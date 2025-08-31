Chân dung 13 người trong tổ thuyết minh Lễ diễu binh, diễu hành A80

Ngày 2/9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh diễn ra trọng thể với nghi thức diễu binh, diễu hành cấp quốc gia.

Trong đội hình thuyết minh của lễ diễu binh năm nay có sự hiện diện của nhiều giọng đọc tiêu biểu, đại diện cho cả lực lượng quân đội và khối dân sự. Họ sẽ đảm nhận nhiệm vụ truyền tải ý nghĩa từng khối diễu binh, diễu hành, cũng như giới thiệu khí tài quân sự khi đi qua lễ đài, góp phần tạo nên không khí trang nghiêm, hào hùng cho sự kiện trọng đại.

Thành viên tổ thuyết minh sự kiện A80.

BTV Hoài Anh và BTV Hữu Bằng - gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình

Trong số đó, hai đại diện từ Đài Truyền hình Việt Nam là BTV Nguyễn Hoài Anh và BTV Hữu Bằng nhận được nhiều sự quan tâm.

Chia sẻ trong quá trình tập luyện, BTV Hoài Anh cho biết ê-kíp thuyết minh phải bắt đầu từ sáng sớm, luyện giọng nhiều giờ liền trước khi có mặt tại Quảng trường để tham gia các buổi hợp luyện kéo dài đến tối muộn. Khối lượng công việc lớn, cường độ liên tục không tránh khỏi mệt mỏi, song ai nấy đều giữ tinh thần trách nhiệm cao để chuẩn bị tốt nhất cho Đại lễ.

BTV Hoài Anh (áo hồng) và BTV Hữu Bằng (áo trắng).

Nữ BTV chia sẻ những hình ảnh đẹp của ê-kíp truyền hình làm việc xuyên ngày đêm để chọn lựa góc quay, các cán bộ, chiến sĩ kiên trì làm nhiệm vụ bảo vệ trong điều kiện thời tiết bất lợi và nhân dân trật tự xếp hàng ngay ngắn vào khu vực Lăng Bác.

BTV Hoài Anh (SN 1980) là nữ biên tập viên miền Nam đầu tiên dẫn Bản tin Thời sự 19h. Với phong thái điềm tĩnh, giọng đọc truyền cảm, chị được nhiều khán giả yêu mến. Sau khi chia tay Thời sự cuối năm 2021, Hoài Anh chuyển công tác sang Ban Văn nghệ - VTV.

BTV Hữu Bằng (SN 1979) cũng là gương mặt quen thuộc trên sóng Thời sự 19h và Vấn đề hôm nay. Anh ghi dấu ấn với phong thái điềm đạm. Năm 2018, Hữu Bằng từng có tên trong Top 5 hạng mục “Dẫn chương trình ấn tượng” tại VTV Awards. Chia sẻ ngắn gọn về nhiệm vụ đặc biệt, Hữu Bằng nói: “Vinh dự, tự hào tham gia Tổ Thuyết minh diễu binh, diễu hành".

Những giọng đọc từ lực lượng quân đội

Cùng với hai biên tập viên của VTV, tổ thuyết minh A80 còn có những gương mặt giàu kinh nghiệm đến từ lực lượng quân đội. Thiếu tá Trần Thị Ngọc Vũ cho biết sau khi vượt qua vòng sơ tuyển toàn quân với hơn 30 ứng viên, cô tự tin và chín chắn hơn khi tham gia thuyết minh tại Đại lễ lần này.

Thiếu tá Trần Thị Ngọc Vũ.

Trung tá Nguyễn Hữu Lập, giảng viên Trường Sĩ quan Lục quân 1, từng đảm nhiệm vai trò thuyết minh tại A50, Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân (SN 1991), công tác tại Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh TP.HCM, cũng là một trong những gương mặt quen thuộc. Cô từng là phát thanh viên, biên tập viên chương trình Quốc phòng toàn dân và 2 lần tham gia thuyết minh tại các sự kiện diễu binh lớn, trong đó có Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (2024). Cô thuyết minh giọng miền Nam cho Đại lễ 2/9.

Theo các thành viên, tổ thuyết minh A80 có cường độ luyện tập cao, từ luyện thanh buổi sáng, tập đọc nhiều giờ trong ngày đến ghép cặp giọng, đồng thời phải tham gia các buổi sơ duyệt, tổng duyệt.

Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân và Trung tá Hữu Lập.

Tổ MC gồm 13 thành viên đến từ nhiều vùng miền, khác biệt về giọng nói và cách nhấn nhá. Sự đa dạng về giọng đọc cũng tạo nên màu sắc phong phú cho chương trình, nhưng cũng đòi hỏi sự phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau để đạt sự đồng đều, hài hòa.

Với tinh thần trách nhiệm và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các thành viên tổ thuyết minh đang nỗ lực hết mình để góp phần vào thành công chung của Đại lễ 80 năm Quốc khánh.