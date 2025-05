Người hâm mộ phẫn nộ khi IU và Park Bo Gum trắng tay tại Baeksang

Với màn trình diễn đầy cảm xúc trong When Life Gives You Tangerines của Netflix, IU và Park Bo Gum nhận được nhận được nhiều lời khen ngợi của cả khán giả lẫn giới chuyên môn nhưng không ai được xướng tên ở hạng mục diễn xuất.

IU đã thể hiện một cách tài tình cuộc sống nội tâm phức tạp của Ae Soon từ sự nổi loạn của tuổi mới lớn đến sự vỡ mộng của người lớn. Diễn xuất của cô được đánh giá là chân thực và sâu sắc, đặc biệt trong việc truyền tải những cảm xúc phức tạp của nhân vật.

Park Bo Gum vào vai Yang Gwan Sik, một chàng trai hiền lành, tận tụy và luôn ủng hộ Ae Sun. Diễn xuất của anh được khen ngợi vì sự tinh tế và chân thành thể hiện qua từng cử chỉ, ánh mắt.

IU xuất hiện xinh đẹp tại Lễ trao giải Baeksang lần thứ 65 (Ảnh: Zaapzee)



Trước đó, nhiều người dự đoán phải có ít nhất 1 giải thưởng về diễn xuất dành cho cặp đôi này. Kết quả cuối cùng dù When Life Gives You Tangerines thắng lớn, giành được 4 giải: Kịch bản xuất sắc (Im Sang Choon) và Phim truyền hình xuất sắc nhất, Nam phụ xuất sắc (Choi Dae Hoon), Nữ phụ xuất sắc (Yeom Hye Ran) nhưng cả IU và Park Bo Gum đều ra về tay trắng.

Mạng xã hội bùng nổ ngay sau lễ trao giải, người hâm mộ bày tỏ sự hoài nghi trên khắp các nền tảng. "Làm sao những màn trình diễn hay nhất trong năm lại không được đền đáp?" một khán giả viết, trong khi một người khác nhấn mạnh, "Nếu không có IU và Park Bo Gum, bộ phim này sẽ không để lại tác động sâu sắc như vậy".... Mặc dù thất vọng nhưng fan của IU vẫn đánh giá cao những người chiến thắng: "Rất vui vì chiến thắng của Ju Ji Hoon và Kim Tae Ri nhưng vẫn cảm thấy buồn cho IU, tôi nghĩ cô ấy sẽ có Daseng. Năm nay cạnh tranh khốc liệt quá".