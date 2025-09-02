"Khối tí hon yêu nước" nhà Phương Oanh - shark Bình trong sắc đỏ sao vàng: Nghịch ngợm mà đáng yêu vô cùng

Mới đây, Phương Oanh đã chia sẻ lên trang cá nhân khoảnh khắc đáng yêu của cặp song sinh. Hai bé diện áo đỏ sao vàng, gò má xinh xắn dán sticker cờ Việt Nam, tinh nghịch chơi đùa cùng nhau. Ánh mắt trong veo, nụ cười rạng rỡ và cả khoảnh khắc níu áo, trêu ghẹo nhau của cặp song sinh khiến cộng đồng mạng thích thú.

Phương Oanh hóm hỉnh chú thích: “Khối tí hon yêu nước này nghịch ngợm quá ạ”, vừa gợi sự đáng yêu của các con, vừa lan tỏa không khí lễ hội trong ngày trọng đại của dân tộc.

Không chỉ là những bức hình đời thường, khoảnh khắc của hai bé còn mang ý nghĩa biểu tượng: Tình yêu quê hương đất nước được nuôi dưỡng từ những điều giản dị nhất, từ tấm áo nhỏ xíu in hình ngôi sao vàng. Nhiều khán giả bình luận rằng hình ảnh trong trẻo của các em bé chính là minh chứng sống động cho thế hệ tương lai, những người sẽ tiếp bước cha anh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Từ sau khi lập gia đình và sinh đôi một trai – một gái, Phương Oanh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ấm áp bên chồng và hai con. Khác với hình ảnh “Quỳnh búp bê” từng gây bão màn ảnh, ngoài đời nữ diễn viên cho thấy một mặt đời thường gần gũi, yêu thương gia đình và tận hưởng vai trò làm mẹ.

Khoảnh khắc “song sinh nhí” diện áo cờ đỏ sao vàng lần này một lần nữa khẳng định: Dù ở đâu, trong hoàn cảnh nào, tình yêu đất nước vẫn được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, bắt đầu từ những điều nhỏ bé, hồn nhiên nhất.