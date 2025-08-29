Nghệ sĩ Việt rộ trào lưu thời trang yêu nước

Hoa hậu Tiểu Vy nói cô tự hào khi diện trang phục yêu nước tham gia lễ diễu hành ở Hà Nội: "Tôi vinh dự khi được tham gia buổi sơ duyệt Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Trước đó, tôi tham dự Lễ diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TPHCM, đó là trải nghiệm đáng nhớ. Được đóng góp một phần nhỏ trong ngày hội lớn của toàn dân tộc khiến tôi thêm trân trọng tinh thần đoàn kết và niềm tự hào Việt Nam”.