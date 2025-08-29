Dàn sao Chiến sĩ Quả Cảm: “Chúng tôi muốn có thêm chương trình Vợ Của Chiến Sĩ Quả Cảm, vì khoảnh khắc dũng cảm nhất là khi họ trở về đối diện với vợ con và gia đình”

Trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Chiến Sĩ Quả Cảm trở thành một trong những show truyền hình được chú ý nhiều nhất. Không đơn thuần là một gameshow giải trí, chương trình đưa dàn sao Vbiz vào môi trường tập luyện khắc nghiệt, nơi họ phải khoác cảnh phục, học kỷ luật và đối diện với thử thách chẳng khác gì một chiến sĩ công an nhân dân ngoài đời thực.

Điều làm Chiến Sĩ Quả Cảm khác biệt chính là sự pha trộn giữa chất giải trí và trải nghiệm thực tế đầy ý nghĩa. Khán giả không chỉ cười vì những màn tương tác của dàn sao, mà còn lặng đi khi thấy họ nghiêm túc bước vào thử thách, hiểu thêm phần nào nỗi vất vả, hy sinh thầm lặng của lực lượng công an nhân dân. Với dàn cast toàn tên tuổi nổi bật và format mới mẻ, show nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh, trở thành dấu mốc đặc biệt không chỉ với nghệ sĩ mà còn để lại dư âm trong lòng khán giả.

Cùng lắng nghe những trải lòng của dàn cast gồm Tiến Luật, Lê Dương Bảo Lâm, Neko Lê, Song Luân, MONO, Hải Long và Hưng Nguyễn để cảm nhận rõ hơn tinh thần quả cảm, sự hy sinh thầm lặng và những góc nhìn chưa từng có phía sau màu áo chiến sĩ.

Dàn sao Chiến Sĩ Quả Cảm chia sẻ sau khi tham gia chương trình đặc biệt

Trong danh sách dàn cast của Chiến Sĩ Quả Cảm, ai cũng đã có kinh nghiệm tham gia show thực tế trước đó. Sau hành trình được trải nghiệm vừa qua, các bạn thấy điểm gì ở Chiến Sĩ Quả Cảm khác với những chương trình thực tế các bạn từng tham gia?

Lê Dương Bảo Lâm: Tôi tham gia khá nhiều gameshow và được mệnh danh là “thần đồng gameshow”. Nhiều người hay hỏi tôi có bị ngộp khi bước vào chương trình này, nhưng thật ra nó khác hẳn so với những show trước. Ở đây, tôi không được “bung xõa” hết mình. Nhưng tôi cũng không chịu quá nhiều áp lực từ các đồng chí chỉ huy, nên cảm thấy rất thoải mái. Nếu chương trình có mùa 2, 3 hay 4, tôi vẫn sẽ tham gia. Còn việc chương trình có mời nữa không thì tôi không chắc, vì hiện tại tôi có quá nhiều biên bản. Đây là một chương trình hay, hấp dẫn và tôi luôn khao khát được góp mặt.

Tiến Luật: Ý của Lê Dương Bảo Lâm đã đại diện cho số đông, chúng tôi rất mong muốn được góp mặt trong chương trình này ở những mùa sau. Như Song Luân từng nói sẵn sàng giảm lương để được tham gia mùa 2.

Song Luân: Còn anh Luật thì nói sẽ ủng hộ thêm để bên sản xuất có thêm chi phí để làm cho tới nơi tới chốn (Cười).

Tiến Luật: Đó là anh Luật nào chứ không phải tôi!

Khi có lời mời góp mặt trong đội hình Chiến Sĩ Quả Cảm, cảm xúc của các bạn thế nào?

Tiến Luật: Chiến sĩ quả cảm là một chương trình không phải ai cũng tham gia được và không phải ai cũng có lời mời. Không chỉ riêng tôi mà những người góp mặt trong chương trình này đều rất tự hào. Đây như một dấu son chói lọi trong hành trình làm nghề của anh em chúng tôi. Chúng tôi đều mong muốn mình sẽ trở thành một thành viên trong mùa 2.

Lê Dương Bảo Lâm: Ở ngoài đời, khán giả yêu thương thường xin chữ ký của chúng tôi. Nhưng khi bước vào đây, chính chúng tôi lại xin chữ ký của các đồng chí, không phải riêng gì chỉ huy mà kể cả những bạn chiến sĩ mới. Chúng tôi thật sự rất nể phục ý chí và tinh thần của họ.

