"Tình đầu quốc dân" Suzy sắp cưới "Song Joong Ki phiên bản tỷ phú"?

Ngày 29/8, tờ Nate đưa tin MXH Hàn Quốc rầm rộ thông tin "tình đầu quốc dân" Suzy sắp kết hôn với 1 CEO nổi tiếng. Nguồn tin khẳng định sớm thôi truyền thông xứ kim chi sẽ đăng tải tin vui Suzy lên xe hoa. Hôn phu của mỹ nhân sinh năm 1994 được cho là doanh nhân Kim Byung Hoon, sinh năm 1988, hơn Suzy 6 tuổi. Kim Byung Hoon ngoài đầu óc kinh doanh nhạy bén, có khối tài sản kếch xù, đại gia này còn gây chú ý nhờ ngoại hình được so sánh với tài tử Song Joong Ki.

Kim Byung Hoon là CEO của công ty APR. APR hiện sở hữu nhiều thương hiệu mỹ phẩm, thời trang với dàn đại sứ nổi tiếng như Kim Hee Sun, Jung Ji So, Jang Won Young (IVE), Yoo Jae Suk, Taeyeon (SNSD). Năm ngoái, Kim Byung Hoon đã đưa APR lên sàn chứng khoán. Chỉ sau 1 năm 5 tháng, anh đã giúp APR đạt vốn hóa 7.900 tỷ won (hơn 150 nghìn tỷ đồng), trở thành công ty mỹ phẩm số 1 Hàn Quốc về giá trị thị trường. Thành công này đưa Kim Byung Hoon lên hàng "tỷ phú ngành làm đẹp". Anh sở hữu khối tài sản lên đến 2,5 nghìn tỷ won (47,5 nghìn tỷ đồng). Cá nhân Kim Byung Hoon đang nắm giữ hơn 11,95 triệu cổ phiếu (31,35%), trị giá khoảng 2.492 tỷ won (47,3 nghìn tỷ đồng) theo giá chốt phiên ngày 28/8.

MXH xứ kim chi bùng nổ với tin Suzy sắp cưới Kim Byung Hoon

Vibe soái ca, được ví giống tài tử Song Joong Ki của CEO công ty APR

Thông tin Suzy sắp kết hôn với Kim Byung Hoon gây xôn xao dư luận. Nhiều người thắc mắc về thời gian hẹn hò của cặp sao, và không biết liệu Suzy có bỏ cuộc chơi, giải nghệ sớm sau khi kết hôn. Trước tin đồn đời tư, Management SOOP - công ty quản lý của Suzy - đã lên tiếng bác bỏ. "Thông tin Suzy bí mật kết hôn không phải sự thật". Sau đó, Giám đốc Kim Jang Kyun của Management SOOP cũng đăng tải dòng trạng thái gay gắt, thay Suzy bác bỏ thông tin cô sắp cưới: "Ai tung tin đồn nhảm sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý trước tòa".

Công ty quản lý bác bỏ thông tin Suzy sắp đi lấy chồng

Trong quá khứ, Suzy từng 2 mỹ nam cực phẩm của showbiz Hàn là Lee Min Ho và Lee Dong Wook. Trong đó, "tình đầu quốc dân" và Lee Min Ho bắt đầu hẹn hò từ tháng 3/2015. Sau đó, Dispatch chụp được loạt ảnh cặp đôi bên nhau tại châu Âu. Lee Min Ho và Suzy nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả vì tương xứng từ ngoại hình cho đến danh tiếng. Tuy nhiên, vào tháng 11/2017, cặp đôi thông báo chia tay vì lý do cá nhân.

Hình ảnh hẹn hò của Suzy và Lee Min Ho từng bị Dispatch ghi lại

Đến ngày 9/3/2018, truyền thông "khui" tin Suzy hẹn hò Lee Dong Wook. Ngay trong ngày cả 2 lên tiếng xác nhận mối quan hệ tình cảm đang trong giai đoạn chớm nở. Cặp đôi không nhận được nhiều sự ủng hộ do có khoảng cách tuổi tác quá lớn, Lee Dong Wook hơn Suzy đến 13 tuổi. "Nhanh như 1 cơn gió" chính là cách miêu tả về chuyện tình của họ. Đến ngày 2/7/2018, tức là chỉ sau 4 tháng hẹn hò tìm hiểu, Lee Dong Wook - Suzy xác nhận chia tay vì lý do muôn thưở "lịch trình bận rộn".

Suzy có cuộc tình ngắn ngủi với "thần chết" Lee Dong Wook

Nguồn: Nate, KoreaBoo