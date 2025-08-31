Không còn là "hến vương", HYBE Labels chính thức lên tiếng về clip nhạy cảm của Jimin (BTS)

Vào ngày 27/8, nữ diễn viên Song Da Eun khiến mạng xã hội bùng nổ khi tung clip hẹn hò với Jimin (BTS) ở nhà riêng của nam idol này. Trước đó, nữ diễn viên này vướng tin đồn hẹn hò nam thần BTS nhiều năm, lúc phủ nhận, lúc lại thả "hint" khiến cư dân mạng bán tín bán nghi.

Sau khi đoạn clip được đăng tải, mạng xã hội trở nên hỗn loạn với những suy đoán về mối quan hệ của Jimin và Song Da Eun. Các bên liên quan đều giữ sự im lặng, khiến tình hình càng trở nên nghiêm trọng. Nhiều fan chỉ trích HYBE Labels "hến vương" không lên tiếng về vụ việc. Họ cho rằng công ty quản lý cần đưa ra lập trường chính thức để dẹp yên vụ việc, nếu không sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của Jimin.

Song Da Eun tung clip hẹn hò Jimin (BTS) ở nhà riêng của nam idol này

Đến chiều ngày 31/8, cuối cùng HYBE Labels đã lên tiếng về vấn đề này. Công ty xác nhận Jimin từng hẹn hò với Song Da Eun nhưng hiện đã chia tay: "Chúng tôi tôn trọng đời sống riêng tư của Jimin cũng như đối phương, vì vậy đã không đưa ra lập trường trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên do liên tiếp xuất hiện nhiều tin đồn suy đoán xoay quanh đời sống cá nhân của nghệ sĩ, trong đó có những thông tin sai sự thật, chúng tôi buộc phải lên tiếng để làm rõ những sự thật tối thiểu.

Nghệ sĩ từng có thiện cảm và quen biết đối phương trong quá khứ, nhưng đó là chuyện từ nhiều năm trước và hiện tại cả 2 không còn mối quan hệ hẹn hò. Chúng tôi mong mọi người kiềm chế việc suy đoán bừa bãi về đời sống riêng tư. Đồng thời chúng tôi cũng tha thiết đề nghị dừng những hành vi có thể gây tổn hại cho cả nghệ sĩ lẫn đối phương đang bị nhắc đến".

Thông báo này nhanh chóng làm dậy sóng truyền thông và mạng xã hội, lọt top những thông tin có nhiều lượt đọc nhất cổng thông tin Naver. Thông báo từ phía HYBE Labels tạm "dẹp yên" được những đồn đoán xung quanh đời sống riêng tư của Jimin.

HYBE Labels xác nhận Jimin từng hẹn hò Song Da Eun nhưng đã chia tay

Song Da Eun hơn Jimin 4 tuổi, nữ diễn viên chính thức bước chân vào làng giải trí Hàn từ năm 2011 qua bộ phim truyền hình mang tên Can't Live With Losing. Sau đó, nữ nghệ sĩ tiếp tục góp mặt trong loạt tác phẩm như Once Again, Hold My Hand… nhưng vẫn chưa tạo được dấu ấn đáng chú ý.

Hồi năm 2019, Song Da Eun bỗng bị réo gọi ngay giữa tâm bão scandal Burning Sun liên quan tới Seungri. Theo nguồn tin, nữ diễn viên bị tố tham gia vào công việc kinh doanh ở hộp đêm tai tiếng, có liên quan tới những vụ làm ăn phi pháp tại đây. Ngay lập tức, Song Da Eun lên tiếng phủ nhận thông tin nói trên, đồng thời khẳng định mình từng làm việc ở 1 hộp đêm khác của Seungri và không liên quan tới Burning Sun.

Song Da Eun từng bị nghi dính líu đến Seungri và Burning Sun

Nghi vấn Jimin - Song Da Eun hẹn hò lần đầu rộ lên từ hồi giữa năm 2022 sau khi netizen soi ra loạt ảnh cho thấy 2 nghệ sĩ dường như đã dùng đồ đôi, cùng ăn uống tại nhà và đến xem 1 trận bóng đá. Kể từ khi tin đồn hẹn hò của Jimin nổ ra, HYBE không có động thái xác nhận hay phủ nhận.

Trong khi nữ diễn viên họ Song chính thức lên tiếng phủ nhận thông tin đang yêu thành viên BTS, còn tỏ vẻ khó chịu: "Thông tin đó không đúng đâu. Mà mọi người cũng đừng có chất vấn tôi nữa, tôi không có liên quan gì đâu nhé. Tôi cũng không bị mất trí. Tôi thừa biết fandom của các ngôi sao nổi tiếng đáng sợ thế nào mà. Đừng có hăm dọa tôi nữa, coi chừng mấy người bị kiện đó. Tôi có thu thập bằng chứng trên Instagram và YouTube cả đấy nhé". Phủ nhận là vậy, nhưng Song Da Eun nhưng vẫn thường xuyên đăng ảnh mập mờ thả "hint" chuyện hẹn hò với Jimin. Điều này khiến người hâm mộ Jimin và BTS vô cùng chướng mắt, cho rằng "chị dâu" cố tình gây sức ép để bắt Jimin công khai mình là bạn gái.

Đến tháng 6/2025, Song Da Eun bật khóc khi fan tràn vào chỉ trích cô cố tình tạo hint tình ái với Jimin để gây chú ý. "Cho dù idol mà các bạn thích có thích tôi đi chăng nữa, tôi cũng không đáng bị mắng chửi? Cũng đâu phải tôi chủ động quyến rũ anh ấy trước. Làm ơn đừng nhắc đến tôi nữa, được không? Các bạn có biết nếu tôi thật sự nổi giận thì sẽ thế nào không? Suốt ngày nói tôi sẽ bị kiện, nhưng người đáng bị kiện chính là mấy người đấy", Song Da Eun tức giận khi bị tấn công trên mạng.

Và cuối cùng, cô gái này tung "cú nổ" là clip hẹn hò Jimin tại nhà riêng. Trong video Song Da Eun đăng tải lên trang cá nhân, Jimin lộ rõ mặt. Cảnh quay là lối vào thang máy của căn hộ, và Song Da Eun đã đứng đợi sẵn bên ngoài. Khi cửa thang máy mở ra, Jimin tỏ ra ngạc nhiên nhưng nhanh chóng mỉm cười và hỏi Song Da Eun sao biết anh về mà xuất hiện đúng lúc: "Ôi giật cả mình, em làm anh sợ đây. Em biết anh đến sao? Anh đã cố tình không nói cho em biết". Dựa vào trang phục, kiểu tóc và gương mặt Jimin, fan cho rằng clip này được quay từ năm 2020.