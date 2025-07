Sốc visual 1 Em Xinh Say Hi cách đây 7 năm, Hương Tràm còn nói thẳng: "Hát rất tệ!"

Là một trong số 30 nghệ sĩ tham gia Em Xinh Say Hi, LyHan nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Người đẹp gen Z còn được netizen đánh giá đa-zi-năng khi có khả năng ca hát, nhảy vũ đạo...

Mới đây, khoảnh khắc cũ trong quá khứ của LyHan khi tham gia chương trình truyền hình The Debut vào năm 2018 đã được chia sẻ chóng mặt trở lại trên mạng xã hội. Trong clip, ca sĩ sinh năm 1999 xuất hiện với vẻ ngoài đơn giản, khiến nhiều khán giả không thể nhận ra.

Thời điểm đó, Em Xinh LyHan mới 19 tuổi, giọng hát được cho rằng còn khá mỏng và chưa giữ được sự ổn định. Sau phần trình diễn của ca sĩ 9x, ca sĩ Hương Tràm với vai trò giám khảo đã thẳng thắn chê phần biểu diễn: "Ca khúc này em hát trôi tuồn tuột, nếu không muốn nói rất là tệ". Hiện tại LyHan dường như đã lột xác thay đổi 180 độ, sở hữu ngoại hình cuốn hút và giọng hát ngọt ngào.

LyHan từng tham gia chương trình The Debut vào năm 2018

Thời điểm đó, người đẹp sinh năm 1999 xuất hiện với vẻ ngoài khá ngây ngô, giọng hát bị Hương Tràm chê thẳng thừng là "trôi tuồn tuột"

Sau 7 năm, LyHan hiện tại đã có những thay đổi tích cực về cả visual lẫn giọng hát

Tại Em Xinh Say Hi, LyHan ghi dấu ấn ngay trong tập đầu tiên thuộc đội hình Liên Quân 2. Phần xuất hiện ngắn ngủi của cô trong màn trình diễn nhóm đã lập tức viral trên mạng xã hội nhờ visual lôi cuốn, động tác dứt khoát. LyHan không cần chiêu trò, không cần quá nhiều thoại, chỉ vài giây lướt qua sân khấu là đủ để khán giả phải tìm kiếm danh tính.

Trong chương trình Em Xinh Say Hi, LyHan còn gây ấn tượng với MC Trấn Thành qua 1 câu nói. Khi được hỏi rằng mình có thể mang lại điều gì cho team, LyHan đã trả lời ngắn gọn rằng: "Em sẽ phụ mọi người những phần mà mọi người không can thiệp được nữa". Trấn Thành cho rằng cô là một người biết quan sát và sẵn sàng đứng phía sau hỗ trợ đồng đội.

LyHan là một trong những cái tên được yêu mến trong chương trình Em Xinh Say Hi

LyHan tên thật là Trần Thảo Linh, sinh năm 1999 và từng là sinh viên ngành Thanh nhạc

Trước khi chính thức debut vào cuối năm 2024, LyHan đã là một cái tên quen thuộc với cộng đồng TikTok khi sở hữu gần 2 triệu người theo dõi. Các clip của cô thu hút bởi giọng hát ngọt ngào, nội lực cùng thần thái đầy tự tin. Trong thời điểm nhiều nghệ sĩ trẻ theo đuổi hình ảnh nữ tính, đáng yêu thì LyHan chọn một hướng đi riêng: sắc sảo, mạnh mẽ và hơi nổi loạn.

Hiện tại, LyHan khá tín tiếng trong chuyện tình cảm nói riêng và cuộc sống đời tư nói chung. Cô chỉ tập trung vào các hoạt động nghệ thuật, cũng hiếm khi chia sẻ về cuộc sống đời thường trên MXH. Tuy nhiên, trên MXH đang khá ầm ĩ những tin đồn xoay quanh việc cô nàng được NSX o bế, ưu ái một cách lộ liễu. Hiện cái tên LyHan đang bị netizen soi khá nhiều qua các diễn biến cũng như hậu trường Em Xinh Say Hi.