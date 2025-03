Màn tương tác khiến tài tử Reply 1988 dính tin hẹn hò Jeon So Min (Running Man) ngay trên sóng truyền hình

Trưa 28/3, tờ Star News đưa tin, cộng đồng mạng xứ Hàn hiện náo loạn trước nghi vấn Go Kyung Pyo (Reply 1988) và Jeon So Min (Running Man) đang yêu nhau. Tin đồn xuất hiện rầm rộ sau khi 2 ngôi sao cùng tham gia ghi hình cho chương trình Sixth Sense: City Tour (đài tvN) mới đây và có loạt tương tác đáng ngờ ngay trên sóng truyền hình.

Ngay sau khi Jeon So Min vừa xuất hiện trước ống kính, Go Kyung Pyo bất ngờ không ngừng khen ngợi ngoại hình của đàn chị: "Chị giờ trông xinh đẹp thế. Chị còn giảm cân nữa chứ". Chưa dừng lại ở đó, khi Jeon So Min nói rằng cô cảm thấy lạnh, tài tử Reply 1988 đã ngay lập tức đưa găng tay cho bạn gái tin đồn và còn gửi lời nhắn nhủ: "Hãy đeo găng tay vào đi chị. Không ổn chút nào nếu chị không đeo găng tay trong thời tiết như thế này". Chứng kiến hành động đáng ngờ của Go Kyung Pyo - Jeon So Min, diễn viên hài Song Eun Yi đã quay sang nói với Mimi (nhóm Oh My Girl): "2 người đó đang hẹn hò đó em ơi". Theo tờ Star News, netizen khắp cõi mạng xứ kim chi đã đặt ra nghi vấn Go Kyung Pyo - Jeon So Min đang yêu nhau sau màn tương tác của 2 ngôi sao trên sóng truyền hình mới đây.

Jeon So Min và Go Kyung Pyo đi sát nhau trong buổi ghi hình cho show Sixth Sense: City Tour

Go Kyung Pyo gây chú ý khi liên tục có động thái quan tâm dành cho Jeon So Min trên sóng truyền hình

Đáng chú ý, cả Go Kyung Pyo - Jeon So Min đều đã nhanh chóng lên tiếng bác bỏ nghi vấn tình ái. Mỹ nhân họ Jeon mạnh mẽ dập tắt tin đồn hẹn hò bằng 1 câu ngắn gọn nhưng đầy dứt khoát: "Chúng tôi không hẹn hò nhau". Trong khi đó, tài tử Reply 1988 cũng có động thái phủ nhận tương tự, đồng thời làm rõ về mối quan hệ giữa anh và đàn chị hơn 4 tuổi: "Chúng tôi từng cùng hợp tác trong bộ phim truyền hình mang tên Cross. Kể từ đó tới nay, chúng tôi đã trở thành bạn tốt của nhau".

Go Kyung Pyo và Jeon So Min đều đã lên tiếng bác bỏ nghi vấn yêu đương

Thông tin này đặc biệt gây chú ý bởi trước đó vào tháng 1 năm nay, nam tài tử này mới dính phải ồn ào liên quan đến chuyện tình ái. Cụ thể trên 1 diễn đàn mạng xã hội ở Hàn Quốc bất ngờ xuất hiện bài viết phê bình Go Kyung Pyo vì có hành vi đồi trụy. Trong bài đăng, người viết khẳng định đã thấy nam diễn viên họ Go chụp những bức ảnh 19+ cùng gái lạ ở 1 tiệm photo booth.

Ngay sau đó, Go Kyung Pyo đã đăng ảnh được chụp ở tiệm photo booth kèm dòng thông điệp nhắm tới người tung tin nam diễn viên có ảnh sex: "Đừng lo lắng, tôi không có điên như vậy đâu. Hãy xem điều gì xảy ra với những kẻ điên loạn nhé!". Qua đây, nam tài tử họ Go muốn phản bác thông tin mình tới tiệm photo booth chụp ảnh nhạy cảm với người phụ nữ lạ mặt. Song song với đó, công ty quản lý của nam diễn viên sinh năm 1990 cũng lên tiếng phủ nhận mạnh mẽ, đồng thời tuyên bố sẽ có hành động pháp lý đáp trả nhằm bảo vệ danh dự cho anh.

Nam diễn viên 9X đăng ảnh phủ nhận thông tin mình có ảnh 19+ với gái lạ

Nguồn: Kbizoom