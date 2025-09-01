NSND là nữ hoàng chạy show miền Bắc: 75 tuổi viên mãn bên chồng hai tại biệt thự 1000m2

Nữ hoàng chạy show miền Bắc, kỷ lục thu âm 400 bài

NSND Thanh Hoa tên thật là Nguyễn Thị Thanh, sinh năm 1950 tại Hà Nội, trong một gia đình có liên quan tới nghệ thuật. Bố bà là một nghệ sĩ ở trường Thiếu sinh quân, mẹ làm lái đò ở gần chùa Hương. Vì thế, Thanh Hoa sớm bộc lộ đam mê, năng khiếu ca hát, với những làn điệu dân ca truyền thống.

NSND Thanh Hoa

Tuy vậy, gia đình Thanh Hoa lại nghèo khó và đông con. Bà là chị cả của 6 em nhỏ nên phải cùng mẹ gánh vác trách nhiệm kiếm tiền nuôi gia đình.

Thanh Hoa từng phải đi rửa bát thuê và làm nhiều công việc khác để kiếm sống từ nhỏ, nhưng chưa bao giờ ngưng đam mê ca hát. Cô bé Thanh Hoa ngày ấy thường tranh thủ lúc rảnh rỗi để hát cho chính mình nghe. Nhờ đó, mới 9 tuổi, Thanh Hoa đã đoạt giải Nhất cuộc thi giọng hát Họa mi của thị xã Hà Đông.

Thanh Hoa sớm ý thức được đam mê cũng như con đường mình đi nên mới 16 tuổi đã vào học ở Trường Âm nhạc Việt Nam và tốt nghiệp Trung cấp năm 1970.

Sau khi tốt nghiệp Trường Âm nhạc Việt Nam, Thanh Hoa trở thành ca sĩ của Đài Phát thanh Giải phóng và được hai nghệ sĩ cải lương Thanh Hùng, Ngọc Hoa nhận làm em nuôi. Do đó, bà được học thêm cả những làn điệu vọng cổ, tân cổ. Nghệ danh Thanh Hoa cũng là ghép từ tên của hai nghệ sĩ cải lương này.

Từ đây, Thanh Hoa theo đoàn vào chiến trường ca hát, phục vụ văn nghệ cho các chiến sĩ bộ đội, dùng tiếng hát át tiếng bom. Ngày đó, bà là người thấp bé nhất đoàn và chỉ nặng 42kg nên thường được mọi người mang vác hộ đồ dùng trên đường hành quân.

Sau thời gian lăn lộn tại mặt trận, Thanh Hoa trở về công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam và làm việc tại đó cho đến lúc nghỉ hưu năm 2006. Đây là thời gian tên tuổi Thanh Hoa đi lên đỉnh cao, trở thành ngôi sao ca nhạc hàng đầu lúc bấy giờ.

Tại Đài Tiếng nói Việt Nam, Thanh Hoa là một trong những ca sĩ thu âm nhiều nhất với kỷ lục hơn 400 bản thu. Trong đó có những bài hát đã được phát thanh nhiều lần và gắn bó với tên tuổi của bà như "Tình yêu của đất và nước" (Hoàng Vân), "Con kênh ta đào", "Khúc hát ru của người mẹ trẻ" (Phạm Tuyên), "Em chọn lối này" (An Thuyên), "Tàu anh qua núi", "Tình yêu trên dòng sông Quan họ" (Phan Lạc Hoa), "Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh" (Trần Hoàn), "Bác Hồ một tình yêu bao la" (Thuận Yến), "Mùa xuân làng lúa làng hoa" (Ngọc Khuê), "Đường tàu mùa xuân" (Phạm Minh Tuấn)…

Thậm chí, có thông tin cho rằng, hơn 1000 bản thu thanh do Thanh Hoa biểu diễn đã được lưu lại trong kho lưu trữ Đài tiếng nói Việt Nam

Thanh Hoa cũng là một trong những ca sĩ đắt show nhất thời điểm bấy giờ tại miền Bắc, được mệnh danh là Nữ hoàng chạy show miền Bắc. Nghệ sĩ ưu tú Việt Hoàn kể lại tại chương trình Người kể chuyện đời:

"Về đơn ca, chị Thanh Hoa đúng nghĩa là Diva vì thời đấy cứ đêm nhạc nào có Thanh Hoa đều bán hết vé. Chỉ mình chị Thanh Hoa làm được điều đó. Cứ mỗi lần chị Thanh Hoa hát xong khán giả đều vỗ tay ầm ầm, đòi chị phải ở lại hát tiếp nửa bài nữa.

Thành ra cứ mỗi đêm nhạc, chị Thanh Hoa phải hát đến 3, 4 lần một bài hát. Gần như chị Thanh Hoa chiếm gần nửa thời gian của đêm nhạc.

