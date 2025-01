Clip: Sơn Tùng có màn phát biểu EQ cao, nhưng vài giây lia camera đến Hải Tú mới thành tâm điểm!

Ngày 7/1, Sơn Tùng và Hải Tú cùng các thành viên trong công ty M-TP Entertainment đã có mặt tại thôn Làng Nủ, huyện Bảo Yên, Lào Cai, một trong những địa điểm từng chịu thiệt hại nặng nề sau cơn bão số 3 để thăm điểm trường và động viên tinh thần cho bà con. Đây cũng là lần hiếm hoi Sơn Tùng và "nàng thơ" công khai xuất hiện cùng nhau ở nơi đông người. Trong clip, cả hai giữ khoảng cách nhất định, Sơn Tùng thân thiện phát biểu và giao lưu với những người xung quanh còn Hải Tú thì nép phía sau, đứa ánh mắt đầy tự hào nhìn "sếp".

Đứng trước những người hâm mộ, Sơn Tùng có màn chia sẻ cực "mát lòng", nam ca sĩ nói: "Tùng cảm ơn Sky đã có mặt tại Làng Nủ ngày hôm nay, tất cả các Sky là những người rất trẻ hãy cùng nhau gieo rắc hy vọng và yêu thương, lan toả tinh thần tương thân tương ái để những giá trị thật đẹp được phát triển mạnh mẽ hơn tại ngôi làng Nủ này nha. Các bạn làm cho tất cả mọi người tự hào và các bạn trẻ khác sẽ noi gương theo thế nên hãy luôn yêu thương mọi người xung quanh mình nha, trở thành những người văn minh. Cảm ơn mọi người rất nhiều".

Clip: Sơn Tùng cảm kích trước những hành động của FC dành cho người dân làng Nủ

Màn chia sẻ của Sơn Tùng được nhiều người khen ngợi vì lan tỏa năng lượng tích cực, hướng người hâm mộ đến sự nhân văn, đoàn kết cùng nhau làm điều tốt. Trong chuyến đi này, FC của Sơn Tùng đã dành những phần quà bao gồm đồ chơi, gấu bông, nhu yếu phẩm để gửi đến các em nhỏ và bà con tại đây.

Sky đã chuẩn bị những món quà riêng để gửi đến trẻ em và bà con gặp khó khắn sau thiên tai vừa qua

Trong lúc Sơn Tùng phát biểu, nhiều người đổ dồn vào thái độ của Hải Tú đang đứng phía sau. Theo camera ghi lại, "nàng thơ" trông rất thân thiện, vui vẻ khi chụp ảnh cùng những người xung quanh. Không chỉ chăm chú lắng nghe, ánh mắt và nụ cười của Hải Tú còn toát ra niềm tự hào, hạnh phúc khi nhìn Sơn Tùng trò chuyện với mọi người. Nhiều người còn nhận xét nhìn vào khung ảnh chung, Hải Tú hệt như một "phu nhân" sánh đôi cùng "Chủ tịch".

Hải Tú bật cười, hưởng ứng màn phát biểu của Sơn Tùng

"Nàng thơ" dành ánh mắt đầy sự tự hào khi nhìn "sếp"

Sơn Tùng cùng các thành viên trong công ty đến điểm trường liên cấp làng Nủ và trực tiếp gặp gỡ người dân, các thầy cô giáo tại đây. Không chỉ thăm hỏi động viên, Sơn Tùng còn "hóa thân" thành thầy giáo và có tiết học thú vị, dễ thương cùng các em học sinh. Hình ảnh Sơn Tùng đứng trên bục giảng và tương tác với các em nhỏ khiến nhiều người thích thú vì quá dễ thương. Được biết, điểm trường liên cấp làng Nủ là một công trình thuộc dự án cộng đồng "Dreams In The Sky" của M-TP Entertainment, do công ty tài trợ chi phí xây dựng là 1,5 tỷ đồng để đồng hành cùng Quỹ Tấm lòng Việt, Đài Truyền hình Việt Nam trong việc tái thiết làng Nủ.

Tấm lòng sẻ chia và tinh thần đồng cảm của Sơn Tùng cùng các thành viên trong công ty đã tạo nên một hình ảnh đẹp, không chỉ với những người trực tiếp được giúp đỡ mà còn trong mắt cộng đồng nói chung. Sự hiện diện của anh tại làng Nủ không đơn thuần chỉ là một hành động thiện nguyện, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với bà con nơi đây. Với phong thái điềm tĩnh, ánh mắt đầy sự cảm thông và thái độ chân thành, Sơn Tùng đã truyền tải một thông điệp ý nghĩa về tình người và trách nhiệm xã hội.

Sơn Tùng trực tiếp thăm hỏi, chia sẻ mất mát với bà con

Hải Tú không nén được xúc động, rơi nước mắt khi lắng nghe những câu chuyện thương tâm

Sơn Tùng M-TP sinh năm 1994, là một trong những ngôi sao hàng đầu của Vbiz. Sau hơn chục năm debut, giọng ca quê Thái Bình hiện vẫn đang là cái tên thu hút được sự quan tâm của công chúng. Sở hữu phong cách và gu âm nhạc độc đáo, những bài hát của Sơn Tùng luôn "gây bão" làng nhạc.

Với hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, Sơn Tùng đã có cho mình một chỗ đứng vững chắc trên thị trường nhạc Việt cũng như trong lòng công chúng. Dù với nhiều biến động của thị trường làng nhạc nhưng không thể phủ nhận Sơn Tùng M-TP vẫn duy trì được phong độ và sức ảnh hưởng của bản thân đối với khán giả.

Ngoài nghệ thuật, Sơn Tùng cũng thể hiện trách nhiệm đối với xã hội của một ngôi sao hàng đầu. Trong dịp kỷ niệm 10 năm ca hát, thay vì thực hiện một tour diễn hay sản phẩm đình đám nào đó, Sơn Tùng lại chọn công bố loạt sự kiện từ thiện, cộng đồng ở các tỉnh phía Bắc. Anh đến với các trường mầm non, tiểu học, thăm lại trường cấp 3 của mình, thăm Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật. Nam ca sĩ trao học bổng, tặng quà, vẽ trang trí trường, giao lưu, ký tặng.

Sơn Tùng nổi tiếng là người gần gũi, hay rủ rê fan "lên kèo" gặp gỡ ngoài phố nhưng chưa lần nào thành công...