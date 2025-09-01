Tập 6 Chiến Sĩ Quả Cảm: 12 nghệ sĩ xúc động nói lời tạm biệt trong 1 thử thách khốc liệt

Tối 31/8, tập 6 Chiến Sĩ Quả Cảm lên sóng và thu hút sự theo dõi của khán giả. Lấy cảm hứng từ vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại nhà kho hóa chất, thử thách thực chiến trong tập 6 Chiến Sĩ Quả Cảm tái hiện một kịch bản khốc liệt chưa từng có: khi đám cháy dữ dội bùng lên trong kho xưởng, ngọn lửa xanh ngắt bốc cao cuồn cuộn cùng khói độc đặc quánh, sẵn sàng nhấn chìm tất cả. Trong tiếng nổ liên hồi xé lòng, sức nóng bỏng rát như muốn nuốt chửng mọi thứ.

Dưới sự chỉ huy của Trung tá Lê Tấn Châu (Công an TP.HCM) cùng các tổ trưởng Trung tá Phạm Văn Nam, Thiếu tá Nguyễn Hoàng Việt và Thượng úy Nguyễn Viết Quân, đội hình chiến sĩ nhập vai nhanh chóng triển khai công tác PCCC & CNCH. Người tiếp nước, người rải lăng vòi, người cắt cửa cứu hộ, mỗi nhiệm vụ là một mắt xích sống còn trong cuộc chạy đua với tử thần.

Trong giờ phút khốc liệt ấy, robot chữa cháy hiện đại được huy động, phối hợp cùng chiến lược sáng suốt của chỉ huy và sự đồng lòng của toàn lực lượng. Cuối cùng, đám cháy dữ được khống chế, lửa độc bị dập tắt. Dù đây chỉ là một diễn tập thực chiến, nhưng giá trị để lại vô cùng lớn.

Các chiến sĩ nhập vai tiếp tục nhiệm vụ thực chiến khốc liệt

Tiến Luật và các đồng đội trải qua thử thách khó nhất từ trước đến giờ

Nhiệm vụ thực chiến trong kho xưởng cũng là thử thách cuối cùng của 12 chiến sĩ nhập vai tại lực lượng PCCC & CHCN. Sau hành trình nhập vai, 12 nghệ sĩ nổi tiếng đã đi qua biết bao cung bậc cảm xúc: từ bỡ ngỡ, lo sợ, cho đến thấu hiểu và đồng cảm sâu sắc. Họ không chỉ trải qua thử thách về thể lực, mà còn thấm thía hơn bao giờ hết về “sự hy sinh thầm lặng” của những người chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam. Hành trình ấy để lại cho mỗi nghệ sĩ một lời nhắc nhớ về trách nhiệm mang đến những câu chuyện chân thực, để từ đó thêm biết ơn và trân trọng lực lượng vẫn ngày đêm giữ bình yên cho đất nước.

Lời tạm biệt được gửi gắm một cách trang trọng qua đêm nhạc tri ân mang màu sắc rất riêng của những người nghệ sĩ. Tại đây, Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp (Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an) cũng gửi lời cảm ơn đến dàn nghệ sĩ nhập vai, những người đã góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân "Hy sinh thầm lặng - Gìn giữ bình yên" đến gần hơn với hàng triệu khán giả.

Các nghệ sĩ nói lời chia tay chương trình sau hơn 10 ngày nhập vai

Trong đêm gala, nghệ sĩ Liên Bỉnh Phát xúc động đọc lại những dòng nhật ký nhập vai của mình, kể cả kỷ niệm lần đầu gặp sự cố phải khâu hai mũi. Anh vừa hóm hỉnh, vừa bồi hồi ôn lại một dấu mốc không thể nào quên. Tiến Luật và Phan Mạnh Quỳnh cũng nghẹn ngào chia sẻ, khẳng định rằng chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi nhưng đã đọng lại những ký ức dài lâu.

Không khí tri ân được lan toả mạnh mẽ khi các nghệ sĩ khách mời cùng góp giọng. Quang Hùng MasterD tiết lộ: "Chia sẻ thật, đây là lần đầu tiên đi diễn mà tôi hồi hộp đến như vậy”. Đồng thời nam ca sĩ dành lời khen cho người bạn thân Song Luân vì sự trưởng thành vượt bậc.

Đặc biệt, Lê Dương Bảo Lâm đã mang đến một khoảnh khắc bùng nổ khi bất ngờ trình diễn tiết mục múa lửa ngay tại sân đơn vị, trước sự chứng kiến của các chiến sĩ PCCC & CNCH. Đây không chỉ là màn biểu diễn độc đáo, mà còn như một lời tri ân bằng chính nghệ thuật của nam nghệ sĩ dành cho những người chiến sĩ anh khâm phục.

Lê Dương Bảo Lâm múa lửa trong đêm gala tạm biệt

Quang Hùng MasterD khẳng định sẵn sàng nhận lời gia nhập dàn cast Chiến Sĩ Quả Cảm

Các chiến sĩ nhập vai có một đêm nhạc tri ân và nói lời chia tay với lực lượng PCCC & CHCN

Chặng hành trình nhập vai lực lượng đầu tiên tại Chiến Sĩ Quả Cảm khép lại, cả 12 nghệ sĩ nhập vai hòa giọng cùng những người chiến sĩ PCCC & CNCH thực thụ trong ca khúc Khát vọng tuổi trẻ: "Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay". Lời ca vang lên không chỉ như tiếng hát, mà còn như một lời thề từ tận đáy lòng của những trái tim quả cảm.

Nghệ sĩ Thành Trung xúc động thay mặt tập thể chia sẻ: “Một lần nữa cho phép chúng tôi, những người nghệ sĩ đồng thời là những người chiến sĩ nhập vai, được bày tỏ lòng biết ơn và tri ân đến những điều mà các đồng chí đã cống hiến cho đất nước và nhân dân”.

Tập đặc biệt khép lại cũng là lúc hành trình nhập vai lực lượng PCCC & CNCH kết thúc. Hơn 10 ngày ngắn ngủi nhưng đủ để 12 nghệ sĩ nổi tiếng chạm đến tận cùng sự khắc nghiệt, để thấu hiểu sâu sắc và dành trọn lòng tri ân cho những người lính quả cảm.