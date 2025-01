3 hoa hậu đóng phim Tết 2025: Người 2 lần đăng quang, người "đẹp không góc chết"

Trong dịp Tết Ất Tỵ 2025, có tới 3 hoa hậu xuất hiện trên màn ảnh rộng là Tiểu Vy, Kỳ Duyên và Thiên Ân. Với những thế mạnh riêng về nhan sắc và năng lực, họ đều là những cái tên đình đám giữa hàng trăm hoa hậu của Việt Nam.

Kỳ Duyên 2 lần giành ngôi hoa hậu cấp quốc gia

Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996 tại Nam Định. Cô là người chiến thắng trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Sau đăng quang, Kỳ Duyên hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực thời trang. Cô từng được mời làm giám khảo, huấn luyện viên các cuộc thi, chương trình như The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể thao 2022, The Face Vietnam 2023...

Hồi mới giành vương miện Hoa hậu Việt Nam, Kỳ Duyên thường bị chê bai về nhan sắc. Tuy nhiên trong quá trình "chinh chiến" trong showbiz, ngoại hình của cô ngày càng hoàn thiện và tỏa sáng. Gương mặt đẹp sắc nét hơn, vóc dáng gợi cảm không một chút mỡ thừa nhờ chế độ ăn uống, luyện tập nghiêm ngặt.

Kỳ Duyên là người đẹp hiếm hoi đăng quang 2 cuộc thi nhan sắc lớn trong nước.

Năm 2024, Kỳ Duyên một lần nữa giành vương miện tại Miss Universe Vietnam, trở thành người đẹp Việt đầu tiên chiến thắng tại 2 cuộc thi nhan sắc lớn nhất trong nước. Đại diện Việt Nam thi Miss Universe 2024, cô lọt vào Top 30 chung cuộc.

Thời gian gần đây, cái tên Kỳ Duyên lại "nóng" khi xuất hiện trong danh sách diễn viên đóng chính của phim điện ảnh Tết Bộ tứ báo thủ của Trấn Thành.

Trước đó Kỳ Duyên chưa bao giờ tham gia phim điện ảnh nên sự xuất hiện của nàng hậu trong dự án phim Tết của Trấn Thành gây xôn xao. Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự tò mò và mong chờ màn thể hiện của cô. Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến lo ngại rằng, với kinh nghiệm diễn xuất còn hạn chế và biểu cảm khá đơ cứng, thiếu tự nhiên của gương mặt, Kỳ Duyên sẽ khó lòng đáp ứng kỳ vọng của khán giả.

Vai diễn đầu tay của Kỳ Duyên gây chú ý.

Nói về diễn xuất của Kỳ Duyên, Trấn Thành cho biết người đẹp sinh năm 1996 có những bỡ ngỡ nhất định khi đóng phim, nhưng cô nắm bắt tốt các hướng dẫn của anh nên phát huy được tiềm năng. Anh mời Kỳ Duyên đóng phim này từ trước khi cô đăng quang Miss Universe Vietnam 2024.

Trấn Thành hứa hẹn đây sẽ là phim hài, giúp khán giả cười vui trong dịp đầu năm mới và hy vọng mọi người tin tưởng ở anh. Thông tin về vai diễn của Hoa hậu Kỳ Duyên trong phim hiện vẫn được giữ kín.

Tiểu Vy - người đẹp không góc chết

Trần Tiểu Vy giành vương miện Hoa hậu Việt Nam 2018 . Cùng năm đó, cô đại diện Việt Nam chinh chiến tại Miss World và lọt Top 30 chung cuộc. Ngay từ khi đăng quang, nhan sắc của Tiểu Vy đã được ca ngợi hết lời với nhận xét "ngũ quan tiệm cận tỷ lệ vàng". Từ đó về sau, cô liên tục được được người hâm mộ đặt cho các danh xưng mỹ miều như "Hoa hậu đẹp nhất trong các hoa hậu", "Mỹ nhân ngàn năm có một", "Người đẹp không góc chết"...

