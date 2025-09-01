Tóm gọn "ác nữ showbiz" thân mật đi bar với trai lạ, nghi đã bí mật bỏ chồng đại gia hơn 17 tuổi

Ngày 1/9, tờ Sohu đưa tin nữ diễn viên Đồng Dao gây xôn xao khi bị tung clip đi chơi lúc tối muộn với 2 người đàn ông. Trong đó, mỹ nhân phim 30 Chưa Phải Là Hết có hành động khoác tay thân mật, tình tứ ngay trên phố với 1 trong 2 đối tượng khác giới. Đáng chú ý, cách đây nửa tháng, Đồng Dao và người đàn ông kia cũng cùng nhau đi ăn tối, thưởng nhạc và tụ tập với bạn thân của nữ diễn viên.

Do đó, truyền thông Trung Quốc nghi vấn Đồng Dao đã bí mật ly hôn đại gia Vương Nhiễm và đang cặp kè người mới. Minh tinh Như Ý Truyện và Vương Nhiễm kết hôn, tổ chức đám cưới ở Italy vào năm 2019. Vương Nhiễm hơn Đồng Dao 17 tuổi, tốt nghiệp Đại học Harvard, là CEO 1 công ty đầu tư. Trước khi tiến đến hôn nhân, cặp đôi đã bên nhau gần 7 năm. Trong thời gian quen nhau, Đồng Dao và Vương Nhiễm vô cùng kín tiếng. Được chồng đại gia chống lưng, Đồng Dao từng là cái tên có sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thâu tóm các giải thưởng diễn xuất lớn ở Cbiz. Tuy nhiên, đã 1 thời gian rất lâu rồi, công chúng không còn thấy Đồng Dao và Vương Nhiễm xuất hiện bên nhau.

Đồng Dao tay trong tay với 1 người đàn ông lạ mặt (áo vàng) trên phố

Cách đây nửa tháng, người đàn ông đó cũng đã đi ăn cùng Đồng Dao và bạn của nữ diễn viên. Do đó, truyền thông Trung Quốc cho rằng đối phương là người yêu mới của minh tinh 30 Chưa Phải Là Hết

Đồng Dao được cho là đã ly hôn đại gia Vương Nhiễm sau 6 năm cưới

Đồng Dao sinh năm 1985, được mệnh danh là "Tiểu Chương Tử Di" vì sở hữu ngoại hình giống với đàn chị minh tinh. Những năm qua, cô liên tục góp mặt trong loạt dự án lớn như Hậu Cung Như Ý Truyện, Đại Giang Đại Hà, Cô Ấy Không Hoàn Hảo… Đặc biệt, nhờ thành công của vai diễn Tuệ quý phi cao ngạo, độc ác trong Hậu Cung Như Ý Truyện, cũng như tiếng vang của bộ phim 30 Chưa Phải Là Hết, Đồng Dao leo lên hàng ngũ những ngôi sao hàng đầu Cbiz.

Đồng Dao còn liên tục gặt hái những giải thưởng lớn. Cô trở thành Thị hậu danh giá, gom về 2/3 giải truyền hình lớn của Cbiz là Kim Ưng và Bạch Ngọc Lan. Có thông tin cho rằng nữ diễn viên được như vậy là nhờ vào người chồng "gốc to" chống lưng.

Đồng Dao có ngoại hình giống Chương Tử Di (phải) đến mức khán giả cũng không ít lần nhận nhầm cả 2

Đồng Dao có nhiều phim hot trong vài năm trở lại đây ở Cbiz

Sự nghiệp thành công nhưng Đồng Dao lại vướng phốt "cướp" đất diễn của nữ diễn viên Hải Thanh trong bộ phim Tâm Cư. Netizen cho rằng người đẹp đã dựa vào địa vị của ông xã để được nhà sản xuất thiên vị, o bế và chèn ép đàn chị hơn mình về cả bề dày kinh nghiệm cũng như giải thưởng. Thời mới vào showbiz, Tiểu Chương Tử Di" bị tố qua lại với thầy giáo trong trường nghệ thuật để có được cơ hội đóng phim. Vì sự phản bội này, Đồng Dạo đã bị bạn trai Trương Mặc (con trai tài tử Trương Quốc Lập) bạo hành dã man. Kể từ đó, cô bị xem là mỹ nữ thị phi bậc nhất Cbiz.

Đồng Dao từng bị Trương Mặc đánh bầm dập sai khi nam diễn viên nghe tin bạn gái ngoại tình với thầy giáo

