm lý khi có con. Cô thừa nhận bản thân dễ buồn và suy tư hơn trước. Trên trang cá nhân, Thái Trinh chia sẻ: "Bầu bí vô cái hay overthink đủ thứ trên đời, hay dễ tự buồn các thứ. Xong lại quẹt mắt quẹt mũi đứng dậy đi ăn cho đúng bữa uống thuốc cho đúng cữ. Được cái từ ngày bầu tôi dũng cảm hơn, đi tiêm đủ thứ hết sợ, để dành sau này lỡ có tiêm gây tê màng cứng sợ sau".

Thái Trinh thừa nhận gặp những thay đổi về tâm lý khi có con đầu lòng

Cặp đôi đang rất mong chờ sự xuất hiện của thành viên mới

Chồng của Thái Trinh tên Thái Minh, sinh năm 1999, kém cô 6 tuổi và không hoạt động trong showbiz mà theo đuổi công việc kinh doanh trong ngành nhựa. Nữ ca sĩ từng chia sẻ, trước khi có được hạnh phúc viên mãn như hiện tại, cả hai đã cùng trải qua nhiều giai đoạn khó khăn. Có những lúc, họ chỉ biết ôm chặt lấy nhau, gạt bỏ mọi thứ xung quanh để tìm niềm tin nơi ánh mắt đối phương. Trong những thăng trầm ấy, Thái Minh luôn là điểm tựa vững vàng, đồng hành và tiếp thêm động lực cho Thái Trinh bước tiếp.