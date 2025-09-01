Diễn viên Ngọc Trinh (Mùi Ngò Gai) đột ngột qua đời ở tuổi 52

Tối 1/9, cả showbiz Việt tiếc thương, bàng hoàng khi hay tin Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Trinh - nữ chính phim Mùi Ngò Gai đột ngột qua đời ở tuổi 52. Theo thông tin trên cáo phó, nữ diễn viên qua đời vào trưa ngày 1/9. Lễ nhập quan sẽ diễn ra vào tối cùng ngày, sau đó linh cữu được hoả táng tại Trung tâm Bình Hưng Hoà vào ngày 4/9. Gia đình của cố nghệ sĩ thông báo không nhận phúng điếu.

Cách đây tầm 2 tuần, nữ nghệ sĩ vẫn còn cập nhật mạng xã hội, đi du lịch cùng gia đình. Theo thông tin được nghệ sĩ Trịnh Kim Chi chia sẻ trên truyền thông, nguyên nhân nghệ sĩ Ngọc Trinh qua đời là do đột quỵ. Sự ra đi đột ngột của Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Trinh khiến nhiều sao Việt như Quyền Linh, Thanh Bình, Ngọc Lan, Mỹ Uyên... vô cùng bàng hoàng, đau xót.

Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Trinh qua đời vào trưa 1/9

Hình ảnh của Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Trinh trong phim Mùi Ngò Gai

Sự ra đi đột ngột của nữ diễn viên để lại nhiều niềm tiếc thương

NSƯT Ngọc Trinh sinh năm 1977 tại TP.HCM, bén duyên nghệ thuật từ khi còn là sinh viên Trường Nghệ thuật Sân khấu II. Với gương mặt sáng, lối diễn xuất tự nhiên, chị nhanh chóng khẳng định tên tuổi trên sân khấu 5B, Idecaf và nhiều đoàn kịch lớn.

Cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Ngọc Trinh là vai Vy trong phim truyền hình Mùi ngò gai (2006). Ban đầu, cô gặp nhiều ý kiến trái chiều vì chênh lệch tuổi tác khi vào vai thiếu nữ, nhưng bằng diễn xuất cảm xúc, chị đã chinh phục khán giả, biến bộ phim thành hiện tượng một thời. Sau đó, Ngọc Trinh tiếp tục thăng hoa với sân khấu kịch và đạt nhiều giải thưởng danh giá. Năm 2019, Ngọc Trinh được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú. Đây là thành quả của cô sau hơn 20 năm cống hiến vì nghệ thuật.

Hình ảnh thời mới vào nghề của diễn viên Ngọc Trinh

Trước khi qua đời, NSƯT Ngọc Trinh là giảng viên trường Đại học Văn Lang, cô đứng lớp Diễn viên kịch điện ảnh truyền hình. Ngoài ra, cô cũng làm giáo viên thỉnh giảng trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM và các trung tâm đào tạo diễn viên.

Ít ai biết, chính trong thời gian quay Mùi ngò gai, Ngọc Trinh đã gặp gỡ và nên duyên với đạo diễn người Hàn Quốc Kim Se Hyuk. Cả hai có 9 năm gắn bó, cùng nhau trải qua nhiều kỷ niệm. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân ấy đã khép lại trong tiếc nuối.

Sau đổ vỡ, Ngọc Trinh chọn cuộc sống độc thân, dành trọn thời gian cho nghệ thuật và sự nghiệp giảng dạy, không còn xuất hiện với những ồn ào đời tư. Ở tuổi ngoài 52, nữ nghệ sĩ vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, phong thái tự tin. Hiện cô dành nhiều tâm huyết cho công việc giảng dạy, học tập, đồng thời được khán giả yêu mến gọi là "mỹ nhân không tuổi" của làng kịch Việt.