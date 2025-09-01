Kim Jong Kook hé lộ về vợ sắp cưới, có 1 điểm không hiểu tại sao có thể hòa hợp?

Vào đúng ngày kỷ niệm 30 năm ra mắt, "thánh ế" Kim Jong Kook khiến công chúng sốc nặng khi tuyên bố sắp lấy vợ. Đám cưới của Kim Jong Kook sẽ diễn ra ngày 5/9 sắp tới tại Seoul, chỉ có gia đình và bạn bè thân thiết.

Sau khi công khai chuyện tình cảm, "anh hổ" chăm khoe vợ hẳn trên các chương trình truyền hình. Trong Running Man số mới nhất, Haha đã hỏi Kim Jong Kook: "Vợ sắp cưới của anh có thích tập gym không?". Câu hỏi này được cho là vô cùng hiểm hóc vì ai cũng biết gym chính là "mạng sống" của Kim Jong Kook. Đáp lại, Kim Jong Kook chia sẻ: "Không, cô ấy hoàn toàn khác anh. Nhưng miễn là cô ấy không ngăn cản anh thì không sao cả". Câu trả lời này khiến các thành viên Running Man và cả khán giả vô cùng bất ngờ. Kim Jong Kook nổi tiếng là "ăn ngủ" cùng gym, nhưng cuối cùng anh lại bị thu hút bởi người hoàn toàn trái ngược với mình.

Vợ sắp cưới của Kim Jong Kook hoàn toàn không thích gym

Dàn sao Running Man tiếp tục cười đùa về hôn nhân của Kim Jong Kook. Yoo Jae Suk nói "Cậu nghĩ mình là thần tượng à?" vì thông báo kết hôn bằng thư tay trên fancafe. Haha còn liệt kê tập thể "tình tin đồn" của chú rể sắp cưới "Vậy vợ anh không phải là chị Chaeyeon, cũng không phải chị Park Seri", khiến mọi người bật cười.

Việc Kim Jong Kook báo cưới đột ngột cũng khiến các thành viên chương trình không kịp trở tay. MC quốc dân Yoo Jae Suk tiết lộ: "Đây là lần đầu tiên tôi được mời làm chủ trì một lễ cưới đột ngột như vậy". Danh hài Haha phải sắp xếp lại lịch trình ở nước ngoài để tham dự lễ cưới. Mặc dù là bạn thân nhưng họ đều không hề hay biết Kim Jong Kook có bạn gái, chứ đừng nói đến chuyện kết hôn. Giờ đây, Yoo Jae Suk ngẫm lại dấu hiệu "anh hổ" có bạn gái là thích các món đồ dễ thương, khi thích đến nội thất sang trọng thì tức là đang chuẩn bị cho hôn nhân.

Các thành viên Running Man tiếp tục cười đùa về chuyện hôn nhân của Kim Jong Kook

Kim Jong Kook sinh năm 1976, là ca sĩ, diễn viên kiêm nhân vật truyền hình nổi tiếng ở Hàn Quốc. Kim Jong Kook ra mắt lần đầu vào năm 1995 với vai trò là một trong hai thành viên của bộ đôi hip-hop Turbo. Turbo là một nhóm nhạc cực kỳ thành công, tạo nên làn sóng lớn với nhiều bản hit dance sôi động. Sau khi Turbo tan rã (và sau này tái hợp), Kim Jong Kook hoạt động solo và trở thành một trong những ca sĩ ballad được yêu thích tại Hàn Quốc. Anh là ca sĩ solo nam duy nhất từng giành được cả ba giải Daesang (Giải thưởng lớn) từ ba đài truyền hình lớn KBS, MBC, SBS trong cùng một năm (2005) với album thứ 3 và ca khúc chủ đề Loveable. Các bản hit solo khác bao gồm One Man, Walking in One Spot.

Kim Jong Kook nổi tiếng với cơ bắp cuồn cuộn, lối sống lành mạnh, đam mê thể thao và đặc biệt là tính cách "keo kiệt" (được thể hiện hài hước trong Running Man) nhưng thực chất rất ấm áp và quan tâm đến những người xung quanh. Anh được mệnh danh là "Người Năng Lực" và "Kẻ Săn Hổ" nhờ sức mạnh vượt trội trong các chương trình tạp kỹ.

Về đời tư, anh từng vướng tin đồn hẹn hò Yoon Eun Hye, Song Ji Hyo nhưng đều khẳng định chỉ là bạn bè. Cuối cùng, Kim Jong Kook thông báo cưới đột ngột. Theo Sports Chosun, nửa kia của Kim Jong Kook là người Mỹ gốc Hàn, sinh ra ở Los Angeles, năm nay 39 tuổi và kém anh 11 tuổi. Cô hiện là CEO của 1 công ty mỹ phẩm và có ngoại hình lai xinh đẹp. Truyền thông Hàn Quốc cho biết Kim Jong Kook và bạn gái hẹn hò thời gian khá dài trước khi quyết định tiến đến hôn nhân, từ tận năm 2020.

Kim Jong Kook là nghệ sĩ đa năng được khán giả yêu mến

Nguồn: Allkpop