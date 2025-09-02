"Sít rịt" trong ngày 2/9: Lee Kwang Soo đổ bộ Tân Sơn Nhất, hào hứng đội nón lá cờ Việt Nam làm fan nức lòng

Vào trưa ngày 2/9, Lee Kwang Soo đã hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM. Lần này, "anh hươu" đến Việt Nam để tham gia sự kiện quảng bá bộ phim hợp tác Việt - Hàn mang tên Tay Anh Giữ Một Vì Sao.

Lee Kwang Soo đến Việt Nam vào đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và nhanh chóng được hòa chung vào bầu không khí này. Khi vừa bước ra, anh được bộ đôi bạn diễn Duy Khánh - Hoàng Hà tặng ngay nón lá hình cờ Việt Nam và áo thun kỷ niệm. Với tính cách vui vẻ và chiều fan hết nấc, Lee Kwang Soo tổ chức ngày mini fanmeeting tại sân bay. Anh hào hứng đội nón lá hình cờ Việt Nam, ký tặng, chụp ảnh với fan vô cùng vui vẻ. Sự thân thiện và hành động hòa mình vào bầu không khí Quốc khánh của Lee Kwang Soo khiến fan Việt Nam nức lòng, cho anh "điểm 10 không có nhưng", thậm chí gọi anh là "sít rịt" lớn nhất trong ngày.

Duy Khánh - Hoàng Hà chuẩn bị nón lá in cờ Việt Nam ra đón Lee Kwang Soo từ sớm

Lee Kwang Soo xuất hiện trong tiếng hò reo không ngớt của người hâm mộ

Lee Kwang Soo biến sân bay thành mini fanmeeting, anh gặp gỡ và chiều fan hết nấc

"Hươu cao cổ" cùng Hoàng Hà - Duy Khánh hào hứng đội nón lá hình cờ Việt Nam, ký tặng, chụp ảnh với fan vô cùng vui vẻ.

Lee Kwang Soo đã “gây thương nhớ” khi đội chiếc nón lá in hình cờ đỏ sao vàng đặc trưng của Việt Nam, khiến fan cuồng “lụi tim” vì quá đáng yêu và gần gũi

Lee Kwang Soo còn nhận được cả 1 chiếc áo thun in những hình ảnh đặc trưng của TP.HCM

Hình ảnh này nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội, trở thành khoảnh khắc siêu viral, khiến cộng đồng fan “nổ tung” vì xúc động trước tình cảm mà anh dành cho đất nước và khán giả Việt

Không chỉ toát lên vẻ điển trai vốn có, Lee Kwang Soo còn thể hiện được tình cảm tinh tế với văn hóa Việt, khiến hình ảnh anh “gần gũi như người nhà”

"Hoàng tử châu Á" cười tít mắt, không thể giấu được niềm hạnh phúc

"Anh hươu" của Running Man thân thiện, tinh tế, vui vẻ, xứng đáng "điểm 10 không có nhưng"

Bốc trúng "sít rịt" này tại sân bay ngay ngày 2/9 thiệt đã quá đi!

Lee Kwang Soo sinh năm 1985, là nghệ sĩ đa tài của Hàn Quốc. Tên tuổi Lee Kwang Soo gắn liền với chương trình Running Man, đây cũng là show đưa tên tuổi anh lên tầm quốc tế. Anh nổi tiếng với hình tượng "Hươu cao cổ", "Kẻ phản bội", "người kém may mắn" và là cây hài chủ chốt, mang lại tiếng cười cho khán giả. Anh rời chương trình vào năm 2021 vì lý do sức khỏe.

Lee Kwang Soo còn là diễn viên có tiếng, "bỏ túi" nhiều bộ phim như It's Okay, That's Love, Dear My Friends, Live, Confession... Mặc dù được biết đến nhiều hơn với hình ảnh hài hước, Lee Kwang Soo sở hữu vóc dáng cao ráo, gương mặt góc cạnh và thần thái thu hút khi anh tập trung diễn xuất hoặc chụp hình thời trang, khiến nhiều người bất ngờ về vẻ "đẹp trai lạnh lùng" của anh.