Tham gia Chiến Sĩ Quả Cảm, các bạn có lo lắng hay e ngại điều gì không, bởi lẽ đây cũng là một môi trường rất khác so với cuộc sống đời thường của các bạn cũng như khác với tính chất công việc bình thường của mình?

Song Luân: Ngày nhận lời mời tham gia chương trình, sức khỏe của tôi vẫn rất ổn định. Nhưng trong những ngày cận kề bấm máy, tôi lại gặp một vài vấn đề khiến bản thân có ý định dừng lại. Tôi trăn trở rất nhiều, lo rằng điều kiện sức khỏe của mình khó duy trì xuyên suốt hành trình. Tôi sợ nếu chẳng may xảy ra sự cố hay bản thân suy sụp sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của cả ê-kíp. Tôi hiểu rõ đây là một chương trình thực tế cực kỳ khắc nghiệt, hoàn toàn khác với những gameshow mà tôi từng tham gia. Ở đây, chỉ khi có tinh thần quyết chiến và một ý chí thật sự mạnh mẽ bạn mới có thể vượt qua được những thử thách.

Hải Long: Tôi cũng mang trong mình khá nhiều trăn trở về vấn đề thể lực. Trước khi tham gia chương trình, mọi người hỏi tôi nếu chẳng may gặp chấn thương hay trục trặc sức khỏe, tôi có sẵn sàng chấp nhận không? Thú thật, lúc nghe câu hỏi ấy tôi rất lo lắng. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn quyết định bước vào, coi đó là cơ hội để thử sức và trải nghiệm.

Lê Dương Bảo Lâm: Điều tôi lo nhất là khán giả sẽ hiểu lầm. Từ trước đến nay, tôi tham gia nhiều chương trình giải trí và nhiệm vụ là mang đến tiếng cười cho khán giả. Với Chiến Sĩ Quả Cảm, cái chính là thể hiện hình ảnh của các chiến sĩ công an, nhưng tôi nghĩ yếu tố giải trí cũng rất quan trọng để chương trình thú vị và dễ tiếp cận hơn. Tôi tin chương trình cũng cần những nhân vật như tôi, anh Tiến Luật hay anh Kiều Minh Tuấn để cân bằng điều đó.

Nói thật, nếu muốn tôi nghiêm túc, đàng hoàng thì quá dễ, vì ngoài đời tôi vốn là một người đàn ông trầm tính, ít nói nhưng vì cơm áo gạo tiền, tôi bắt buộc phải mang yếu tố giải trí vào, đó là trách nhiệm công việc. Khi tôi mảng miếng hài hước nhiều hơn so với người khác, khán giả không hiểu và cho rằng tôi “cà rỡn”, nhưng thực ra không phải vậy. Tôi đã nói với chương trình sẽ hài đúng lúc, nghiêm túc đúng nơi cho nên mọi người hãy nhìn nhận toàn bộ sự việc. Nếu như mọi người xem chương trình, khi thực chiến hay giải quyết vấn đề sẽ không bao giờ thấy một Lê Dương Bảo Lâm đùa giỡn. Tôi nghĩ những điều tôi làm đủ để chứng minh cho mọi người thấy thái độ của mình.

Ngoài thị trường, nếu muốn tìm những người nghiêm túc, chỉn chu thì có rất nhiều. Như Hưng Nguyễn chẳng hạn, một người đưa ra thử thách nào cũng làm được. Nhưng tôi hay anh Tiến Luật thì khác, chúng tôi phải tạo ra những tình huống khác biệt, đôi khi cố tình sai để bị chỉ huy phạt. Nhờ vậy, khán giả sẽ thấy ngoài sự hoàn hảo còn có những khía cạnh khác, từ đó rút ra kinh nghiệm. Mọi người không hiểu và hay la tôi, nhưng từ hôm nay tôi mong mọi người sẽ hiểu và thông cảm cho tôi nhiều hơn.

Tiến Luật: Thật ra điều đó cũng là áp lực với những người làm hài như tôi hay Lê Dương Bảo Lâm. Nếu vào chương trình không vui cũng bị khán giả la, thắc mắc rằng mời chúng tôi vào đây để làm gì.

Các bạn làm thế nào để cân bằng giữa yếu tố giải trí và sự nghiêm túc đúng với môi trường của lực lượng công an nhân dân? Đây có vẻ là bài toán khó cho cả ekip?