Tôi ngưỡng mộ chị Thanh Hoa tới mức tối nào cũng đi xem chị hát. Không có tiền, tôi phải chui qua khe hở ở nhà vệ sinh để vào sân khấu nghe lén chị hát. Kết thúc đêm diễn, tôi còn đứng ở cửa rạp để ngắm chị".

NSND Thanh Hoa tuổi xế chiều tại biệt thự 1000m2

Trong những năm kinh tế khó khăn, Thanh Hoa từng tự mở một câu lạc bộ ca nhạc riêng tại một phòng trà mang tên Aladin để kiếm thu nhập. Phòng trà này cũng là nơi biểu diễn, tạo điều kiện ươm mầm những ca sĩ trẻ thời bấy giờ của dòng nhạc đỏ như Đăng Dương, Việt Hoàn, Lan Anh, Anh Thơ. Như vậy, tuy không trực tiếp giảng dạy, nhưng Thanh Hoa lại có công lớn giúp phát triển tài năng, sự nghiệp cho thế hệ nhạc Cách mạng đương đại.

Sau những cống hiến bền bỉ của mình, nằm 2001, Thanh Hoa được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Bà cũng từng đi diễn khắp nơi trên thế giới, đem tiếng hát tới khán giả nước ngoài.

Đến hiện tại, dù đã nghỉ hưu nhưng Thanh Hoa vẫn được mời làm cố vấn, giám khảo tại nhiều cuộc thi chuyên môn âm nhạc. Bà là một tên tuổi lớn được nhiều thế hệ đàn em ngưỡng mộ.

Tuổi 75 viên mãn với chồng bên trong biệt thự rộng lớn

Cuộc đời NSND Thanh Hoa từng trải qua nhiều thăng trầm, với những nỗi buồn, những mất mát mà ít ai biết. Sau cuộc hôn nhân đầu tan vỡ, bà một mình nuôi con, vượt qua biết bao khó khăn. Thế nhưng, tình yêu đã mỉm cười với bà lần nữa khi gặp gỡ nghệ sĩ xiếc Tôn Thất Lợi.

NSND Thanh Hoa và chồng

Nghệ sĩ Tôn Thất Lợi, một người đàn ông hiền lành, chân chất, luôn dành cho vợ sự quan tâm và yêu thương vô điều kiện. Ông chính là điểm tựa vững chắc, giúp NSND Thanh Hoa vượt qua những biến cố trong cuộc sống. Tình cảm của họ không phô trương, ồn ào nhưng lại vô cùng bền chặt, ngọt ngào.

Tổ ấm của NSND Thanh Hoa và chồng là một biệt thự rộng lớn diện tích lên tới 1000m2, có sân vườn thoáng đãng nằm ở vùng ngoại ô Hà Nội. Đây không chỉ là nơi sinh sống mà còn là nơi lưu giữ những kỷ niệm quý giá, chứng kiến tình yêu và sự gắn kết của cặp đôi. Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách cổ điển, ấm cúng với nhiều cây xanh và hoa.

NSND Thanh Hoa từng chia sẻ, bà rất yêu không gian sống của mình. Sau những chuyến đi lưu diễn, hay những buổi tập luyện mệt mỏi, được trở về nhà, cùng chồng chăm sóc cây cảnh, thưởng thức tách trà nóng, nghe tiếng chim hót, đó là những khoảnh khắc hạnh phúc giản dị nhất.

Mặc dù có cuộc sống đủ đầy, sung túc, nhưng NSND Thanh Hoa vẫn giữ nếp sống giản dị, chân phương. Bà vẫn thường tự tay vào bếp nấu những món ăn ngon cho chồng, chăm sóc khu vườn nhỏ và đón tiếp bạn bè, đồng nghiệp tới thăm.

Không còn bon chen với ánh hào quang sân khấu, cuộc sống hiện tại của NSND Thanh Hoa là chuỗi ngày bình yên, nhẹ nhàng. Bà vẫn tham gia một số chương trình nghệ thuật phù hợp, làm giám khảo các cuộc thi ca hát, nhưng phần lớn thời gian dành cho gia đình và tận hưởng những thú vui tuổi già.

Nhìn vào cuộc sống của NSND Thanh Hoa, nhiều người không khỏi ngưỡng mộ và hạnh phúc lây. Câu chuyện của bà là minh chứng cho thấy, sau những giông bão, hạnh phúc thật sự sẽ đến với những ai biết trân trọng và tin tưởng vào tình yêu. Tổ ấm của bà chính là hình ảnh đẹp của một cuộc hôn nhân viên mãn, nơi hai con người cùng nhau đi qua những năm tháng cuối đời, bình yên và trọn vẹn.