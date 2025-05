Bắt gọn Lim Ji Yeon đơ người, gượng gạo khi bạn thân thắng Baeksang, chuyện gì xảy ra đến mức này?

Lễ trao giải Baeksang 2025 đã kết thúc nhưng những sự bàn tán vẫn chưa khép lại. Trên mạng xã hội, biểu cảm của nữ diễn viên Lim Ji Yeon khi bạn diễn Choo Young Woo nhận được giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất hạng mục truyền hình đã trở thành tâm điểm tranh cãi.

Lim Ji Yeon giữ gương mặt không mấy cảm xúc, yên lặng trong suốt buổi lễ. Khi Choo Young Woo lên sân khấu nhận giải, Lim Ji Yeon có biểu cảm đơ cứng, sau đó chỉ cười khích lệ chứ hoàn toàn không vỗ tay cổ vũ. Điều này khiến khán giả thắc mắc bởi Choo Young Woo là người đóng cặp vai chính với Lim Ji Yeon trong phim The Tale Of Lady Ok. Cùng đóng phim bao lâu, chẳng lẽ Lim Ji Yeon không thể vỗ tay chúc mừng cho bạn diễn thân thiết?

Lim Ji Yeon không vỗ tay chúc mừng khi bạn diễn Choo Young Woo nhận giải

Ban đầu, cô có biểu cảm cứng đơ như bị "xịt keo"

Sau đó, nữ diễn viên chỉ cười chúc mừng Choo Young Woo

Suốt buổi lễ, Lim Ji Yeon cũng giữ im lặng

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng Lim Ji Yeon đang hành động thận trọng sau sự cố của cô ở Lễ trao giải Rồng Xanh năm ngoái. Tại đây, Lim Ji Yeon đã vỗ tay lớn, hào hứng chúc mừng Jung Woo Sung trên sân khấu. Ở thời điểm đó, Jung Woo Sung đang bị chỉ trích nghiêm trọng vì ồn ào có con ngoài giá thú. Lim Ji Yeon bị chỉ trích theo, bị khán giả mắng là "EQ kém", "cùng là phụ nữ nhưng lại cổ vũ cho kẻ coi phụ nữ là thú vui tiêu khiển". Nghiêm trọng hơn, 1 số khán giả quá khích còn nghi ngờ nhân cách của nữ diễn viên.

Lim Ji Yeon từng bị chỉ trích nặng nề vì phấn khích chúc mừng Jung Woo Sung

Chính vì vậy, Lim Ji Yeon được cho là đã rút kinh nghiệm để tránh vấp phải ồn ào không đáng có. Choo Young Woo là nam thần mới nổi, tuy nhiên cũng gây ra vô số tranh cãi. Diễn viên này bị phát hiện theo dõi nhiều tài khoản Instagram có vấn đề như streamer 18+, KOL đăng ảnh khoe thân, streamer có content hạ thấp phụ nữ, rapper phạm tội... Choo Young Woo buộc phải vội vàng bỏ theo dõi đến 50 tài khoản, đồng thời đưa ra lời xin lỗi.

Choo Young Woo "mất điểm" vì theo dõi nhiều tài khoản có vấn đề

Nguồn: Koreaboo