MONO: Các chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ, có những quy tắc riêng và bắt buộc phải nhớ trong từng tình huống nên không có chuyện đùa giỡn trên thao trường. Sau khi đã tập luyện xong, họ là những người cực kỳ tình cảm, hài hước. Anh Lâm hay anh Luật như một khía cạnh khác của các chiến sĩ. Trước đây, khi chưa tiếp xúc với các chiến sĩ công an tôi cũng sợ lắm vì họ trông rất nghiêm khắc. Nhưng khi được tiếp xúc với những cán bộ ở đây thì tôi thấy cuộc sống của những người chiến sĩ cũng rất dễ thương, tâm lý và tình cảm.

Song Luân: Như mọi người cũng biết mục đích của chương trình Chiến sĩ quả cảm là để khán giả được nhìn thấy những góc khuất mà trước nay chưa từng biết. Làm sao để lan tỏa được hiệu quả nhất, chúng tôi phải cân bằng giữa yếu tố giải trí và sự nghiêm túc khi ra thao trường. Chúng tôi vẫn thoải mái nhất khi giao lưu cùng nhau, mặt khác vẫn đáp ứng hết những yêu cầu do ban huấn luyện đề ra. Anh Thành Trung và anh Tiến Luật là hai anh lớn, sức khỏe tuy không bằng những bạn trẻ nhưng mọi người vẫn dùng hết khả năng để đi đến hết chặng đường chứ chưa bao giờ bỏ cuộc. Tôi từng chứng kiến Lê Dương Bảo Lâm bị sưng chân đến mức mang giày không được, rất đau nhưng ảnh vẫn quyết tâm đi hành quân. Tôi thấy sự nghiêm túc của Lê Dương Bảo Lâm thật sự đã được đặt đúng nơi đúng chỗ.

Các bạn có biết về danh sách những người cùng mình tham gia chương trình này trước đó không, trong ngày đầu quay hình có sự bất ngờ hay bỡ ngỡ nào không?

Tiến Luật: Chúng tôi không biết danh sách trước đó, khi gặp nhau ngày đầu tôi bị choáng ngợp mà. Tôi đâu nghĩ mình được làm việc với MONO, Song Luân…(Cười) Bất ngờ nhất của tôi là không ngờ có một ngày MONO cắt tóc mình.

Neko Lê: Ngày đầu tiên gặp nhau khá nhẹ nhàng, chúng tôi chỉ bất ngờ không hiểu sao quay ngoài trời quá nhiều. Khi đó tôi nghĩ là tập đầu như thế thôi nhưng không, mấy ngày sau đều như vậy hết, luôn quay dưới trời nắng khắc nghiệt. Tôi bất ngờ khi chương trình quy tụ dàn cast ở đủ mọi lĩnh vực.

Với chương trình khắc nghiệt như Chiến Sĩ Quả Cảm, các bạn có bao giờ rơi vào chấn thương nghiêm trọng nhưng chưa chia sẻ không?

Neko Lê: Hình như ở đây ai cũng đã từng chấn thương 1-2 lần. Trộm vía là đến gần cuối hành trình tôi mới gặp vấn đề xây xát nhẹ, bị trượt té từ trên đồi xuống giữa trời mưa.

Lê Dương Bảo Lâm: Mọi người cũng thấy có nhiều người trong dàn cast đã rơi rụng dần (Cười). Đa số chúng tôi đều gặp sự cố một vài lần nhưng vì sự nghiêm túc và trách nhiệm làm nghề nên không thể dừng giữa chừng được. Tôi từng nói dù tôi xỉu chỗ đó luôn thì tôi mới dừng lại. Hôm nọ dù đầu tôi đổ máu, chân tôi sưng lên nhưng tôi vẫn quyết đi hành quân, đó chính là khoảnh khắc thể hiện sự nghiêm túc nhất hành trình làm nghề của tôi. Một điều tôi quan sát được là ở đây ai chấn thương thì các đồng chí sẽ nhanh chóng làm việc tâm lý trước khi cứu thương vào. Họ nói chúng tôi sẽ làm được, sẽ vượt qua. Chính những điều này đã rèn luyện cho chúng tôi sự quyết tâm, tinh thần thép, sự cương trực để vượt qua chính mình.

Song Luân: Thật ra chương trình quay tầm một tháng là xong rồi nhưng cứ một tuần thì phải nghỉ để đi “sửa sang” lại cơ thể.

