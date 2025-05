IU và Lee Jong Suk có còn hẹn hò?

Giữa tháng 5/2025, người hâm mộ không khỏi hoang mang khi loạt hình IU đi ăn tối cùng V (thành viên BTS) và bạn bè tại nhà hàng của đầu bếp Ahn Sung Jae lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều trang tin giải trí nhanh chóng đặt dấu hỏi về khả năng IU và Lee Jong Suk đã đường ai nấy đi. Thế nhưng, một người bạn thân thiết khẳng định, buổi tụ họp chỉ nhằm chúc mừng sinh nhật lần thứ 32 của IU và là dịp giao lưu sau khi hai nghệ sĩ cùng hợp tác trong dự án MV gần đây.

IU và Lee Jong Suk chính thức xác nhận hẹn hò vào Giáng sinh năm 2022 sau khi Dispatch công bố loạt ảnh cả hai đi nghỉ cùng nhau. Kể từ đó cả hai thường xuất hiện tại các sự kiện quan trọng của đối phương. Đáng chú ý, vào tháng 9/2024, Lee Jong Suk gây bất ngờ khi đến ủng hộ IU tại concert The Golden Hour, trong khi nữ ca sĩ nhiều lần dành lời khen ngợi bạn trai trong các buổi phỏng vấn.

Sau 3 năm hẹn hò IU và Lee Jong Suk vẫn mặn nồng bên nhau (Ảnh: Osen)

IU và Lee Jong Suk vẫn thường xuyên nhắn tin động viên nhau giữa lịch trình bận rộn. Cô bạn thân TinNa Lee – người được cho là chứng kiến nhiều khoảnh khắc đời thường của cặp sao – chia sẻ: "Họ luôn tôn trọng không gian riêng của nhau nhưng cũng không ngại thể hiện sự quan tâm, yêu thương khi có thể".

Về phần hoạt động nghệ thuật, IU đang hoàn thiện album remake thứ ba, dự kiến phát hành ngày 27/5/2025, với nhiều ca khúc "làm mới" từ thập niên 1990. Trong khi đó, Lee Jong Suk vừa hoàn thành bộ phim Law and the City phát sóng trên đài tvN, đồng thời được mời tham gia dự án điện ảnh The Remarried Empress.

Dù thường xuyên vướng tin đồn chia tay, IU và Lee Jong Suk vẫn chứng minh tình yêu không chỉ là câu chuyện lãng mạn trên phim mà còn là sự tin tưởng và đồng hành bền lâu ngoài đời thực.