J-Hope (BTS) tranh thủ hẹn hò bạn gái “cả nước biết mặt” tại concert BLACKPINK?

2 đêm concert DEADLINE của BLACKPINK được ví như lễ trao giải vì quy tụ dàn sao cực khủng: J-Hope (BTS), Lee Min Ho, Jung Hae In, TWICE, Red Velvet, Hyeri, BABYMONSTER... Tuy nhiên sau concert, bỗng xuất hiện tin đồn J-Hope (BTS) tranh thủ dùng concert BLACKPINK làm nơi hẹn hò với "bạn gái tin đồn" Nayeon (TWICE).

Được biết, nam thần BTS và chị cả TWICE cùng ngồi trong khu vực VIP. Họ cũng nhún nhảy, "quẩy" theo nhạc BLACKPINK rất vui vẻ. Nayeon đi cùng thành viên TWICE Jihyo, trong khi J-Hope đi 1 mình, nhưng điều này không làm ảnh hưởng đến buổi hẹn hò của họ.

J-Hope (BTS)...

... và Nayeon (TWICE) bị nghi hẹn hò...

... chỉ vì cùng đến xem concert BLACKPINK

Thông tin này lập tức làm dậy sóng mạng xã hội. Nhiều người tỏ ra bán tín bán nghi về mối quan hệ thực sự của J-Hope và Nayeon, khi đây không phải lần đầu tiên cặp đôi này vướng tin hẹn hò. Tuy nhiên cũng có rất đông ý kiến cho rằng chỉ đến chung concert, hít thở chung bầu không khí không thể được coi là "bằng chứng hẹn hò". Cuối cùng, fan cho rằng đó là cuộc sống riêng tư của thần tượng và không đáng bị suy đoán, bàn tán vô căn cứ.

Vào đầu năm nay, 1 bài đăng về "hint" hẹn hò của J-Hope và Nayeon đã gây bão mạng xã hội, thu hút 400.000 lượt xem. Người này soi được 2 idol đình đám đã check-in chung 1 chỗ từ năm 2022. Dù Nayeon và J-Hope không lên tiếng về tin hẹn hò, nhưng họ cũng không vì thế mà ngại ngùng với nhau. Nayeon và Momo (TWICE) thậm chí còn công khai nhảy cùng J-Hope trong thử thách Sweet Dreams. Nayeon trìu mến gọi bạn trai tin đồn là "oppa" đầy thân thiết.

Cư dân mạng chỉ ra J-Hope - Nayeon đã "check-in" cùng địa điểm từ năm 2022 - 2023

Họ có cách chụp ảnh giống nhau khi cùng đi sự kiện

Nayeon công khai nhảy cùng J-Hope, thái độ vô cùng vui vẻ chứ không hề ngại ngùng nhau

Nguồn: Facebook