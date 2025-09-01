Puka và Gin Tuấn Kiệt lần đầu hé lộ hình ảnh hiếm của nhóc tỳ

Từng giấu kín bưng chuyện yêu đương suốt nhiều năm, Puka và Gin Tuấn Kiệt chỉ thoải mái chia sẻ về cuộc sống riêng sau khi đã chính thức về chung nhà. Mặc dù thoải mái chia sẻ tin vui bầu bí, sinh con nhưng vợ chồng Puka có quy tắc không đăng tải quá nhiều hình ảnh về nhóc tỳ lên MXH. Mặc dù chưa một lần lộ mặt hay bất kì thông tin nào, nhưng em bé của đôi Vbiz này cũng được rất nhiều người quan tâm, những lần hiếm hoi lộ ảnh đều gây chú ý.

Mới đây nhất, Puka chia sẻ khoảnh khắc Gin Tuấn Kiệt vừa đàn vừa hát ca khúc Còn Gì Đẹp Hơn cho nhóc tỳ đầu lòng nghe. Mặc dù chỉ là khoảnh khắc quay từ phía sau nhưng có thể thấy em bé nhà cặp đôi khá năng động, liên tục ngoe nguẩy chân mỗi khi bố cất tiếng hát. Ngoài ra, nhiều mẹ bỉm cũng dự đoán nhóc tỳ sẽ rất bụ bẫm vì mới tầm 6 tháng tuổi mà đã trông cứng cáp, ngồi gọn trong lòng bố.

Vì Puka chưa từng công bố giới tính hay tên thân mật của con, vì thế nhiều netizen dựa vào trang phục và dự đoán nhóc tỳ có thể là một bé gái. Trước đó, Puka cũng đặt một chiếc thỏ bông màu hồng trong chiếc nôi chào đón con đầu lòng.

Gin Tuấn Kiệt ra dáng bố bỉm khi vừa đàn hát vừa trông con, đây cũng là lần hiếm hoi sau nhiều tháng nhóc tỳ được "lên sóng"

Puka chỉ hé lộ những góc ảnh chụp tay, chân em bé đầu lòng chứ không lộ dung mạo hay thông tin

Dựa vào màu sắc thỏ bông, nhiều người dự đoán nhóc tỳ là bé gái

Puka và Gin Tuấn Kiệt chính thức về chung một nhà vào tháng 11/2023 sau quãng thời gian dài hẹn hò kín tiếng. Trước đó, cả hai không ít lần lộ "hint" tình cảm nhưng đều chọn giữ im lặng. Sau đám cưới, cặp đôi nhanh chóng chiếm thiện cảm khán giả bởi lối sống giản dị, đồng hành nhẹ nhàng trong công việc lẫn đời thường.

Không lâu sau, Puka khiến fan vỡ òa khi xác nhận mang thai con đầu lòng. Trong suốt thai kỳ, nữ diễn viên vẫn giữ tinh thần lạc quan, thi thoảng tham gia gameshow và tương tác với khán giả. Đến ngày em bé chào đời, Gin Tuấn Kiệt xúc động kể khoảnh khắc lần đầu nghe tiếng khóc của con chính là "bước ngoặt lớn nhất cuộc đời". Anh cũng không quên dành lời yêu thương cho vợ, gọi Puka là người phụ nữ mạnh mẽ đã trải qua hành trình không hề dễ dàng để đưa con đến với thế giới này.

Puka và Gin Tuấn Kiệt luôn đồng hành cùng nhau trong quá trình chăm sóc con gái

Sau sinh, cả hai chọn cách giữ kín hình ảnh của nhóc tỳ, hiếm hoi mới chia sẻ đôi khoảnh khắc đời thường nhưng vẫn giấu mặt bé giống nhiều gia đình sao Việt khác. Chính sự riêng tư này càng khiến công chúng thêm tò mò, nhưng đồng thời cũng dành nhiều sự tôn trọng cho lựa chọn của vợ chồng Puka - Gin Tuấn Kiệt.