Sau hơn 6 năm đăng quang, cô được đánh giá một trong những hoa hậu đa tài, sở hữu lượng fan hùng hậu. Nhan sắc của cô cũng được khen là ngày càng rực rỡ.

Tiểu Vy ngày càng đẹp.

Ở tuổi 24, Tiểu Vy đã thử sức ở nhiều vai trò, lĩnh vực khác nhau, trong đó có phim ảnh. Nhờ nhan sắc nổi trội, cô bén duyên với điện ảnh từ năm 2022 với vai diễn đầu tay trong phim Đảo Độc Đắc: Tử mẫu Thiên linh cái nhưng bị chê bai khá nhiều. Mỹ nhân sinh năm 2000 được nhận xét là có gương mặt sắc sảo thu hút người xem nhưng kỹ năng diễn xuất quá non nớt, chưa lột tả được chiều sâu nhân vật.

Đầu năm 2024, mỹ nhân gốc Quảng Nam góp mặt vào dự án phim Mai của Trấn Thành. Dù chỉ đóng một phân đoạn nhỏ cuối phim, Tiểu Vy vẫn gây ấn tượng bởi nét diễn tự nhiên, gần gũi.

Tiểu Vy đảm nhận vai nữ chính trong phim Tết của Trấn Thành.

Sắp tới, khán giả sẽ gặp lại Hoa hậu Tiểu Vy trong Bộ tứ báo thủ - dự án phim Tết của Trấn Thành. Dù thông tin về vai diễn của Tiểu Vy chưa được hé lộ, nhiều khán giả vẫn bàn luận, đặt kỳ vọng về sự tiến bộ của cô trong vai trò diễn viên. Về phía Trấn Thành, anh đánh giá cao sự hợp vai của Tiểu Vy và cho rằng ngoại hình sáng là lợi thế của cô cho vai này.

Hoa hậu Thiên Ân liên tục nhận vai chính

Đoàn Thiên Ân sinh năm 2000, quê Long An. Người đẹp "đổi đời" sau khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2022.

Sau 2 năm trở thành hoa hậu, không chỉ vóc dáng mà thần thái và gương mặt của Đoàn Thiên Ân cũng đều đẹp lên rõ rệt. Cô luôn nhận được nhiều lời khen của khán giả khi xuất hiện với vẻ ngoài tươi trẻ, tràn đầy sức sống.

Thiên Ân đã tốt nghiệp tai Đại học Công nghiệp TP.HCM và đang tiếp tục phát triển các dự án cộng đồng, đồng thời chuyển hướng theo đuổi công việc diễn xuất.

Hoa hậu Thiên Ân.

Cuối năm 2024, Đoàn Thiên Ân chạm ngõ điện ảnh qua bộ phim đầu tay Công tử Bạc Liêu với vai Bảy Loan - nữ nghệ sỹ cải lương trứ danh của Nam Kỳ lục tỉnh. Lần đầu đóng phim, Thiên Ân bị nhiều khán giả chê là vai diễn mờ nhạt, thiếu cao trào, không để lại dấu ấn.

Trong Nụ hôn bạc tỷ - dự án phim Tết 2025, Hoa hậu Thiên Ân tiếp tục đảm nhận vai nữ chính. Thừa nhận về áp lực lớn khi đóng chính trong phim chiếu Tết, Miss Grand Vietnam 2022 cho biết cô đã dành thời gian nghiên cứu, trau dồi kỹ năng diễn trong thời gian qua.

Thiên Ân đảm nhân vai nữ chính trong "Nụ hôn bạc tỷ".

Mặc dù vậy, sau khi trailer được công bố, nàng hậu vẫn nhận phải nhiều ý kiến đánh giá đầy hoài nghi của khán giả. Bên cạnh những kỳ vọng, một số bình luận cho rằng Thiên Ân không hợp vai và biểu cảm còn thiếu tự nhiên.