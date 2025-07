YG chật vật tìm thế hệ kế nhiệm BLACKPINK

Ảnh: YG Entertainment

BLACKPINK vẫn gồng gánh hào quang quá khứ

Dù vẫn là một trong 4 công ty hàng đầu của Kpop bên cạnh SM, JYP và HYBE nhưng trong suốt gần một thập kỷ qua YG chưa thể cho ra mắt thêm một nhóm nhạc nào đủ sức kế thừa hào quang toàn cầu mà BLACKPINK đã tạo nên.

BLACKPINK, nhóm nhạc nữ thay đổi cục diện Kpop, ra mắt vào năm 2016 và đến nay vẫn là trụ cột tài chính lẫn danh tiếng của YG. Trong khi đó, hai nhóm nhạc mới là TREASURE (ra mắt 2020) và BABYMONSTER (2024) đều chưa đạt được thành công như các tiền bối. Hiện tại, BABYMONSTER được kỳ vọng sẽ giúp YG trở lại thời hoàng kim, nhưng động lực này cũng rất mong manh.

Theo dữ liệu từ Kpop Radar, chỉ có BLACKPINK và BABYMONSTER lọt vào top 20 nghệ sĩ nổi bật tại Hàn Quốc trong năm 2024, lần lượt ở vị trí thứ 14 và 19. Đáng nói, BLACKPINK đã tụt một hạng so với năm trước do sự trở lại của các thành viên BTS sau nghĩa vụ quân sự. Trong khi đó, BABYMONSTER mới lần đầu lọt vào bảng xếp hạng.

Nhà sản xuất Yang Hyun Suk chia sẻ về kế hoạch kinh doanh của công ty năm 2025 (Ảnh: YG Entertainment)

Trên phạm vi toàn cầu, BLACKPINK vẫn giữ vị trí vững vàng bên cạnh BTS, trong khi BABYMONSTER gây chú ý khi leo lên vị trí thứ 4, một bước tiến đáng kể. Tuy nhiên, sự bứt phá trên bảng xếp hạng chưa phản ánh rõ trong nhận thức công chúng trong nước. "Đối với một nhóm nữ đến từ một công ty hàng đầu, BABYMONSTER vẫn chưa tạo được dấu ấn so với các nhóm ra mắt cùng thời điểm", nhà phê bình Lim Hee Yun nhận định.

BLACKPINK vẫn là tài sản giá trị nhất YG đang sở hữu. Câu chuyện hợp đồng kéo dài từ tháng 8 đến tháng 12/2023 nhưng YG vẫn không gia hạn được hợp đồng cá nhân với bộ tứ này.

Nhóm nữ đình đám vừa chính thức khởi động tour diễn vòng quanh thế giới Deadline World Tour bằng hai đêm diễn tại sân vận động Goyang (Hàn Quốc) thu hút 78.0000 khán giả. Đây là lần trở lại sân khấu với đội hình đầy đủ sau gần ba năm kể từ Born Pink - tour diễn từng lập kỷ lục hơn 1,8 triệu khán giả.

BLACKPINK tại đêm diễn mở màn Deadline World Tour (Ảnh: YG Entertainment)

Trong hơn ba tiếng, nhóm lần lượt trình diễn 25 nhạc phẩm, thu hút hàng chục nghìn fan hòa giọng, trong đó có loạt ca khúc nổi tiếng như: Ddu-Du Ddu-Du, Kill This Love, Boombayah, As If It's Your Last, How You Like That, Pink Venom, Playing With Fire, Shut Down. Bên cạnh ca khúc nhóm, các thành viên còn lần lượt trình diễn sân khấu solo, thể hiện màu sắc âm nhạc riêng biệt và cá tính từng người.

Đặc biệt, BLACKPINK đã trình làng ca khúc mới Jump, sẽ phát hành chính thức trong tuần tới, mở đường cho album mới dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm nay. Tuy nhiên ca khúc này lại nhận được những ý kiến trái chiều của khán giả Hàn Quốc. Nhiều người cho rằng lời bài hát quá nhạt nhòa, thiếu điểm nhấn. Âm nhạc và vũ đạo cũng đơn giản, không có sự đột phá. Ca khúc này chưa xứng tầm với sự trở lại của một nhóm nhạc toàn cầu như BLACKPINK.

Nhóm BABYMONSTER (Ảnh: YG Entertainment)

Hy vọng mới của YG

Thành công trong quá khứ của YG phần lớn đều do dồn lực đầu tư vào các nhóm nhạc có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ. Nhưng thị trường Kpop hiện nay đã hoàn toàn khác. Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, khi ngay cả những công ty quy mô vừa cũng có thể tạo ra các nghệ sĩ đột phá. Việc tiếp tục chờ đợi một "cú hit" mới từ BLACKPINK dường như không còn là chiến lược khả thi.

Hy vọng giờ đây đang được YG đặt vào nhóm nhạc nữ tân binh sắp ra mắt vào cuối năm nay. Nhà sản xuất Yang Hyun Suk mô tả nhóm này là "những nhân tố chủ chốt tiếp theo kế thừa di sản nhóm nữ của YG", một tuyên bố đặt công ty trước ngưỡng cửa của sự thành công rực rỡ hoặc thất bại nặng nề.

Chuyên gia âm nhạc Lim Hee Yun nhận định: "Mỗi năm có hàng trăm nhóm nhạc ra mắt. Ngay cả khi sở hữu đội hình mạnh, điều quan trọng là công ty phải sớm đầu tư vào thế hệ tiếp theo. Đó là cách duy nhất để duy trì nguồn doanh thu ổn định và lâu dài. Trong thế giới Kpop, người hâm mộ trung thành không chỉ kỳ vọng vào âm nhạc, mà còn đòi hỏi nghệ sĩ có chuẩn mực đạo đức cao và sự cam kết cảm xúc với công chúng. Chỉ một vụ lùm xùm nhỏ cũng đủ khiến họ quay lưng hoặc chuyển sang ủng hộ một tân binh trẻ trung, hấp dẫn hơn".