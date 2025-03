8 năm hôn nhân của Kim Tae Hee: Người ta cạnh tranh để tăng lương, còn Bi Rain phấn đấu làm chồng kiểu mẫu

Bi Rain, siêu sao Hàn Quốc từng khuynh đảo châu Á, vừa khiến khán giả ngỡ ngàng khi tiết lộ bị Kim Tae Hee từ chối tới 5 lần trước khi cầu hôn thành công. Từ màn tán tỉnh "đỉnh cao" thất bại đến đám cưới giản dị chỉ 1,2 triệu won, câu chuyện tình của cặp đôi quyền lực này không chỉ là một cuốn "sách giáo khoa về hôn nhân" mà còn khiến nhiều người ngỡ ngàng vì sự đối lập với những giá trị xa hoa phù phiếm của showbiz.

Trong các cuộc phỏng vấn, Bi Rain không ngần ngại tự bóc phốt bản thân khi kể lại hành trình chinh phục Kim Tae Hee – "người đẹp học bá" tốt nghiệp Đại học Quốc gia Seoul.

"Ông hoàng vũ đạo Hàn Quốc" là 5 lần bị từ chối

Mọi chuyện bắt đầu năm 2011, khi Rain và Kim Tae Hee gặp nhau trong một quảng cáo. Trong phỏng vấn trên The Korea Times (23/5/2024), Rain kể: “Tôi cảm thấy cô ấy là định mệnh ngay từ lần đầu gặp".

Anh chủ động tiếp cận, nhưng Kim Tae Hee không hề “đổ” trước hào quang siêu sao. Anh thú nhận: “Cô ấy nghĩ tôi là tay chơi, nên chẳng thèm để ý".

Lần đầu tiên bày tỏ tình cảm kết thúc bằng một cái lắc đầu lạnh lùng.

Không nản lòng, Rain tiếp tục tìm cách gây ấn tượng. Trong Season B Season (YouTube, 18/12/2020), anh kể: “Tôi đã mời cô ấy đi chơi rất nhiều lần, nhưng cô ấy luôn từ chối".

Lần này, anh cố gắng thể hiện sự chân thành thay vì dựa vào danh tiếng, nhưng Kim Tae Hee vẫn giữ khoảng cách. “Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ sớm xiêu lòng, nhưng không", Rain hóm hỉnh chia sẻ.

Đến lần thứ 3, Rain quyết định thẳng thắn hơn. Trong Healing Camp (SBS, 2014), anh tiết lộ Kim Tae Hee từng nghi ngờ phong cách sống của anh: “Cô ấy thấy tôi ăn mặc bóng bẩy, hay đi tiệc tùng, nên nghĩ tôi không nghiêm túc".

Anh cố gắng giải thích, nhưng cô vẫn không tin. Rain kể lại: “Trái tim tôi bắt đầu rỉ máu từ lần này đấy".

Sau nhiều tháng kiên trì, Rain vẫn không bỏ cuộc. Trong 1 lần phỏng vấn năm 2020, anh nói: “Tôi đơn phương yêu cô ấy suốt một năm".

Lần thứ 4, anh tiếp tục bày tỏ tình cảm, nhưng Kim Tae Hee vẫn từ chối. “Cô ấy không muốn hẹn hò với người trong ngành giải trí,” Rain chia sẻ. Anh thừa nhận: “Tôi đã nghĩ mình chẳng còn cơ hội".

Đỉnh điểm là lần thứ 5, khi Rain gần như đặt cược tất cả. Trong cuộc phỏng vấn với Netflix vào năm 2021, anh kể: “Sau 5 lần bị từ chối, tôi phải băng bó cả trái tim mình, nhưng vẫn cố thêm một lần nữa".

Lần này, anh không dùng chiêu trò mà chọn cách bày tỏ đơn giản và chân thật nhất. Và kết quả là Kim Tae Hee cuối cùng gật đầu đồng ý.

Kim Tae Hee cũng từng tiết lộ vì lý do mình đồng ý trong 1 cuộc phỏng vấn vào năm 2017 rằng: "Tôi đồng ý vì anh ấy kiên trì và thật thà, chứ không phải vì lãng mạn gì đâu".

Rain cũng bật cười: “Tôi đã thắng, nhưng kiểu thắng của kẻ thua cuộc!”

Đám cưới giản dị đến không ngờ

Bi Rain từng đùa trong một buổi phỏng vấn: "Tiền cưới của chúng tôi còn chẳng bằng ly cà phê. Nhiều người nói rằng đám cưới siêu tiết kiệm của cặp đôi này khiến các công ty tổ chức sự kiện "đau đầu".

Đám cưới của Rain và Kim Tae Hee diễn ra tại Nhà thờ Gahoe-dong, một địa điểm nhỏ nhưng ấm cúng ở trung tâm Seoul, vào ngày 19/1/2017. Kim Tae Hee tự tay góp ý thiết kế chiếc váy cưới đơn giản, dài đến đầu gối, với sự hỗ trợ từ stylist cá nhân, thể hiện đúng chuyên môn thời trang cô học tại Đại học Quốc gia Seoul.

Không thuê ekip chuyên nghiệp, họ nhờ khách mời chụp ảnh và tự tổng hợp kỷ niệm ngày trọng đại. Tổng chi phí đám cưới chỉ khoảng 2 triệu won (~1.600 USD), với cặp nhẫn cưới giá vỏn vẹn 250.000 won (~223 USD).

Sự tối giản này không chỉ gây bất ngờ mà còn khiến cặp đôi trở thành biểu tượng của tình yêu chân thực giữa showbiz hào nhoáng.

Hình ảnh Bi Rain ngày nay khác xa thời hoàng kim với những buổi hòa nhạc cháy vé. Rain đã trở thành hình mẫu “ông chồng quốc dân” mà bất kỳ ai cũng phải ngưỡng mộ. Trong Season B Season, anh từng khoe tài nấu ăn và tiết lộ mình thường xuyên vào bếp để chăm sóc gia đình. Paparazzi cũng không ít lần bắt gặp anh đưa con đi học với trang phục giản dị, từ áo hoodie cũ đến đôi dép lê giảm giá.

Dù là siêu sao từng khiến vé hòa nhạc cháy hàng, Rain giờ đây dành thời gian hỗ trợ Kim Tae Hee trong công việc và chăm lo cho hai cô con gái nhỏ. Trên các diễn đàn, người ta hài hước nhận xét: “Người ta cạnh tranh để tăng lương, còn Bi Rain thì phấn đấu để làm người chồng kiểu mẫu".

Trong khi nhiều ngôi sao vướng vào những cuộc ly hôn ồn ào, Rain và Kim Tae Hee đã duy trì hơn 8 năm hôn nhân không scandal kể từ ngày cưới. Hành trình của họ được xem là hình mẫu hiếm có trong showbiz, với tin đồn hiếm hoi về Rain năm 2022 nhanh chóng bị dập tắt bởi cả hai công ty quản lý (allkpop, 6/10/2022). Sau khi kết hôn, Rain tiếp tục đà thành công với các hợp đồng quảng cáo giá trị, được săn đón nhờ hình ảnh “người chồng lý tưởng”.

Trong khi đó, Kim Tae Hee giảm tần suất đóng phim để chăm sóc gia đình, chỉ tham gia hai dự án lớn như Hi Bye, Mama! (2020) và Lies Hidden in My Garden (2023) trong gần thập kỷ qua (Soompi, 30/3/2020). Dù xuất hiện ít hơn, giá trị thương hiệu của cô vẫn tăng cao, giúp cô duy trì vị thế hàng đầu với mức thù lao đáng kể cho mỗi vai diễn.