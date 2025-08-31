"Em trai Duk Sun" Reply 1988 sống thế nào sau 9 năm mắc ung thư máu?

Vào năm 2016, đúng lúc vừa nổi lên với vai diễn em trai Duk Sun trong Reply 1988, nam diễn viên Choi Sung Won mắc phải căn bệnh ung thư máu quái ác. Anh buộc phải dừng mọi hoạt động để điều trị. May mắn là đến năm 2023, bệnh tình của Choi Sung Won đã thuyên giảm, anh phục hồi sức khỏe và dần quay trở lại làng giải trí.

Đến nay, Choi Sung Won đã chia sẻ 1 số hình ảnh mới từ cuộc sống của anh. Có thể thấy rằng bệnh tật khiến nam diễn viên gầy đi, già hơn đáng kể, nhưng thần thái anh đã tốt hơn trước khá nhiều. Em trai Duk Sun cũng tiết lộ lối sống năng động hơn, như tham gia các buổi diễn và đi chơi tại suối Cheonggyecheon ở Seoul.

Có thể thấy rằng bệnh tật khiến nam diễn viên gầy đi, già hơn đáng kể

Tuy nhiên thần thái của anh đã tươi tắn hơn hẳn

Em trai Duk Sun phục hồi sức khỏe và dần tận hưởng cuộc sống trở lại

Choi Sung Won cũng đã đi diễn trở lại và chia sẻ nhiều khoảnh khắc đời thường

Choi Sung Won sinh năm 1985 và ra mắt năm 2007 với tư cách diễn viên nhạc kịch. Vai diễn nổi tiếng nhất của anh chính là cậu em trai già trước tuổi Sung No Eul trong Reply 1988. Vào năm 2016, Choi Sung Won đã phải rời khỏi dự án Mirror Of The Witch đang quay dở lúc bấy giờ do phát hiện ung thư máu. Đến giữa năm 2017, nam ngôi sao thông báo anh đã khỏi bệnh.

Đáng buồn là vào năm 2020, căn bệnh quái ác quay trở lại, khiến nam diễn viên phải nhập viện. Vì bệnh tật dày vò, anh thậm chí đã lập sẵn di chúc ở tuổi 35. Choi Sung Won tâm sự rằng: "Có những lúc tôi vẫn tự hỏi đây có phải là thật không. Tại sao nó lại xảy ra với tôi? Tôi vừa thích lại vừa ghét khi được bạn bè đến thăm. Tôi đã phải cấy ghép tủy xương vào 2 năm trước do bệnh bạch cầu tái phát. Vì không biết điều gì sẽ xảy ra nên tôi đã viết sẵn một bản di chúc".

Choi Sung Won thậm chí còn viết di chúc ở tuổi 35

Choi Sung Won còn chia sẻ thêm về tình trạng sức khỏe lúc bệnh tật: "Tôi đã trải qua ca ghép tủy để điều trị cơ bản. Toàn thân tôi đều thấy mệt mỏi, mắt thì khô và móng tay thì nứt nẻ. Tôi cũng thường xuyên bị hụt hơi và cảm thấy khó thở". May mắn là đến nay bệnh tình của anh đã thuyên giảm. Năm ngoái, anh tái xuất qua bộ phim Pyramid Game.

Choi Sung Won từng đạt được thành công với vai diễn cậu em trai già trước tuổi Sung No Eul trong Reply 1988. Sau khi được chú ý nhờ vai diễn này, nam diễn viên đã trải qua nhiều năm khó khăn khi phải chống chọi với bệnh ung thư máu quái ác

Nguồn: Allkpop