Selena Gomez sắp thành vợ người ta: Xinh đẹp dịu dàng phát sốt, diện bikini sexy muốn "ná thở" trong tiệc độc thân

Vào ngày 29/8, Selena Gomez đã "xả" loạt ảnh từ tiệc độc thân của cô lên trang cá nhân 417 triệu người theo dõi. Được biết, cựu công chúa Disney đã tổ chức tiệc trên du thuyền cùng nhóm bạn bè ở Cabo San Lucas, Mexico.

Selena Gomez diện váy hở lưng đính ngọc trai cùng voan trắng có thêu chữ "cô dâu tương lai" tinh tế, tôn lên nhan sắc vô cùng xinh đẹp và ngọt ngào. Không dừng lại tại đây, ngôi sao sinh năm 1992 còn diện bikini trắng khoe thân hình sexy "ná thở" như muốn đốt mắt khán giả. Netizen cho rằng vì sắp làm cô dâu nên Selena Gomez đã áp dụng nhiều biện pháp để giảm cân, nhằm trẻ đẹp và khỏe mạnh hơn trong ngày trọng đại của cuộc đời mình. Loạt ảnh từ tiệc độc thân của Selena Gomez nhanh chóng đạt 4 triệu lượt "thả tim", gây bão khắp các trang mạng xã hội.

Selena Gomez đã có thời gian vui vẻ bên "hội chị em" trước thềm hôn lễ

Cô diện chiếc váy trắng đính ngọc trai, đeo voan ra dáng cô dâu lắm rồi!

Chiếc váy giúp Selena khoe lưng trần quyến rũ, trên voan còn thêu dòng chữ "cô dâu tương lai" đầy tinh tê

Nữ diễn viên, ca sĩ kiêm doanh nhân tiếp tục "đốt mắt" khán giả khi diện bikini trắng

Bức ảnh Selena diện bikini cùng voan cô dâu khiến mạng xã hội bùng nổ. Không còn "phát tướng" vì bệnh tật, cựu công chúa Disney thon thả hơn hẳn, tự tin khoe 3 vòng gợi cảm cùng đôi chân thon dài

Ngôi sao 33 tuổi thả dáng trong ánh nắng vàng trên du thuyền

Cô vui vẻ tận hưởng khoảnh khắc độc thân cuối cùng trước khi lên xe hoa

Đi cùng Selena Gomez là những người bạn bè thân thiết

Selena Gomez tự hào khoe danh xưng mới của cô là Mrs. Levin (tên thật của Benny Blanco là Benjamin Levin)

Benny Blanco dù vắng mặt trong chuyến đi này nhưng vẫn xuất hiện theo cách vô cùng hài hước

Bữa tiệc được trang hoàng lãng mạn với chữ "Cô dâu" ở khắp mọi nơi

Selena Gomez - Benny Blanco được cho là sẽ tổ chức đám cưới kéo dài 2 ngày tại biệt thự xa hoa 35 triệu USD của họ tại California (Mỹ) vào tháng 9 tới đây. Đám cưới sẽ diễn ra theo nghi lễ thề nguyện. Cặp đôi hy vọng ngày trọng đại sẽ diễn ra ấm cúng, riêng tư và mang đậm dấu ấn cá nhân.

Lễ cưới được cho là chỉ có sự tham dự của gia đình và bạn bè thân thiết. Họ đã gửi thư mời đến 1 số người bạn, bao gồm cả Taylor Swift và bạn trai Travis Kelce. Người trong cuộc tiết lộ Selena - Benny chọn tổ chức đám cưới cuối hè vì lịch trình của họ sẽ rất bận rộn vào mùa thu và mùa đông năm nay. Lịch trình của các khách mời nổi tiếng cũng tương tự. Selena - Benny đã gặp khó khăn khi xếp lịch đám cưới khớp theo lịch trình dày đặc của cô bạn thân nổi tiếng Taylor Swift: "Selena không tổ chức đám cưới chỉ để đón Taylor, nhưng cô ấy muốn Taylor tham dự và rất mong Taylor có thể đi cùng Travis".

Selena Gomez - Benny Blanco sẽ cưới vào tháng 9

Được biết, cặp đôi tăng cường an ninh cho đám cưới bởi có rất nhiều khách mời hạng A. Để đảm bảo sự riêng tư, Selena Gomez cũng đang cân nhắc yêu cầu tất cả khách mời không dùng điện thoại tại lễ cưới. Lực lượng an ninh đang được triển khai gấp rút vì Selena Gomez - Benny Blanco không thể hoãn ngày cưới do quá bận rộn.

Hạnh phúc càng như nhân đôi lên khi bạn thân của Selena là Taylor Swift cũng thông báo đính hôn với Travis Kelce. Nhiều khả năng Taylor Swift sẽ đóng vai trò quan trọng trong đám cưới của Selena Gomez và ngược lại. Cựu công chúa Disney cũng chúc mừng bạn thân bằng cách chia sẻ lại ảnh Taylor đính hôn và những điều cô viết năm 2009: "Tình yêu đích thực đôi khi vẫn xảy ra. Nó không phải là thứ chúng ta tự bịa ra khi 9 tuổi. Tôi phải tin điều đó. Bạn cũng vậy".