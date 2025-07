6 cặp đôi vàng của showbiz Hàn: Khi tài sắc, quyền lực đều “xứng đôi vừa lứa”

Trong môi trường showbiz khắc nghiệt, nơi hôn nhân và scandal thường là cặp bài trùng, thì những cặp đôi dưới đây lại chứng minh điều ngược lại: Sự nổi tiếng không làm phai mờ tình cảm, mà càng làm bật lên giá trị của sự song hành – nơi hai ngôi sao lớn có thể cùng nhau xây dựng tổ ấm mà không đánh mất hào quang riêng.

Hyun Bin & Son Ye Jin: Tình yêu của hai ngôi sao quốc dân

Gặp nhau lần đầu qua phim Negotiation, nhưng phải đến khi cùng đóng chính trong Crash Landing On You (2019), Hyun Bin và Son Ye Jin mới thực sự bước vào trái tim nhau. Mối tình từ phim bước ra đời thực khiến cả châu Á “vỡ oà” khi họ xác nhận hẹn hò đầu năm 2021, và kết hôn vào tháng 3/2022.

Đám cưới của Hyun Bin – Son Ye Jin được tổ chức tại Aston House (Grand Walkerhill, Seoul), được ví như “Oscar phiên bản Hàn” với dàn khách mời toàn sao hạng S: Gong Yoo, Song Joong Ki, Jung Hae In, Ha Ji Won, v.v… Sau hôn lễ, họ chào đón con trai đầu lòng vào tháng 11 cùng năm.

Không chỉ đẹp đôi về ngoại hình, cả hai còn là những biểu tượng vững chắc của diễn xuất. Hyun Bin chinh phục cả thị trường quốc tế với Confidential Assignment, Negotiation, trong khi Son Ye Jin được mệnh danh là “ngọc nữ phim melodrama” với hàng loạt hit như The Classic, April Snow, Something in the Rain.

Rain & Kim Tae Hee: Khi ngôi sao hàng đầu chọn sống giản dị

Rain từng là "ông hoàng K-pop" với lượng fan toàn cầu khổng lồ, còn Kim Tae Hee là “đệ nhất mỹ nhân Hàn Quốc” với học vị từ Đại học Quốc gia Seoul và hình ảnh sạch bóng scandal. Sự kết hợp giữa hai cái tên ấy tưởng chừng khó thành sự thật, nhưng họ đã âm thầm hẹn hò suốt 5 năm trước khi kết hôn vào tháng 1/2017.

Hôn lễ của họ diễn ra cực kỳ kín đáo, chỉ với khoảng 30 khách mời tại một nhà thờ nhỏ. Họ từng chia sẻ lý do chọn tổ chức giản dị: "Chúng tôi muốn bắt đầu cuộc sống hôn nhân bằng sự chân thành, không cần phô trương."

Sau kết hôn, Kim Tae Hee lui về chăm sóc hai con gái, chỉ trở lại màn ảnh vài lần. Rain thì phát triển đa mảng: làm ca sĩ solo, đóng phim, tham gia truyền hình thực tế và điều hành công ty giải trí riêng.

Ji Sung & Lee Bo Young: Bền vững nhờ tình bạn trước tình yêu

Ji Sung – Lee Bo Young từng là bạn diễn trong phim Save the Last Dance for Me (2004), nhưng phải đến năm 2007 họ mới xác nhận hẹn hò. Sau 6 năm bên nhau, họ làm đám cưới năm 2013 và giờ là cha mẹ của hai con.

Lee Bo Young từng tạm ngưng sự nghiệp sau khi sinh con, còn Ji Sung nổi tiếng với những vai diễn đầy chiều sâu như trong Kill Me Heal Me, Defendant hay Doctor John. Cặp đôi thường xuyên chia sẻ sự ủng hộ lẫn nhau: “Chúng tôi là chỗ dựa tinh thần cho nhau, không có sự ghen tị hay so đo nghề nghiệp”, Lee Bo Young từng nói.

Họ là một trong số ít cặp đôi giữ được hình ảnh đẹp liên tục suốt hơn 15 năm, chưa từng dính tin đồn tiêu cực.

Won Bin & Lee Na Young: Huyền thoại sống chọn cách sống lặng thầm

Nếu định nghĩa “quyền lực trong im lặng” là gì, thì Won Bin – Lee Na Young chính là ví dụ điển hình. Cả hai đều là diễn viên hàng đầu từng gây sốt châu Á, nhưng lại chọn sống kín đáo đến mức… biến mất khỏi truyền thông sau khi kết hôn.

Họ cưới nhau năm 2015 bằng một buổi lễ đơn sơ giữa cánh đồng lúa ở quê nhà của Won Bin tại Jeongseon, Gangwon. Không có váy cưới hàng hiệu, không có khách mời nổi tiếng, nhưng chính sự chân chất đó lại khiến công chúng cảm phục.

Từ sau đó, cả hai gần như không xuất hiện trong bất kỳ hoạt động nghệ thuật nào. Won Bin chỉ nhận vài hợp đồng quảng cáo, còn Lee Na Young tập trung chăm sóc con và sống kín tiếng.

Jang Dong Gun & Go So Young: Biểu tượng từ thời hoàng kim

Kết hôn năm 2010 sau gần 10 năm quen biết, Jang Dong Gun và Go So Young là một trong những cặp đôi “quyền lực” nhất thập niên 90-2000 của Hàn Quốc. Cả hai đều từng là biểu tượng nhan sắc, phong cách và tài năng, với loạt phim đình đám như Friend, Taegukgi, Marrying the Mafia, Women in the Sun...

Cuộc hôn nhân của họ từng bị lung lay khi Jang Dong Gun vướng bê bối liên quan đến nhóm chat riêng năm 2020, nhưng Go So Young chọn giữ im lặng và tiếp tục xây dựng gia đình. Từ đó đến nay, họ vẫn song hành trong các sự kiện lớn và không có thêm điều tiếng nào.

Lee Byung Hun & Lee Min Jung: Vượt qua sóng gió để giữ tổ ấm

Cặp đôi này từng gây tranh cãi khi công khai hẹn hò năm 2012 bởi sự chênh lệch hình ảnh: Lee Byung Hun lúc ấy là tài tử nổi tiếng vướng nhiều scandal, còn Lee Min Jung là biểu tượng “gái ngoan” mới nổi.

Dù vậy, họ vẫn tiến tới hôn nhân năm 2013. Sau kết hôn, Lee Byung Hun dính vụ kiện ồn ào với nhóm nhạc nữ GLAM khiến hình ảnh bị ảnh hưởng. Nhưng Lee Min Jung không rút lui – ngược lại, cô im lặng và sát cánh cùng chồng, đồng thời sinh con trai đầu lòng năm 2015.

Hiện tại, Lee Byung Hun vẫn là tài tử hàng đầu của Hàn Quốc, liên tục xuất hiện trong các phim lớn như Mr. Sunshine, Emergency Declaration, còn Lee Min Jung đã quay lại màn ảnh sau thời gian nuôi con.