Tiến Luật: Dù gặp chấn thương nhưng khi xem lại chương trình tôi cảm thấy xứng đáng với công sức các anh em đã bỏ ra. Chương trình ghi hình trong thời tiết mùa hè ở miền Bắc, các anh em phải mặc những bộ trang phục như thế này để đứng ghi hình ngoài trời từ 7h sáng đến 11h, sau đó nghỉ trưa rồi lại đứng ngoài trời tiếp. Dù anh em bị cảm nắng, mệt mỏi nhưng không ai muốn bỏ cuộc, đến khi nào bác sĩ của chương trình bắt buộc thì mới nghỉ ngơi thôi. Khi chương trình lên sóng được khán giả yêu thương, đứng top thì chúng tôi rất mừng và hạnh phúc.

Khi poster chương trình được công bố, Tiến Luật được xếp ở vị trí trung tâm nhưng sau đó lại xuất hiện một poster khác có Lê Dương Bảo Lâm ở vị trí center. Có “nội tình” gì trong sự việc này không?

Tiến Luật: Tôi là người lớn tuổi nhất trong đoàn nên ekip cũng thương tôi cho tôi đứng ở trung tâm, tôi để sau Lâm thì sợ Lâm sẽ bị la. Trong quy tắc sắp xếp hình ảnh thì người lớn sẽ được ưu tiên, kiểu như trưởng bối rồi tới hậu bối. Nhưng Lê Dương Bảo Lâm hay làm content, chỉnh sửa này kia thôi. Lâm làm đâu có nhiêu tiền đâu, bao nhiêu tiền đổ vô làm hình ảnh hết rồi. Lâm đi làm chứ gia đình cũng buồn lắm, không có kinh tế (Cười).

Lê Dương Bảo Lâm: Haha Haha

Lê Dương Bảo Lâm đã định hình hình ảnh thế nào khi góp mặt trong Chiến sĩ quả cảm?

Lê Dương Bảo Lâm: Nhiệm vụ của tôi là dùng lăng kính hài hước để đưa hình ảnh các chiến sĩ công an đến gần hơn với công chúng. Nếu bắt tôi cái gì cũng phải làm được thì tôi nghĩ tôi sẽ làm tốt hơn những người ở đây. Ví dụ Hải Long, về sự lao động, vất vả… thì chắc chắn tôi sẽ hơn Long, về kinh doanh thì tôi không nói vì… chắc thua. Về kinh nghiệm sống thì tôi chắc chắn sẽ hơn MONO. Tôi là người thường xuyên ăn “biên bản” nhất, có lần tôi mặc cái quần xà lỏn chạy ra thì mọi người sẽ nghĩ tại sao tôi lại vụng về, lượm thượm đến như vậy. Tuy nhiên, khi tham gia bất kì chương trình nào tôi cũng đã có sự nghiên cứu. Tôi từng xem clip anh chiến sĩ thật đang ăn cơm, đang tắm thì các anh lật đật chạy, có khi phải mặc quần áo trên xe. Khi tôi quan sát những hình ảnh đó, tôi mới đưa vào nét diễn của mình, để thể hiện việc khi có chuông báo cháy thì dù làm gì các chiến sĩ cũng phải phản ứng nhanh.

Tôi nghĩ nếu mình xây dựng một hình ảnh bình yên, chỉn chu quá thì mời tôi làm gì, để Hưng Nguyễn có thể gánh team hoặc làm cái gì cũng suôn sẻ thì mời MONO. Mọi người thấy hình ảnh cái liều của tôi trên mạng đó, mỗi khi tôi làm như vậy đều ăn biên bản và cảnh cáo hoài. Nhưng tôi vẫn làm để phần nào cho khán giả biết đến chương trình, ngoài lương diễn viên tôi còn có lương truyền thông nữa. Bất cứ giá nào tôi cũng phải kiếm chuyện để mà làm (Cười). Chứ tôi bây giờ đủ tuổi để nhìn nhận cái nào đúng, cái nào sai, cái nào nên và không nên làm, nghiêm túc phải có giải trí chứ.

Có người từng nói: “Chỉ khi khoác lên bộ quân phục, bạn mới hiểu được hết trọng trách của người lính”. Sau hành trình này, bạn có cảm nhận gì về câu nói ấy?

MONO: Câu hỏi này cần sự sâu lắng để trả lời. Mà sao các anh giao cho em vậy?

Dàn cast: Trời ơi tại em sâu, sâu đến nỗi đào không lên mà!

