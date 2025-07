Jung Hae In: Chăm chỉ "đẩy thuyền" với Jisoo, có phản ứng "ngã ngửa" ngày chị cả BLACKPINK lộ bạn trai thật

Vào ngày 6/7, BLACKPINK đã xuất sắc hoàn thành đêm diễn thứ 2 mở màn world tour DEADLINE tại sân vận động Goyang, Hàn Quốc. Concert như hóa lễ trao giải khi có cả dàn sao hoành tráng đến dự như J-Hope (BTS), Jihyo - Nayeon (TWICE), Irene - Seulgi (Red Velvet), Jung Hoyeon, Minnie (G)I-DLE, LE SSERAFIM, TREASURE, BABYMONSTER...

Đặc biệt, netizen đổ dồn sự chú ý vào Jung Hae In. Nam diễn viên này được phát hiện diện đồ đơn giản, đeo khẩu trang kín mít đến ủng hộ "tình tin đồn" Jisoo. Khi những bức ảnh hậu trường được tung ra, người ta mới biết rằng Jung Hae In đến đây cùng cả dàn diễn viên Snowdrop - bộ phim đầu tay của Jisoo. Dù vậy, khoảnh khắc này vẫn khiến các shipper của cặp đôi HaeSoo đình đám ngày nào phát sốt.

Jisoo được bắt gặp trên khán đài sân vận động Goyang để cổ vũ Jisoo trong concert DEADLINE

Hóa ra anh còn đi cùng cả dàn diễn viên phim Snowdrop. Đã 4 năm trôi qua nhưng họ vẫn giữ được mối quan hệ vô cùng thân thiết

Jisoo vô cùng vui vẻ và thoải mái bên các bạn diễn, đặc biệt là bên Jung Hae In

Khung hình chung của 2 diễn viên khiến shipper phát sốt

Trước đây, Jisoo cũng mời Jung Hae In đến concert Born Pink

Còn nhớ Jisoo - Jung Hae In đã bùng nổ "phản ứng hóa học" ở tác phẩm truyền hình ăn khách Snowdrop (2021). 2 ngôi sao còn liên tục gây sốt với những cử chỉ ngọt ngào trong hậu trường, đồng thời có nhiều tương tác đáng chú ý trên trang cá nhân. Từ những dấu hiệu kể trên, Jisoo - Jung Hae In nhiều lần dính nghi vấn "phim giả tình thật", nảy sinh tình cảm dành cho đối phương sau khi Snowdrop đóng máy.

Netizen nghi Jung Hae In - Jisoo "phim giả tình thật"

Tuy nhiên đến ngày 3/8/2023, dân tình ngã ngửa khi Dispatch đưa tin bạn trai thực sự của Jisoo lại là Ahn Bo Hyun. Đáng chú ý, Jung Hae In lại là bạn thân của Ahn Bo Hyun. Từ đây, nam thần họ Jung được fan cho là đã mai mối Jisoo cho tài tử Hẹn Gặp Anh Ở Kiếp Thứ 19.

Ngay trong buổi sáng 3/8, Jung Hae In đã có buổi phỏng vấn với truyền thông Hàn Quốc nhằm quảng bá cho phim mới. Tại đây, phóng viên Hàn bất ngờ hỏi khéo nam tài tử về tin đồn anh làm mối cho Jisoo - Ahn Bo Hyun. Thay vì hỏi thẳng, nhà báo chỉ đặt câu hỏi liệu tài tử họ Jung có biết về chuyện Jisoo hẹn hò Ahn Bo Hyun hay không. Trước câu hỏi khó từ truyền thông, Jung Hae In không ngại tiết lộ rằng anh vốn không hề biết về chuyện tình của đồng nghiệp. Jung Hae In còn gửi lời chúc phúc tới cặp đôi mới của Kbiz: "Thật ra tôi cũng chỉ tình cờ thấy bài báo (Jisoo hẹn hò Ahn Bo Hyun) trên trang chủ Naver. Nói chung tôi cũng hy vọng 2 người họ sẽ duy trì mối quan hệ tốt đẹp".

Cũng trong buổi phỏng vấn, nam tài tử họ Jung khẳng định mình không có hứng thú với đời tư của những người xung quanh: "Thực ra tôi không phải kiểu người tò mò về chuyện tình cảm của người khác, bởi đó là vấn đề liên quan tới đời tư của họ. Ngay từ trước khi ra mắt tôi đã luôn như vậy rồi". Câu trả lời của Jung Hae In đã khiến cộng đồng shipper HaeSoo như muốn sụp đổ vì "chìm thuyền".

Bạn trai thực sự của Jisoo lại là Ahn Bo Hyun

Tuy nhiên, hy vọng của shipper lại nổi lên sau khi Jisoo chia tay Ahn Bo Hyun. Vào tháng 5/2024, Jung Hae In đã gửi xe tải đến phim trường Influeza để ủng hộ Jisoo. Jung Hae In còn gửi tới 1 chú thỏ và sticker hình Jisoo kèm dòng thông điệp ý nghĩa: “Ekip hãy cố lên nhé”. Đáng nói, nam thần sinh năm 1988 đã chọn đúng hình ảnh Jisoo đăng lên trang web BLISSOO trong ngày tuyên bố thành lập công ty này. Bên cạnh đó, chú thỏ Jung Hae In gửi tới phim trường cũng khiến netizen liên tưởng ngay tới nickname Turtle Rabbit (rùa lai thỏ) của chị cả BLACKPINK.

Từ đây, tài tử Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi được nhiều khán giả khen ngợi là vừa tâm lý lại vừa tinh tế trong cách cổ vũ tinh thần cho bạn gái tin đồn. Trên trang cá nhân, Jisoo cũng đã chia sẻ hình ảnh xe cà phê của Jung Hae In nhằm bày tỏ sự cảm kích. Dù vậy, đến nay cả 2 nghệ sĩ đều chưa từng lên tiếng về những tin đồn tình ái bủa vây.

Jung Hae In gửi xe cafe ủng hộ Jisoo, khiến shipper phát sốt

Nguồn: Instagram