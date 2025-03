Sao nhí hot nhất Reply 1988 tham gia chương trình tranh cãi số 1 hiện nay, visual hiện tại gây choáng

Trong hơn 1 tuần trở lại đây, show sống còn Under 15 dành cho các em gái dưới 15 tuổi đã trở thành tâm điểm chỉ trích trên mạng xã hội Hàn Quốc vì nghi vấn lợi dụng trẻ em. Tới sáng 23/3, tờ Edaily đưa tin, Kim Seol (sao nhí Reply 1988) cũng tham gia chương trình nói trên với tư cách thí sinh. Trong hình ảnh profile được đăng tải trên trang Instagram của Under 15, Kim Seol gây chú ý với diện mạo lột xác so với hồi "làm mưa làm gió" qua bộ phim Reply 1988 cách đây 10 năm.

Công chúng dậy sóng trước thông tin Kim Seol cũng tham gia show sống còn tìm kiếm tài năng Kpop dành cho các thí sinh dưới 15 tuổi. Đáng chú ý, sao nhí 1 thời ngày càng ra dáng thiếu nữ, trở nên xinh đẹp hơn theo thời gian và đã hoàn toàn lột xác...

... so với hồi đóng Reply 1988 cách đây 10 năm. Kim Seol vừa đón sinh nhật tuổi 14. Cô bé được công chúng châu Á biết đến nhiều nhất qua vai diễn "thực thần nhí" Jin Joo trong tác phẩm kinh điển Reply 1988. Vài năm trở lại đây, Kim Seol chỉ còn góp mặt trong 2 tác phẩm gồm From Today’s Choir và Ayla do tập trung vào việc học tập ở trường

Bên cạnh đó, nhà sản xuất của show Under 15 cũng vừa chính thức lên tiếng về những ồn ào xung quanh chương trình suốt thời gian gần đây. Trả lời phỏng vấn với truyền thông Hàn Quốc, đại diện từ ekip Under 15 nêu bật mục đích của chương trình: "Under 15 được tổ chức nhằm hỗ trợ ước mơ của các thí sinh. 1 số thí sinh đã dành hơn 6 tháng để chuẩn bị cho chương trình, nên chúng tôi hy vọng công sức các em bỏ ra sẽ không bị lãng phí".

Liên quan tới những lo ngại của khán giả về trang phục, lối trang điểm của các thí sinh trong show, đại diện từ ekip Under 15 cho hay: "Trang phục và phong cách của các thí sinh đã được quyết định sau khi chúng tôi có những cuộc thảo luận tích cực với cha mẹ, người giám hộ của các em. Trong mỗi tuần, số giờ luyện tập không vượt quá 35 tiếng đồng hồ. Phía gia đình các thí sinh cùng đội ngũ sản xuất đã phối hợp với nhau trong việc đưa đón và chăm sóc các em".

Phong cách trang điểm, ăn mặc của nhiều thí sinh Under 15 đã trở thành chủ đề nóng gây bàn tán trên mạng xã hội xứ củ sâm

Đại diện của chương trình Under 15 bày tỏ tiếc nuối vì những tranh cãi suốt thời gian qua đã gây ảnh hưởng tới phụ huynh và các thí sinh: "Trước thời điểm chương trình lên sóng, những tranh cãi khác nhau đã gây ra tổn thương về mặt tâm lý, cảm xúc cho nhiều thí sinh trẻ tuổi và gia đình các em. Chúng tôi cảm thấy vô cùng đáng tiếc về điều này. Các thí sinh là những tài năng trẻ đáng quý. Các em đã nhận được sự đồng ý của phụ huynh trước khi đăng ký tham gia chương trình. Đội ngũ sản xuất cũng đã tuân thủ nghiêm ngặt theo các quy trình nhằm bảo vệ dàn thí sinh trong độ tuổi vị thành niên trong suốt quá trình ghi hình. Chúng tôi cam kết sẽ chú ý đến mức tối đa trong suốt quá trình sản xuất trong tương lai nhằm tránh gây ra những hiểu lầm không đáng có".

Trước đó, đoạn clip giới thiệu các thí sinh của Under 15 đã vấp phải những ý kiến chỉ trích dữ dội từ khán giả. Theo Edaily, nhiều netizen bức xúc trước việc các thí sinh đang ở độ tuổi vị thành niên trang điểm đậm như người lớn, tạo dáng và mặc các trang phục được cho là không phù hợp với độ tuổi của các em.

Under 15 là chương trình sống còn nhằm tìm ra thế hệ ngôi sao Kpop tiếp theo. Chương trình dự kiến lên sóng vào ngày 31/3 tới đây, quy tụ 59 thí sinh dưới 15 tuổi đến từ hơn 70 quốc gia.

Nguồn: Kbizoom