MONO: (Cười) Như tôi từng chia sẻ, trước khi tham gia chương trình, tôi có cái nhìn khác với các cán bộ, bởi thật sự tôi chưa bao giờ được tiếp xúc nhiều với các anh. Nhưng sau thời gian sinh hoạt chung - cùng ăn, cùng ngủ, cùng tắm giặt, cùng rèn luyện - tôi đã hiểu thêm phần nào về cuộc sống và công việc của họ. Khi được trực tiếp lắng nghe những câu chuyện từ các chiến sĩ thực thụ, tôi mới thấy rõ rằng đằng sau sự bình yên chúng ta đang tận hưởng mỗi ngày là biết bao khó khăn, vất vả và cả nguy hiểm mà các chiến sĩ phải đối diện.

Tham gia chương trình, sống và trải nghiệm cùng đồng đội, tôi học được cách bình tĩnh hơn, sống chậm lại để biết trân trọng những gì mình đang có. Được làm việc, theo đuổi ước mơ trong một đất nước hoà bình, yên ổn - với tôi, đó đã là một may mắn rất lớn. Nhân dịp này, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các chiến sĩ, cán bộ công an đã tạo điều kiện cho chúng tôi được học tập và sinh hoạt tại đơn vị.

Tiến Luật: Tiếp lời Việt Hoàng, tôi xin gửi lời cảm ơn đến hậu phương của các chiến sĩ. Tham gia chương trình này, tôi mới hiểu rằng phía sau các anh là cả một gánh nặng tâm lý rất lớn. Mỗi lần các anh lên đường đánh án, bố mẹ, vợ con đều phải sống trong lo âu, thấp thỏm, thậm chí nhiều ngày liền mất ngủ vì chờ tin của các anh trong bao nhiêu ngày làm nhiệm vụ. Để vượt qua những ngày tháng ấy, người nhà của các chiến sĩ cần một niềm tin rất lớn, một tình yêu thật nhiều dành cho người thân của mình, và trong đó chắc chắn cũng có cả sự dũng cảm. Chính vì vậy, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình của các chiến sĩ - những hậu phương vững chắc để các anh hoàn thành nhiệm vụ, giữ gìn bình yên cho cuộc sống của tất cả chúng ta.

Lê Dương Bảo Lâm: Sau chương trình Chiến Sĩ Quả Cảm, chúng tôi tha thiết mong công ty sản xuất thêm một phiên bản mới mang tên “Vợ của Chiến Sĩ Quả Cảm”. Bởi tôi nghĩ, truyền thông thường ca ngợi những chiến công ngoài mặt trận của các anh, nhưng sự dũng cảm lớn nhất đôi khi lại là khoảnh khắc họ trở về, đối diện với gia đình và kể cho vợ con nghe những gì các chiến sĩ đã trải qua. Chúng tôi đi làm, vợ ở nhà thường rất vui vì biết chồng đang mang tiền về. Nhưng với các anh chiến sĩ, mỗi lần ra trận là một lần đối diện với hiểm nguy, và không ai dám chắc đó có phải là lần cuối cùng hay không. Sau chương trình này, nếu có chương trình “Vợ của Chiến Sĩ Quả Cảm” thì tôi xin đề xuất Quỳnh Quỳnh để lột tả những điều đó. Anh có đề xuất gì không anh Luật?.

Tiến Luật: Anh chỉ đề xuất mình làm chương trình “Mẹ của Chiến Sĩ Quả Cảm” và mời mẹ của Lâm tham gia.

Dàn cast: Hahaha.

Sau khi chương trình lên sóng, vợ và gia đình của các bạn đã phản ứng thế nào khi thấy một hình ảnh rất khác của các anh được lên sóng?

Hải Long: Khi tôi nhận lời tham gia, gia đình đã rất ngạc nhiên. Bởi trước giờ hình ảnh của tôi luôn gắn với sự nhẹ nhàng, không quá quyết đoán hay mạnh mẽ, nên mọi người lo lắng, không biết liệu tôi có thể vượt qua được hay không. Thế nhưng khi nhìn thấy tôi lên sóng, vượt qua từng thử thách, mọi người rất ngạc nhiên vì không ngờ tôi cũng có thể vượt qua được những thử thách. Bố mẹ không nói ra nhiều, nhưng tôi có thể thấy sự tự hào ánh lên trong mắt họ. Mỗi lần tôi xuất hiện trên truyền hình, mẹ đều nhắn nhủ, động viên, tiếp thêm tinh thần cho tôi. Và điều khiến tôi xúc động nhất chính là bé con của mình. Mỗi khi bạn bè đến chơi, bé lấy hình ảnh của tôi ra khoe: “Ba Long làm Chiến Sĩ Quả Cảm nè!”. Chỉ một câu nói đơn giản vậy thôi, nhưng đủ để tôi thấy tự hào, coi đây là một dấu mốc thật sự lớn trong cuộc đời mình.

