Mới 2 năm thôi mà "tình màn ảnh" điển trai của Suzy sao lại ra nông nỗi này?

Vào ngày 8/7, buổi họp báo ra mắt phim Low Life đã được tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc. Tại đây, nam diễn viên Yang Se Jong bất ngờ trở thành nhân vật chiếm trọn spotlight. Tuy nhiên, lý do lại là ngoại hình khác lạ của anh.

Từ mỹ nam ngời ngời, Yang Se Jong bất ngờ trở thành "ông chú" mặt tròn xoe, trông mệt mỏi và xuống sắc hẳn đi. Nam diễn viên sinh năm 1992 tăng cân thấy rõ, khiến những đường nét điển trai trên gương mặt bị che khuất. Kiểu tóc lòa xòa rối tung, trang phục đơn điệu càng trừ thêm điểm ngoại hình của Yang Se Jong.

Yang Se Jong chiếm trọn spotlight trong họp báo phim khi xuất hiện với ngoại hình khác lạ

Mỹ nam điển trai 1 thời tăng cân thấy rõ, già nua như "ông chú", gương mặt trở nên tròn xoe

Những đường nét đẹp trên gương mặt anh bị che lấp

Mái tóc lòa xòa càng "dìm" visual của Yang Se Jong

Ngay lập tức, loạt ảnh này khiến cư dân mạng Hàn Quốc chết lặng. Dù không phải mỹ nam vạn người mê, nhưng trước đây Yang Se Jong cũng sở hữu gương mặt điển trai cuốn hút. Cách đây 2 năm, anh còn sánh đôi làm "tình màn ảnh" đối với đại mỹ nhân Suzy trong phim Doona! mà chẳng hề chênh lệch. Cư dân mạng không khỏi thắc mắc lý do vì sao Yang Se Jong ra nông nỗi này, thậm chí lo lắng rằng có thể anh bị bệnh.

- Không biết món gì ngon đến thế nhỉ?

- Bạn có chắc là Yang Se Jong không bị bệnh không?

- Ngoại hình là công việc của anh ấy... ước gì anh ấy sẽ cải thiện bản thân.

- Trông Yang Se Jong có vẻ không được khỏe mạnh lắm.

- Tôi không nghĩ anh ấy tăng cân vì không tập luyện, tôi nghĩ là do uống rượu. Không phải ai bị bệnh cũng tăng cân và không tập thể dục được. Có lẽ Yang Se Jong không ăn kiêng, các diễn viên nam sống 1 cuộc sống dễ dàng.

- Tôi đã phải lòng Yang Se Jong khi xem phim Doona!. Nhưng tôi mất hứng thú sau khi anh ấy không thể duy trì cân nặng. Ngoại hình của anh ấy rất tuyệt trước khi nhập ngũ, anh ấy có kiểu mặt mà người Hàn Quốc yêu thích.

- Ồ vậy là Yang Se Jong không thể tập luyện được do bị thương ở mắt cá chân? Anh ấy là kiểu người thích đấm bốc và tập thể dục. Tôi nghĩ anh ấy rồi sẽ nổi tiếng sau khi xuất ngũ, không thể ngờ ngoại hình thay đổi nhiều đến vậy.

Trước đây, Yang Se Jong có visual điển trai hút mắt

Yang Se Jong sinh năm 1992, bắt đầu làm người mẫu năm 2011 trong khoảng thời gian ngắn. Đến năm 2016, anh chính thức bước chân vào làng điện ảnh Hàn Quốc. Yang Se Jong tham gia nhiều bộ phim hot như Dr. Romantic, Duel, Still 17, My Country: The New Age hay gần đây nhất là Doona!, đóng cặp cùng "tình đầu quốc dân" Suzy.

Yang Se Jong sánh đôi cùng Suzy trong phim Doona! (2023)

