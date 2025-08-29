Nghệ sĩ Việt rộ trào lưu thời trang yêu nước

Hướng tới lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), nhiều nghệ sĩ tham gia trào lưu yêu nước bằng cách diện nhiều bộ trang phục in hình quốc kỳ cờ đỏ sao vàng, họa tiết hoa sen và trống đồng.

Trong không khí cả nước đang hướng đến lễ kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), dàn nghệ sĩ rộ trào lưu thời trang yêu nước. NSƯT Như Huỳnh diện áo dài đỏ in cờ Việt Nam, hình ảnh trống đồng - biểu tượng văn hóa lâu đời của VIệt Nam.

Nữ nghệ sĩ cho biết cô thể hiện tình yêu quê hương đất nước khi diện áo dài in hình bản đồ Việt Nam. "Mỗi dịp Quốc khánh, lòng tôi dâng trào niềm tự hào dân tộc. Tôi muốn khoác lên chiếc áo dài để tôn vinh vẻ đẹp truyền thống, khẳng định tình yêu nước, niềm tin và lòng tri ân với các thế hệ cha ông đã hy sinh cho độc lập, tự do", NSƯT Như Huỳnh nói.

Hoa hậu Bảo Ngọc có mặt tại Hà Nội để tham gia tập luyện cùng đội diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình. Trước đó, cô góp mặt tại triển lãm 80 năm thành tựu đất nước. Miss World Vietnam 2024 diện áo dài, nón lá truyền thống, in hình hoa sen đậm truyền thống Việt Nam.

Dương Hoàng Yến, Tiểu Vy và Lương Thùy Linh hòa vào trào lưu yêu nước với trang phục in hình cờ đỏ sao vàng, khoác khăn hình quốc kỳ tại buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025).

Dương Hoàng Yến và Tiểu Vy sẵn sàng cho buổi diễu hành tại Quảng trường Ba Đình sáng 2/9.

Hoa hậu Tiểu Vy nói cô tự hào khi diện trang phục yêu nước tham gia lễ diễu hành ở Hà Nội: "Tôi vinh dự khi được tham gia buổi sơ duyệt Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Trước đó, tôi tham dự Lễ diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TPHCM, đó là trải nghiệm đáng nhớ. Được đóng góp một phần nhỏ trong ngày hội lớn của toàn dân tộc khiến tôi thêm trân trọng tinh thần đoàn kết và niềm tự hào Việt Nam”.

Hồng Diễm diện áo dài truyền thống, nón lá in quốc kỳ Việt Nam dự sơ duyệt cấp Nhà nước lễ diễu binh, diễu hành A80.

Xuất hiện tại buổi tập luyện lễ diễu binh, diễu hành, Hiếu Nguyễn và Lâm Thanh Nhã - hai người lính trong Mưa đỏ - hòa cùng trào lưu trang phục yêu nước.

Trọng Hiếu đăng ảnh check-in tại Hà Nội với khăn quàng cổ hình quốc kỳ đang trend thời gian qua. Nam ca sĩ cho biết anh sẵn sàng hòa chung không khí A80 ở thủ đô.

