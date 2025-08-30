Khối nghệ sĩ thi nhau "chạy marathon" giữa tổng duyệt, ai chứng kiến cũng phải bật cười: Chuyện gì đây?

Không khí tổng duyệt diễu binh, diễu hành 2/9 tại Hà Nội vốn trang nghiêm, tự hào, nhưng đôi lúc cũng xen lẫn những khoảnh khắc cực kỳ đáng yêu khiến khán giả có mặt không khỏi bật cười. Mới đây, loạt nghệ sĩ đình đám như Phương Thanh, Huỳnh Lập, Hoàng Thuỳ Linh, Phan Mạnh Quỳnh, Lương Thuỳ Linh, Hoàng Yến Chibi, MOMO, Trang Pháp... bất ngờ bị bắt gặp cảnh tượng dồng loạt thi nhau chạy hì hục giữa buổi tổng duyệt.

Khoảnh khắc dàn sao đình đám cùng nhau "chạy marathon" giữa khung cảnh rợp cờ đỏ sao vàng khiến người chứng kiến vừa bất ngờ, vừa thích thú. Huỳnh Lập, Hoàng Yến Chibi hay Lương Thuỳ Linh vừa chạy vừa vẫy tay chào khán giả như một màn "fan service" ngẫu hứng. Hoà Minzy phải nhờ Đức Phúc cầm hộ đôi giày cao gót "cà kheo" để di chuyển nhanh hơn. Dàn sao như Thu Quỳnh, Thanh Sơn, Hoàng Thuỳ Linh, MONO cũng "vắt chân lên cổ" chạy cùng băng dải lụa dẫn đầu đoàn.

Dàn nghệ sĩ dẫn đầu đoàn chạy như vận động viên marathon khiến người dân bên đường phải bật cười

Trang Pháp và MONO "nhanh như chớp" lướt qua dòng người

Các nghệ sĩ đều di chuyển rất vội vàng dù diện trang phục cầu kỳ

Huỳnh Lập vừa chạy vừa giao lưu với người dân

Nam ca sĩ nhanh chóng ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt có 1-0-2 này

Ca sĩ Phương Thanh cho biết cũng đã chạy tăng tốc để kịp giờ

Dù gấp rút nhưng các nghệ sĩ vẫn rất vui vẻ, hào hứng

Bùi Công Nam cũng có clip chạy viral khắp MXH

Nguyên nhân là bởi trong phần tổng duyệt, lịch trình được chia theo từng khối và đội hình. Vì "cháy timeline", nhiều nghệ sĩ rơi vào tình huống phải chạy nhanh để kịp nhập đội hình đúng giờ, đảm bảo tiến độ chung. Hình ảnh những gương mặt quen thuộc của showbiz Việt, trong tà áo dài hoặc vest chỉnh tề, vừa hớt hải chạy vừa cười tươi rói đã tạo nên một trong những kỷ niệm thú vị nhất của ngày tổng duyệt.

Trên trang cá nhân, Huỳnh Lập chia sẻ: "Khối chạy deadline sáng nay. Quá nhiều kỷ niệm vui". Anh còn hài hước cho biết đây chính là những đại diện của "Khối chạy show": "Đang tiến vào lễ đài là Khối Chạy Show, tốc độ chạy có thể đến 2-3 show /1 ngày".

Đây không chỉ là một tình huống hài hước, mà còn là kỷ niệm khó quên, cho thấy sự nhiệt tình và hết mình của nghệ sĩ trong ngày tổng duyệt quan trọng. Đặc biệt, những khoảnh khắc gần gũi, đời thường này lại càng khiến trải nghiệm tổng duyệt thêm phần đáng nhớ, giúp nghệ sĩ và cả người thân có mặt tại sự kiện cảm nhận được sự vui vẻ, nhẹ nhàng bên cạnh không khí thiêng liêng, tự hào. Chính sự hài hước và đáng yêu ấy đã biến buổi tổng duyệt thành một trải nghiệm trọn vẹn, vừa trang nghiêm, long trọng, vừa thân tình, gần gũi.

Hoàng Yến Chibi và Lương Thuỳ Linh cũng có khoảnh khắc dở khóc dở cười

Diễn viên Bảo Hân và mái tóc khổ nhất sáng nay!

Mặc dù có lúc bị "cháy timeline" phải chạy thục mạng để kịp giờ nhưng khi bước vào đội hình chính thức, các nghệ sĩ vẫn giữ sự nghiêm túc tuyệt đối, trang phục chỉnh tề, động tác đồng đều và tuân thủ đúng quy trình tập luyện. Chính sự chuyên nghiệp này đã giúp khối nghệ sĩ không chỉ mang lại những giây phút vui vẻ, gần gũi trong hậu trường mà còn đảm bảo hình ảnh đẹp, chỉn chu nhất khi lên sóng trong ngày trọng đại 2/9.

Dàn sao Việt khi lên sóng trực tiếp Tổng duyệt sáng nay