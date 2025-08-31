IU - Lee Hyori cắt đứt quan hệ, từ chị em “ruột thịt” thành “ruột thừa”?

Gần đây, tin đồn hai nữ ca sĩ đình đám Kbiz là IU và Lee Hyori rạn nứt tình cảm đang râm ran trên mạng xã hội, khiến dân tình suy đoán xôn xao. Thực tế, những lời bàn tán về việc họ "cạch mặt" nhau đã xuất hiện từ năm ngoái và giờ đây lại càng trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. Những dấu hiệu như ngừng theo dõi trên Instagram hay không mời nhau tới tham dự những sự kiện quan trọng làm netizen càng tin chắc IU và Lee Hyori đã trở thành chị em "ruột thừa" mất rồi!

Mối duyên nợ của hai người đẹp xứ sở kim chi bắt đầu vào năm 2017, khi IU tham gia show truyền hình Hyori's homestay, cùng ăn cùng ở, thường xuyên tâm sự suốt đêm với đàn chị. Lúc này, "em gái quốc dân" nhận được rất nhiều lời khuyên bổ ích từ Lee Hyori.

IU tâm sự rằng "nữ hoàng gợi cảm" Kpop chẳng khác nào người chị, người thầy của mình, khiến cô được tiếp thêm dũng khí và cảm thấy bản thân trưởng thành hơn rất nhiều. Lee Hyori cũng chẳng ngại dành những lời có cánh khi nói về cô em gái nhỏ, gọi IU là "món quà mà Chúa ban tặng". Điều này khiến dân tình phải xuýt xoa ngưỡng mộ tình cảm chị em thắm thiết, chẳng khác nào ruột thịt của họ.

Thế nhưng dường như, sau khi chương trình kết thúc, mối quan hệ giữa IU và Lee Hyori cũng đứt gánh giữa đường. Họ dần ít tương tác và sau cùng là "ngó lơ" nhau trên mọi mặt trận, làm dân tình không khỏi hoang mang.

Trang QQ cho biết, mỗi khi tổ chức buổi biểu diễn, IU thường hô hào bạn bè, đồng nghiệp thân thiết tới cùng chung vui với mình, từ "MC quốc dân" Yoo Jae Suk đến Winter (aespa), thậm chí cả những khách mời ngoài showbiz từng góp mặt trong chương trình Hyori's homestay năm đó. Thế nhưng, "bà chủ nhà trọ" Lee Hyori lại vắng bóng một cách khó hiểu. Năm ngoái, khi Lee Hyori cho ra mắt show Red Carpet's Lee Hyori với đội hình toàn "sao số" cực khủng, IU cũng không hề tham dự.

Có nhiều người cho rằng, dấu hiệu rạn nứt quan hệ giữa 2 người đẹp Kbiz đã có từ rất sớm, khi IU thể hiện sự không thoải mái trước cách nói chuyện thẳng thắn của đàn chị.

Tuy nhiên, cũng không ít người bênh vực rằng mối quan hệ giữa IU – Lee Hyori không chỉ thể hiện qua những tương tác qua mạng xã hội, nhất là khi trong những năm gần đây, "nữ hoàng gợi cảm" xứ Hàn đang sống kín tiếng, tận hưởng niềm vui bên gia đình. Còn IU cũng tập trung vào phát triển sự nghiệp của bản thân. Netizen khẳng định, những tình cảm ấm áp, chân thành mà IU và Lee Hyori thể hiện trong chương trình Hyori's homestay hẳn sẽ không dễ dàng chuyển hóa từ ruột thịt thành "ruột thừa" cảm lạnh.

Trước mắt, cộng đồng mạng đã tranh cãi cực "xôm" trên mạng xã hội. Tuy nhiên, thông tin IU – Hyori cắt đứt quan hệ chỉ là suy đoán của một bộ phân cư dân mạng, chưa có bất cứ nguồn chính thống nào khẳng định rằng tình cảm chị em giữa IU và Lee Hyori đã "toang" cả. Phía hai người đẹp cũng chưa có động thái nào đáp trả tin đồn.