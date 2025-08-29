Bằng Kiều lên tiếng về thông tin nhạy cảm

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao trước nhiều thông tin nhạy cảm nhắm đến ca sĩ Bằng Kiều, khiến khán giả yêu mến anh không khỏi hoang mang. Nguồn cơn xuất phát từ một đoạn clip nam ca sĩ quay lại khoảnh khắc con trai hát trong một sự kiện được cho là không phù hợp. Trước ồn ào này, nam ca sĩ đã chính thức đăng tải dòng trạng thái dài trên trang cá nhân để làm rõ mọi việc.

Bằng Kiều khẳng định từ trước đến nay, anh chưa từng có bất kỳ phát ngôn hay hành động nào đi ngược lại lợi ích của đất nước và nhân dân. Nam ca sĩ gọi những lời bịa đặt trên mạng xã hội là vu khống ác ý, hoàn toàn không đúng sự thật.

Bằng Kiều phủ nhận thông tin nhạy cảm được lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua

Bằng Kiều nhấn mạnh: "Những ngày qua, có nhiều tin đồn thất thiệt khiến khán giả yêu thương tôi hoang mang. Tôi xin khẳng định từ trước đến nay, tôi chưa từng có bất kỳ phát ngôn hay hành động nào đi ngược lại lợi ích của đất nước, của nhân dân. Với tôi, con trai và âm nhạc luôn là tình yêu, niềm tự hào lớn nhất. Những gì tôi chia sẻ đều xuất phát từ tình yêu, tuyệt đối không mang theo bất kỳ mục đích nào khác.

Nhiều người khuyên tôi nên tiếp tục im lặng, bởi 1 số người, sẽ chỉ nghe những điều họ muốn nghe, nhưng tôi nghĩ đã đến lúc mình cần phải lên tiếng. Xin cảm ơn tình cảm và niềm tin của khán giả dành cho tôi trong suốt chặng đường qua. Tôi sẽ tiếp tục cống hiến, sống xứng đáng với tình yêu ấy và góp phần nhỏ bé giữ gìn, lan tỏa âm nhạc Việt Nam".

Nam ca sĩ khẳng định sẽ luôn cống hiến và lan toả âm nhạc nước nhà

Bằng Kiều sinh năm 1973 tại Hà Nội, xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật khi mẹ là nghệ sĩ cải lương còn cha là bác sĩ nhưng yêu thích văn nghệ. Anh từng là thành viên các ban nhạc Chìa Khóa Vàng, Hoa Sữa, Quả Dưa Hấu trước khi tách ra solo và nhanh chóng trở thành giọng ca được nhiều khán giả yêu thích. Năm 2002, Bằng Kiều quyết định kết hôn với Trizzie Phương Trinh và sau đó sang Mỹ định cư.

Nổi bật với chất giọng mượt mà, giàu cảm xúc, Bằng Kiều gắn liền với loạt ca khúc đình đám như Trái tim bên lề, Nơi tình yêu bắt đầu,... Ngoài sự nghiệp âm nhạc, anh còn từng là giám khảo Thần tượng âm nhạc Việt Nam 2016 và nhiều lần góp mặt trong các chương trình lớn. Sau thời gian định cư tại Mỹ, nam ca sĩ trở lại Việt Nam hoạt động và vẫn giữ được sức hút lớn sau nhiều thập kỷ đi hát.

Bằng Kiều là giọng ca gắn liền với nhiều thế hệ khán giả

Thời gian gần đây, Bằng Kiều gây chú ý khi tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai bản Việt. Tại đây, anh được bầu làm thủ lĩnh của Nhà Mứt Gừng và liên tục mang đến những màn trình diễn khiến khán giả "nổi da gà". Đặc biệt, tiết mục Dạ cổ hoài lang kết hợp cùng NSND Hữu Quốc đã trở thành điểm nhấn, khiến khán giả bất ngờ vì khả năng hát vọng cổ truyền cảm của giọng ca Trái tim bên lề.

Bằng Kiều lại cười: "Tôi tham gia ATVNCG bởi thật lòng cũng muốn được chia sẻ những câu chuyện đời sống và kinh nghiệm nhiều năm ca hát với các đồng nghiệp trẻ. Tôi cũng có thể học hỏi được từ họ những kỹ năng nghề hiện đại, sáng tạo mới mẻ để tiệm cận khán giả đương thời".