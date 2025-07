"Đám cưới thế kỷ" của Selena Gomez: Thắt chặt an ninh, 1 quy định gắt không tưởng cho dàn khách mời siêu sao

Daily Mail đưa tin Selena Gomez - Benny Blanco đang tăng cường an ninh cho đám cưới, sau khi kế hoạch về ngày trọng đại của họ bị rò rỉ vào đầu tháng này. Kể từ khi kế hoạch đám cưới được tiết lộ, mối quan tâm chính của "công chúa Disney" là sự an toàn cho những vị khách hạng A. Nguồn tin thân cận tiết lộ: "An ninh cho đám cưới là điều vô cùng quan trọng, vì không chỉ Selena là người của công chúng, mà nhiều khách mời cũng vậy".

Để đảm bảo sự riêng tư, Selena Gomez cũng đang cân nhắc yêu cầu tất cả khách mời không dùng điện thoại tại lễ cưới. Lực lượng an ninh đang được triển khai gấp rút vì Selena Gomez - Benny Blanco không thể hoãn ngày cưới do quá bận rộn. "Nếu không phải chỉ còn 2 tháng nữa, họ đã nghĩ đến việc thay đổi địa điểm cưới. Nhưng đó là nhiệm vụ bất khả thi và họ không muốn trì hoãn đám cưới chỉ để tìm địa điểm mới nữa. Thay vào đó, họ tăng cường lực lượng an ninh gấp đôi để đám cưới diễn ra riêng tư nhất có thể".

Benny Blanco - Selena Gomez tăng cường an ninh cho đám cưới vào tháng 9 tới đây

Vào tháng 12/2024, Selena Gomez vỡ òa thông báo đã nhận lời cầu hôn của ca sĩ, rapper kiêm nhà sản xuất Benny Blanco sau 1 năm hẹn hò. Kể từ đó, dư luận không khỏi ngóng đợi về ngày cưới của cặp đôi hàng đầu Hollywood. Từ đầu năm nay, người hâm mộ cũng đã phát hiện Selena rục rịch chuẩn bị cho ngày lên xe hoa của mình khi theo dõi 1 tài khoản chuyên tổ chức đám cưới dành cho giới thượng lưu tại Mỹ.

Theo thông tin mà tờ Daily Mail tìm hiểu được, hôn lễ của Selena Gomez và Benny Blanco đang đến rất gần. Nguồn tin thân cận cho biết 2 ngôi sao dự định tổ chức đám cưới kéo dài 2 ngày tại biệt thự xa hoa 35 triệu USD của họ tại California (Mỹ) vào tháng 9 tới đây. Đám cưới sẽ diễn ra theo nghi lễ thề nguyện. Cặp đôi hy vọng ngày trọng đại sẽ diễn ra ấm cúng, riêng tư và mang đậm dấu ấn cá nhân.

Cận cảnh biệt thự triệu đô nơi Selena Gomez làm đám cưới

Lễ cưới được cho là chỉ có sự tham dự của gia đình và bạn bè thân thiết. Họ đã gửi thư mời đến 1 số người bạn, bao gồm cả Taylor Swift và bạn trai Travis Kelce. Người trong cuộc tiết lộ Selena - Benny chọn tổ chức đám cưới cuối hè vì lịch trình của họ sẽ rất bận rộn vào mùa thu và mùa đông năm nay. Lịch trình của các khách mời nổi tiếng cũng tương tự. Selena - Benny đã gặp khó khăn khi xếp lịch đám cưới khớp theo lịch trình dày đặc của cô bạn thân nổi tiếng Taylor Swift: "Selena không tổ chức đám cưới chỉ để đón Taylor, nhưng cô ấy muốn Taylor tham dự và rất mong Taylor có thể đi cùng Travis".

Selena Gomez - Benny Blanco tổ chức đám cưới vào cuối hè...

... vì lịch trình cuối năm của họ và người bạn thân Taylor Swift đều rất bận rộn

Nguồn: Daily Mail