Song Luân: Đây là một lần nhận lời mời rất lạ với tôi, khác hẳn so với trước giờ. Tôi còn nhớ hôm đó mình về thăm ba mẹ ở Đồng Nai, mang theo phong thư lời mời của Bộ Công an vẫn còn niêm phong. Mẹ nhìn thấy, liền mở ra đọc rồi bảo tôi nên tham gia chương trình này. Đó là lần đầu tiên trong đời, mẹ là người quyết định việc tôi có tham gia một chương trình hay không.

MONO: Bố mẹ và anh trai tôi đều biết tôi tham gia chương trình. Ban đầu, mọi người cũng chưa hình dung được Chiến Sĩ Quả Cảm sẽ khác biệt thế nào so với những show khác mà tôi từng tham gia. Nhưng đến khi nhìn thấy tôi khoác lên mình bộ cảnh phục, cả nhà rất vui. Thật ra, trước đây bố mẹ cũng từng mong tôi theo ngành, nên khoảnh khắc đó khiến họ càng tự hào hơn. Khi tôi gọi điện về, bố mẹ và anh trai đều nhắn nhủ, động viên tôi phải cố gắng hoàn thành thật tốt mọi nhiệm vụ.

Tiến Luật: Khi tôi nhận được lời mời từ Bộ Công an và báo cho mẹ biết, mẹ tôi xém xỉu. Mẹ còn nói: “Trời ơi, làm gì mà đến mức Bộ Công an mời!”. Sau khi tôi giải thích rõ ràng, cả gia đình đều rất vui và ủng hộ, còn vợ tôi kêu đi mấy tháng về cũng được.

Hưng Nguyễn: Ngay khi nhận lời tham gia chương trình, tôi đã khoe ngay với gia đình. Dù tôi không xuất hiện ở những tập đầu, nhưng khi chương trình lên sóng, cả nhà đã rất mong chờ. Gia đình theo dõi từng tập chỉ để chờ giây phút được nhìn thấy tôi trong màu áo của lực lượng công an. Trong suốt thời gian ghi hình, tôi cũng có nhiều thay đổi về ngoại hình. Gia đình luôn động viên, nhắc nhở tôi phải cố gắng hết sức để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Sau khi phát sóng được một số tập, chương trình đã gặt hái được nhiều thành tích đáng nể. Các bạn cảm nhận thế nào về sức lan tỏa, sức ảnh hưởng của show sau những tập phát sóng vừa qua?

Neko Lê: Tất nhiên, khi tham gia một chương trình và đạt được nhiều thành tích thì ai cũng vui. Nhưng điều quan trọng hơn mà Chiến Sĩ Quả Cảm mang lại, theo tôi, là giúp khán giả thấu hiểu hơn những vất vả, nỗi khổ của các chiến sĩ. Thực ra, những câu chuyện về lực lượng công an nhân dân làm nhiệm vụ đã được báo chí, truyền thông đưa tin nhiều, nhưng không phải ai - kể cả bản thân tôi - cũng cảm nhận hết được.

Có lúc, chúng ta xem tin tức về một vụ cháy, thoạt nhìn tưởng đơn giản, nhưng đằng sau đó lại là cả một câu chuyện dài, đầy gian nan và hy sinh. Tôi mong rằng khi chương trình được biết đến nhiều hơn, khán giả sẽ có sự thấu cảm sâu sắc hơn, và có cái nhìn tích cực hơn đối với lực lượng công an nhân dân.

Hưng Nguyễn: Ngoài sự thấu hiểu dành cho lực lượng công an nhân dân, tôi cảm nhận được điều mà chương trình làm được chính là tuyên truyền cho người dân về kiến thức phòng cháy chữa cháy.

Dàn sao "bóc tật xấu" của nhau trong chương trình

Một số hình ảnh hậu trường của dàn Chiến sĩ Quả Cảm:

Cảm ơn những chia sẻ của các bạn!