Sốc: Tài tử Reply 1988 bị tố chụp ảnh đồi trụy với gái lạ

Trưa 7/1, tờ Allkpop đưa tin nam diễn viên nổi tiếng Go Kyung Pyo (Reply 1988) vừa bị vướng vào ồn ào ảnh 19+. Theo nguồn tin, trên 1 diễn đàn mạng xã hội ở Hàn Quốc bất ngờ xuất hiện bài viết phê bình nam diễn viên họ Go vì có hành vi đồi trụy. Trong bài đăng, người viết khẳng định đã thấy Go Kyung Pyo chụp những bức ảnh 19+ cùng gái lạ ở 1 tiệm photo booth. Thông tin này ngay lập tức gây xôn xao mạng xã hội xứ Hàn, khiến nhiều netizen sốc nặng. Âu cũng là bởi nam diễn viên họ Go vốn nổi tiếng với hình tượng hiền lành, không scandal.

Go Kyung Pyo bất ngờ bị tố chụp ảnh đồi trụy với gái lạ, khiến netizen không khỏi ngỡ ngàng

Tới chiều 7/1, Go Kyung Pyo đã có động thái đầu tiên sau lùm xùm ảnh khiêu dâm. Trên story Instagram, Go Kyung Pyo vừa chia sẻ hình ảnh được chụp ở tiệm photo booth, kèm dòng thông điệp nhắm tới người tung tin nam diễn viên có ảnh sex: “Đừng lo lắng, tôi không có điên như vậy đâu. Hãy xem điều gì xảy ra với những kẻ điên loạn nhé!”.

Trong hình, Go Kyung Pyo xuất hiện 1 mình và tạo dáng chụp ảnh 1 cách bình thường, không hề có hành vi đồi trụy như thông tin lan tràn trên mạng trước đó. Qua đây, nam tài tử Reply 1988 muốn phản bác thông tin mình tới tiệm photo booth chụp ảnh nhạy cảm với người phụ nữ lạ mặt.

Nam diễn viên đăng ảnh phủ nhận việc mình có ảnh 19+ với gái lạ

Song song với đó, công ty quản lý của Go Kyung Pyo cũng lên tiếng phủ nhận mạnh mẽ, đồng thời tuyên bố sẽ có hành động pháp lý đáp trả người tung tin đồn thất thiệt.

Thông báo đầy đủ của phía Go Kyung Pyo như sau:

Gần đây, tin đồn vô căn cứ về Go Kyung Pyo bỗng bị phát tán trên các nền tảng mạng xã hội. Những tin đồn thất thiệt như vậy đã gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự nghệ sĩ của chúng tôi. Hành vi của người tung tin giả còn cấu thành hành vi phạm tội. Chúng tôi đang ráo riết theo dõi diễn biến vụ việc và lên kế hoạch đáp trả những kẻ vu khống, phát tán tin đồn bằng hành động pháp lý mạnh mẽ. Kể từ giờ phút này, những hành động phát tán, đăng tải tin đồn sai sự thật sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Chúng tôi không dung thứ cho những hành động vi phạm pháp luật như vậy. Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền lợi và danh tiếng của nghệ sĩ tới cùng và sẽ tiếp tục sát cánh cùng những người hâm mộ của nghệ sĩ.

Go Kyung Pyo sinh năm 1990, chính thức bước chân vào làng giải trí Kbiz khi vừa tròn 20 tuổi. Anh bắt đầu gây chú ý tại Hàn khi xuất hiện trong dàn cast của show truyền hình ăn khách SNL Korea trong giai đoạn 2011-2012. Nhưng phải tới năm 2016, tên tuổi mỹ nam họ Go mới vượt ra khỏi phạm vi lãnh thổ Hàn Quốc nhờ thành công vang dội của hiện tượng truyền hình Reply 1988. Trong vài năm trở lại đây, nam diễn viên tiếp tục tỏa sáng trên bầu trời nghệ thuật với tác phẩm điện ảnh mang tên Bỗng Dưng Trúng Số.

Go Kyung Pyo hợp tác với Park Bo Gum trong tác phẩm ăn khách Reply 1988

Nguồn: Allkpop, Kbizoom